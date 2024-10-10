УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9861 відвідувач онлайн
Новини
1 254 5

Зеленський зустрівся зі Стармером у Лондоні

Зеленський зустрівся із Стармером

Президент Володимир Зеленський у Лондоні зустрівся із прем'єром Британії Кіром Стармером.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила Європейська правда.

Зазначається, що Стармер зустрів Зеленського на Даунінг стріт, після чого вони проведуть переговори.

Раніше видання Reuters повідомляло, що Зеленський прибуде з візитом до Великої Британії, де зустрінеться з прем’єр-міністром країни Кіром Стармером та генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Читайте: В Україні може статися держпереворот на тлі розмов про територіальні поступки, - Forbes

Автор: 

Велика Британія (5643) Зеленський Володимир (24222) Стармер Кір (219)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Після офційної частини зучтрінеться з бойовим півнем у Лондоні
показати весь коментар
10.10.2024 12:00 Відповісти
Війна стала неминучою в 2021, коли президент на той час ще 40 млн. країни почав бігати як дешевий портьє то в Омани то в Мі6
показати весь коментар
10.10.2024 12:04 Відповісти
Оце дурне постійно у якомусь турне.
показати весь коментар
10.10.2024 12:06 Відповісти
Він просто бігає подалі від України - ось це і є сенсом всіх цих зустрічей .
показати весь коментар
10.10.2024 12:09 Відповісти
Італійське видання Corriere della Sera, український лідер має намір повідомити союзникам, що Київ готовий до припинення вогню по
всій лінії фронту, але без визнання втрати окупованих територій
і натомість на гарантії безпеки від США та партнерів, а також прискорений вступ України до Євросоюзу. Тобто наш гарант - капітулянт злочинно розмінував і здав Південь України, а тепер
ще й офіційно визнає цю окупацію! Анексію буквально всіх поки
що тимчасово окупованих територій України.
показати весь коментар
10.10.2024 12:33 Відповісти
 
 