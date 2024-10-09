Зеленский планирует в ближайшие сутки провести переговоры с лидерами Британии, Франции, Италии и Германии
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах встретиться в течение ближайших суток с лидерами четырех стран-партнеров - Великобритании, Франции, Италии и Германии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Я в течение суток начну переговоры с ключевыми партнерами, от которых зависит усиление нас, военная составляющая усиления. В течение суток я встречусь отдельно, в каждой стране, с лидерами Британии, Франции, Италии, Германии", - сказал Зеленский на брифинге после на саммита "Украина - Юго-Восточная Европа" в Дубровнике.
Топ комментарии
+13 Герхард
показать весь комментарий09.10.2024 20:45 Ответить Ссылка
+11 Герхард
показать весь комментарий09.10.2024 20:17 Ответить Ссылка
+9 Oresta Bartka
показать весь комментарий09.10.2024 20:28 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
За ****** носять те, чим він сере, а за ЗЄ те, що ві курить.
Хоча ЗЄ останнім часм постійно всюди сере мирним планом.
Та через цього уйобка у нас війна і зачинені кордони.
Ще і ржав як зебіл у кварталі.
До речі, одним своїм ніком отримав бан за захист інтеру від закриття. Писав срасєйською, щоб тебе, "патріота", не засікли.
Що чутно від твоєї зебільної шайки ? Всі живі ? Всі задоволені вибором ?
Він відстані бачив? Про плани лідерів цих країн на цей день щось знає? Протокол підготовки та проведення таких зустрічей вивчив? Час на забезпечення безпеки таких зустрічей врахував?
Чи це знову ж таки потужна бидлодипломатія від найвеличнішого "юриста" і стратегічного геополітика всіх часів, народів та Всесвітів? 🤔
Там не він повинен спілкуватись -- він не володіє інформацією про реальність!
Вже давно помітив вас.
Алекса теж вже помічав, а цей мені якийсь новий, а зареєстрований дуже давно і багато хто на нього підписався.. я якось не осудив його, поки в мене не було на це аргументів...