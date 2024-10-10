Зеленський, Рютте та Стармер обговорювали дозвіл на удари по РФ західною зброєю: Позиція не змінилася. ВIДЕО
Генсек НАТО Марк Рютте, президент Володимир Зеленський та прем'єр Великої Британії Кір Стармер обговорювали питання дозволу на удари по території РФ західною зброєю.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
За словами Рютте, він провів розмову із Зеленським та прем'єром Британії Стармером, проте у питанні далекобійних ударів західною зброєю по військових об'єктах в глибині території Росії позиція не змінилася.
"Звісно ми говорили про це: у Києві минулого тижня, говорили про це і сьогодні, але кінцеве рішення залежить від кожного конкретного союзника", - пояснив генсек НАТО.
"Це мають вирішувати союзники, як може використовуватися озброєння, яке вони постачають Україні. З точки зору права це можливо. Оскільки з точки зору закону Україна має право використовувати зброю проти цілей в Росії, якщо вони становлять загрозу для неї. Але зрештою, все залежить від індивідуального рішення кожного союзника", - додав Рютте.
Раніше повідомлялось, що президент Володимир Зеленський та прем'єр Британії Кір Стармер обговорювали "План перемоги".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
це вже, після сніданку, рютте підійшов?
тому що, до цього, все утро, стармер, був наказаний слухати, зе!гундоса.
Але наговорилися всмак!
І ще будуть!
Натомість самодур позакривав усі ракетні програми.
Геніяльна подача новини...
- Треба було б дати дозвіл Україні бити по рашці в жовтні 2024 року!