УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5432 відвідувача онлайн
Новини
1 383 22

Зеленський планує найближчої доби провести переговори з лідерами Британії, Франції, Італії та Німеччини

Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив про плани зустрітися протягом найближчої доби з лідерами чотирьох країн-партнерів - Великої Британії, Франції, Італії та Німеччини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я протягом доби розпочну переговори з ключовими партнерами, від яких залежить посилення нас, військова складова посилення. Протягом доби я зустрінуся окремо, в кожній країні, з лідерами Британії, Франції, Італії, Німеччини", - сказав Зеленський на  брифінгу після на саміту "Україна - Південно-Східна Європа" в Дубровнику.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Без запрошення України в НАТО мир неможливий, - Зеленський

Автор: 

Велика Британія (5746) Німеччина (7670) Зеленський Володимир (25253) Італія (1615) Франція (3150)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+13
Я пишу те, що Зеленський за 2 роки свідомо створив всі умови для втогнення Росії, зєбіл.
показати весь коментар
09.10.2024 20:45 Відповісти
+11
За ЗЄ Єрмак валізку з мирним планом носить.

За ****** носять те, чим він сере, а за ЗЄ те, що ві курить.
Хоча ЗЄ останнім часм постійно всюди сере мирним планом.
показати весь коментар
09.10.2024 20:17 Відповісти
+9
Західні лідери бачать, що українці не лінчували ан-ні одного ждуна чи навідника ракет. Ні одного! Тобто, ще не припекло і нема куди спішити з допомогою супертерплячому, супертолерантному народу на чолі зі неукраїнською зграєю.
показати весь коментар
09.10.2024 20:28 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
За ЗЄ Єрмак валізку з мирним планом носить.

За ****** носять те, чим він сере, а за ЗЄ те, що ві курить.
Хоча ЗЄ останнім часм постійно всюди сере мирним планом.
показати весь коментар
09.10.2024 20:17 Відповісти
Так поїдь ти. Все таки в тебе буде якась забота.
показати весь коментар
09.10.2024 20:26 Відповісти
Поїхав би.
Та через цього уйобка у нас війна і зачинені кордони.
показати весь коментар
09.10.2024 20:35 Відповісти
Тобто ти пишеш , що в нас війна не тому що ***** напав ? Так , кацапе... ?
показати весь коментар
09.10.2024 20:40 Відповісти
Я пишу те, що Зеленський за 2 роки свідомо створив всі умови для втогнення Росії, зєбіл.
показати весь коментар
09.10.2024 20:45 Відповісти
Ти ж писав що на нас в 2014 не нападали.
Ще і ржав як зебіл у кварталі.
До речі, одним своїм ніком отримав бан за захист інтеру від закриття. Писав срасєйською, щоб тебе, "патріота", не засікли.
Що чутно від твоєї зебільної шайки ? Всі живі ? Всі задоволені вибором ?
показати весь коментар
12.10.2024 19:56 Відповісти
але чи є плани і бажання зустрічатися західних політиів із "зе"?
показати весь коментар
09.10.2024 20:18 Відповісти
Краще разблокуй ракетні програми.
показати весь коментар
09.10.2024 20:18 Відповісти
"Протягом доби я зустрінуся окремо з..." Джерело:


Він відстані бачив? Про плани лідерів цих країн на цей день щось знає? Протокол підготовки та проведення таких зустрічей вивчив? Час на забезпечення безпеки таких зустрічей врахував?
Чи це знову ж таки потужна бидлодипломатія від найвеличнішого "юриста" і стратегічного геополітика всіх часів, народів та Всесвітів? 🤔
показати весь коментар
09.10.2024 20:26 Відповісти
Не наговорився?
показати весь коментар
09.10.2024 20:26 Відповісти
Видно ішак нюхнув добряче. Відразу ж "взявся" терирозувати гамузом ключових партнерів на протязі доби, а може ще й скорше.
показати весь коментар
09.10.2024 20:27 Відповісти
Західні лідери бачать, що українці не лінчували ан-ні одного ждуна чи навідника ракет. Ні одного! Тобто, ще не припекло і нема куди спішити з допомогою супертерплячому, супертолерантному народу на чолі зі неукраїнською зграєю.
показати весь коментар
09.10.2024 20:28 Відповісти
Лучше бы не встречался, только хуже будет.
показати весь коментар
09.10.2024 20:36 Відповісти
вам , кацапам ...))
показати весь коментар
09.10.2024 20:42 Відповісти
від зустрічей Зеленського нікому ні тепло, ані холодно не буде -- це пустопорожні події.
Там не він повинен спілкуватись -- він не володіє інформацією про реальність!
показати весь коментар
09.10.2024 20:51 Відповісти
Та я до його свідомості просто апелюю..
Вже давно помітив вас.
Алекса теж вже помічав, а цей мені якийсь новий, а зареєстрований дуже давно і багато хто на нього підписався.. я якось не осудив його, поки в мене не було на це аргументів...
показати весь коментар
09.10.2024 21:16 Відповісти
Кокаин называют самым коварным наркотиком, поскольку он вызывает привыкание у каждого, кто его пробует. Человек, испытавший на себе резкий прилив энергии, эмоциональный подъём, в одно мгновение обретший чувство счастья и благополучия, гарантированно захочет повторить это снова. Кратковременная эйфория (действие наркотика длится 1-1,5 часа) не проходит бесследно, поэтому возможность приобрести очередную дозу гарантированно приводит к кокаиновой зависимости, преимущественно являющейся психической и психологической. Кокаин очень быстро проникает в мозг, где активизирует области, вырабатывающие дофамин - «гормон радости и удовольствия». Являясь стимулятором, он повышает эффективность работы дофаминовых рецепторов, но состояние гиперактивности при приёме наркотика так же резко сменяется упадком сил, депрессией и раздражительностью. За все нужно расплачиваться, в том числе и за удовольствие…Обратно вернуть мозг в состояние эйфории для впервые попробовавшего человека практически сразу становится навязчивой идеей. Уже с этого момента у принимающего кокаин человека психическая зависимость приобретает уже тяжёлую форму.
показати весь коментар
09.10.2024 21:26 Відповісти
Вжарений.
показати весь коментар
09.10.2024 21:54 Відповісти
Їздить Європою і всім показує свій план, ексгібіціоніст, Ніхто не втече від нього без домашнього завдання, які він нарізає партнерам. Цікаво, скоро його пошлють в пішу еротичну подорож..?
показати весь коментар
09.10.2024 22:13 Відповісти
 
 