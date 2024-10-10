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Новини Війна
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Зеленський, Рютте та Стармер обговорювали дозвіл на удари по РФ західною зброєю: Позиція не змінилася. ВIДЕО

Генсек НАТО Марк Рютте, президент Володимир Зеленський та прем'єр Великої Британії Кір Стармер обговорювали питання дозволу на удари по території РФ західною зброєю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

За словами Рютте, він провів розмову із Зеленським та прем'єром Британії Стармером, проте у питанні далекобійних ударів західною зброєю по військових об'єктах в глибині території Росії позиція не змінилася.

"Звісно ми говорили про це: у Києві минулого тижня, говорили про це і сьогодні, але кінцеве рішення залежить від кожного конкретного союзника", - пояснив генсек НАТО.

"Це мають вирішувати союзники, як може використовуватися озброєння, яке вони постачають Україні. З точки зору права це можливо. Оскільки з точки зору закону Україна має право використовувати зброю проти цілей в Росії, якщо вони становлять загрозу для неї. Але зрештою, все залежить від індивідуального рішення кожного союзника", - додав Рютте.

Раніше повідомлялось, що президент Володимир Зеленський та прем'єр Британії Кір Стармер обговорювали "План перемоги".

Також читайте: Каволі надав Конгресу США список зброї, про яку неодноразово просила Україна, - CNN

Автор: 

Зеленський Володимир (24222) зброя (7512) Рютте Марк (420) Стармер Кір (219)


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Топ коментарі
+8
Цікаво, скільки можна було зробити українських далекобійних ракет за той час що клован клянчить ракети у західних нікчем?🤔
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10.10.2024 14:52
+8
Ще до того майже три роки було, з 19-го по 22-й.
Натомість самодур позакривав усі ракетні програми.
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10.10.2024 15:09
+7
Зеленський, Рютте та Стармер обговорювали дозвіл на удари по РФ західною зброєю: Позиція не змінилася

Але наговорилися всмак!
І ще будуть!
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10.10.2024 14:51
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не зрозумів.
це вже, після сніданку, рютте підійшов?
тому що, до цього, все утро, стармер, був наказаний слухати, зе!гундоса.
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10.10.2024 14:49 Відповісти
Зеленський, Рютте та Стармер обговорювали дозвіл на удари по РФ західною зброєю: Позиція не змінилася

Але наговорилися всмак!
І ще будуть!
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10.10.2024 14:51 Відповісти
Так довго і в одній позиції... Ну зовсім немає в людей фантазії 😂
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10.10.2024 15:04 Відповісти
Вот и спрашивается: нафига этот гастролер ездил? Это было понятно еще до его поездки. Причем задолго до нее. А вот как Верховному Главнокомандующему дать приказ лупить западным оружием по рабссее он может. В Крыму и ряде приграничных областей уже опробовано. Гастроли все, личные решения ничего... И да, видосов бы еще побольше, они так душугреют когда взрывы по всей стране слышны...
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10.10.2024 15:22 Відповісти
Цікаво, скільки можна було зробити українських далекобійних ракет за той час що клован клянчить ракети у західних нікчем?🤔
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10.10.2024 14:52 Відповісти
Та ви що.Краще мільярди в асфальт .
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10.10.2024 15:06 Відповісти
Ще до того майже три роки було, з 19-го по 22-й.
Натомість самодур позакривав усі ракетні програми.
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10.10.2024 15:09 Відповісти
Зеленський знову потужно обісрався, але диви який гарний асоціативний ряд Зеленського "Зеленський, Рютте та Стармер"...
Геніяльна подача новини...
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10.10.2024 15:05 Відповісти
про що було домовлено у ранковому спілкуванні "зезедента" і брита Стармера ,про це через пару годин розказав Рютте, котрий в курсі ранкових "розважань" як допомогти рашисту і дальше знищувати Україну.та вбивати український народ...
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10.10.2024 15:06 Відповісти
Нічого не зробили,але робота булаНахера така зустріч на третьому році війни в Україні.3,14сець.
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10.10.2024 15:08 Відповісти
Ей малий скажи малому хай малий малому скаже. Пісями по воді виляно, вилами по воді писано. Тіпа така собі розмова. Якщо да, то ні, якщо ні, то да.
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10.10.2024 15:09 Відповісти
Треба було не по воді виляти, а на роялі грати.
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10.10.2024 15:37 Відповісти
Рюттє вийде у відставку і буде нити:
- Треба було б дати дозвіл Україні бити по рашці в жовтні 2024 року!
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10.10.2024 15:29 Відповісти
Єврею Зеленському ще далеко до єврея Нетаньягу, який ні в кого дозволу не питає і війну веде так як рахує за потрібне.
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10.10.2024 15:34 Відповісти
Всі дозволи в США
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10.10.2024 15:48 Відповісти
зельц видумав цей дозвіл(не дозвіл) ....
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10.10.2024 15:55 Відповісти
Так, усі праві. Це війна за чужий рахунок а треба мати своє, бо своєму ти сам хазяїн.
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10.10.2024 16:25 Відповісти
Позиція може змінитися тільки якщо Єрмак піде.
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10.10.2024 20:16 Відповісти
 
 