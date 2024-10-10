Зеленський зустрівся зі Стармером у Лондоні
Президент Володимир Зеленський у Лондоні зустрівся із прем'єром Британії Кіром Стармером.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила Європейська правда.
Зазначається, що Стармер зустрів Зеленського на Даунінг стріт, після чого вони проведуть переговори.
Раніше видання Reuters повідомляло, що Зеленський прибуде з візитом до Великої Британії, де зустрінеться з прем’єр-міністром країни Кіром Стармером та генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
всій лінії фронту, але без визнання втрати окупованих територій
і натомість на гарантії безпеки від США та партнерів, а також прискорений вступ України до Євросоюзу. Тобто наш гарант - капітулянт злочинно розмінував і здав Південь України, а тепер
ще й офіційно визнає цю окупацію! Анексію буквально всіх поки
що тимчасово окупованих територій України.