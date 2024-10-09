РУС
Зеленский планирует в ближайшие сутки провести переговоры с лидерами Британии, Франции, Италии и Германии

Зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах встретиться в течение ближайших суток с лидерами четырех стран-партнеров - Великобритании, Франции, Италии и Германии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я в течение суток начну переговоры с ключевыми партнерами, от которых зависит усиление нас, военная составляющая усиления. В течение суток я встречусь отдельно, в каждой стране, с лидерами Британии, Франции, Италии, Германии", - сказал Зеленский на брифинге после на саммита "Украина - Юго-Восточная Европа" в Дубровнике.

Читайте также: Без приглашения Украины в НАТО мир невозможен, - Зеленский

+13
09.10.2024 20:45 Ответить
+11
09.10.2024 20:17 Ответить
+9
09.10.2024 20:28 Ответить
За ЗЄ Єрмак валізку з мирним планом носить.

За ****** носять те, чим він сере, а за ЗЄ те, що ві курить.
Хоча ЗЄ останнім часм постійно всюди сере мирним планом.
09.10.2024 20:17 Ответить
Так поїдь ти. Все таки в тебе буде якась забота.
09.10.2024 20:26 Ответить
Поїхав би.
Та через цього уйобка у нас війна і зачинені кордони.
09.10.2024 20:35 Ответить
Тобто ти пишеш , що в нас війна не тому що ***** напав ? Так , кацапе... ?
09.10.2024 20:40 Ответить
Я пишу те, що Зеленський за 2 роки свідомо створив всі умови для втогнення Росії, зєбіл.
09.10.2024 20:45 Ответить
Ти ж писав що на нас в 2014 не нападали.
Ще і ржав як зебіл у кварталі.
До речі, одним своїм ніком отримав бан за захист інтеру від закриття. Писав срасєйською, щоб тебе, "патріота", не засікли.
Що чутно від твоєї зебільної шайки ? Всі живі ? Всі задоволені вибором ?
12.10.2024 19:56 Ответить
але чи є плани і бажання зустрічатися західних політиів із "зе"?
09.10.2024 20:18 Ответить
Краще разблокуй ракетні програми.
09.10.2024 20:18 Ответить
"Протягом доби я зустрінуся окремо з..." Джерело:


Він відстані бачив? Про плани лідерів цих країн на цей день щось знає? Протокол підготовки та проведення таких зустрічей вивчив? Час на забезпечення безпеки таких зустрічей врахував?
Чи це знову ж таки потужна бидлодипломатія від найвеличнішого "юриста" і стратегічного геополітика всіх часів, народів та Всесвітів? 🤔
09.10.2024 20:26 Ответить
Не наговорився?
09.10.2024 20:26 Ответить
Видно ішак нюхнув добряче. Відразу ж "взявся" терирозувати гамузом ключових партнерів на протязі доби, а може ще й скорше.
09.10.2024 20:27 Ответить
Західні лідери бачать, що українці не лінчували ан-ні одного ждуна чи навідника ракет. Ні одного! Тобто, ще не припекло і нема куди спішити з допомогою супертерплячому, супертолерантному народу на чолі зі неукраїнською зграєю.
09.10.2024 20:28 Ответить
Лучше бы не встречался, только хуже будет.
09.10.2024 20:36 Ответить
вам , кацапам ...))
09.10.2024 20:42 Ответить
від зустрічей Зеленського нікому ні тепло, ані холодно не буде -- це пустопорожні події.
Там не він повинен спілкуватись -- він не володіє інформацією про реальність!
09.10.2024 20:51 Ответить
Та я до його свідомості просто апелюю..
Вже давно помітив вас.
Алекса теж вже помічав, а цей мені якийсь новий, а зареєстрований дуже давно і багато хто на нього підписався.. я якось не осудив його, поки в мене не було на це аргументів...
09.10.2024 21:16 Ответить
Кокаин называют самым коварным наркотиком, поскольку он вызывает привыкание у каждого, кто его пробует. Человек, испытавший на себе резкий прилив энергии, эмоциональный подъём, в одно мгновение обретший чувство счастья и благополучия, гарантированно захочет повторить это снова. Кратковременная эйфория (действие наркотика длится 1-1,5 часа) не проходит бесследно, поэтому возможность приобрести очередную дозу гарантированно приводит к кокаиновой зависимости, преимущественно являющейся психической и психологической. Кокаин очень быстро проникает в мозг, где активизирует области, вырабатывающие дофамин - «гормон радости и удовольствия». Являясь стимулятором, он повышает эффективность работы дофаминовых рецепторов, но состояние гиперактивности при приёме наркотика так же резко сменяется упадком сил, депрессией и раздражительностью. За все нужно расплачиваться, в том числе и за удовольствие…Обратно вернуть мозг в состояние эйфории для впервые попробовавшего человека практически сразу становится навязчивой идеей. Уже с этого момента у принимающего кокаин человека психическая зависимость приобретает уже тяжёлую форму.
09.10.2024 21:26 Ответить
Вжарений.
09.10.2024 21:54 Ответить
Їздить Європою і всім показує свій план, ексгібіціоніст, Ніхто не втече від нього без домашнього завдання, які він нарізає партнерам. Цікаво, скоро його пошлють в пішу еротичну подорож..?
09.10.2024 22:13 Ответить
 
 