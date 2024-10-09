Каволі надав Конгресу США список зброї, про яку неодноразово просила Україна, - CNN

Головнокомандувач збройних сил США в Європі Крістофер Каволі склав список зброї, якою володіють Сполучені Штати та яка б могла допомогти Україні в боротьбі з Росією.

Про це написало видання CNN із посиланням на власні джерела, передає Цензор.НЕТ.

"У додатку до секретної доповіді про стратегію адміністрації Байдена щодо України, яка була передана Конгресу на початку минулого місяця, генерал Кріс Каволі окреслив перелік можливостей США, які могли б допомогти українській армії воювати ефективніше", - йдеться в матеріалі CNN.

Джерела видання кажуть, що до переліку увійшли ракети класу "повітря - земля" Joint Air-to-Surface Standoff Missile (JASSM), що відрізняється високою точністю, а дальність залежить від модифікації, і система зв'язку, відома як Link 16 - мережа обміну даними, що використовується США і НАТО, яка повинна забезпечити більш безперешкодний зв'язок між бойовими системами і є особливо корисною для командування і управління протиповітряною і протиракетною обороною.

Україна неодноразово просила надати їй обидва ці типи озброєнь, повідомило інше джерело CNN, знайоме з її запитами.

У списку Каволі не йдеться про те, чому США не надали системи, які, на його думку, могли б бути цінними. Однак американські чиновники раніше висловлювали занепокоєння щодо потрапляння чутливих американських технологій до рук Росії, що, за словами одного з джерел, ймовірно, стосується системи Link 16.

Одне з джерел також говорить, що ракети класу "повітря-поверхня", які випускаються з винищувачів, можуть не бути корисними для українців, якщо вони не досягнуть певного рівня переваги в повітрі

"Майже через три роки війни українці все ще благають США надати більш сучасне озброєння і зняти обмеження на використання наданих Сполученими Штатами ракетних систем дальнього радіусу дії. А з огляду на те, що до президентських виборів у США залишилося менше місяця, майбутнє підтримки України з боку США залишається невизначеним, навіть незважаючи на те, що США заявляють, що працюють над тим, щоб Україна мала все необхідне для того, щоб протриматися принаймні до кінця 2025 року", - пишуть CNN.

