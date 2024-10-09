Зеленский планирует в ближайшие сутки провести переговоры с лидерами Британии, Франции, Италии и Германии

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах встретиться в течение ближайших суток с лидерами четырех стран-партнеров - Великобритании, Франции, Италии и Германии.

"Я в течение суток начну переговоры с ключевыми партнерами, от которых зависит усиление нас, военная составляющая усиления. В течение суток я встречусь отдельно, в каждой стране, с лидерами Британии, Франции, Италии, Германии", - сказал Зеленский на брифинге после на саммита "Украина - Юго-Восточная Европа" в Дубровнике.

