Зеленський зустрівся зі Стармером у Лондоні

Президент Володимир Зеленський у Лондоні зустрівся із прем'єром Британії Кіром Стармером.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила Європейська правда.

Зазначається, що Стармер зустрів Зеленського на Даунінг стріт, після чого вони проведуть переговори.

Раніше видання Reuters повідомляло, що Зеленський прибуде з візитом до Великої Британії, де зустрінеться з прем’єр-міністром країни Кіром Стармером та генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Читайте: В Україні може статися держпереворот на тлі розмов про територіальні поступки, - Forbes