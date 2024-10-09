Зеленський планує найближчої доби провести переговори з лідерами Британії, Франції, Італії та Німеччини
Президент України Володимир Зеленський заявив про плани зустрітися протягом найближчої доби з лідерами чотирьох країн-партнерів - Великої Британії, Франції, Італії та Німеччини.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Я протягом доби розпочну переговори з ключовими партнерами, від яких залежить посилення нас, військова складова посилення. Протягом доби я зустрінуся окремо, в кожній країні, з лідерами Британії, Франції, Італії, Німеччини", - сказав Зеленський на брифінгу після на саміту "Україна - Південно-Східна Європа" в Дубровнику.
За ****** носять те, чим він сере, а за ЗЄ те, що ві курить.
Хоча ЗЄ останнім часм постійно всюди сере мирним планом.
Та через цього уйобка у нас війна і зачинені кордони.
Ще і ржав як зебіл у кварталі.
До речі, одним своїм ніком отримав бан за захист інтеру від закриття. Писав срасєйською, щоб тебе, "патріота", не засікли.
Що чутно від твоєї зебільної шайки ? Всі живі ? Всі задоволені вибором ?
Він відстані бачив? Про плани лідерів цих країн на цей день щось знає? Протокол підготовки та проведення таких зустрічей вивчив? Час на забезпечення безпеки таких зустрічей врахував?
Чи це знову ж таки потужна бидлодипломатія від найвеличнішого "юриста" і стратегічного геополітика всіх часів, народів та Всесвітів? 🤔
Там не він повинен спілкуватись -- він не володіє інформацією про реальність!
Вже давно помітив вас.
Алекса теж вже помічав, а цей мені якийсь новий, а зареєстрований дуже давно і багато хто на нього підписався.. я якось не осудив його, поки в мене не було на це аргументів...