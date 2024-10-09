Зеленський планує найближчої доби провести переговори з лідерами Британії, Франції, Італії та Німеччини

Президент України Володимир Зеленський заявив про плани зустрітися протягом найближчої доби з лідерами чотирьох країн-партнерів - Великої Британії, Франції, Італії та Німеччини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я протягом доби розпочну переговори з ключовими партнерами, від яких залежить посилення нас, військова складова посилення. Протягом доби я зустрінуся окремо, в кожній країні, з лідерами Британії, Франції, Італії, Німеччини", - сказав Зеленський на брифінгу після на саміту "Україна - Південно-Східна Європа" в Дубровнику.

