УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6950 відвідувачів онлайн
Новини Допомога Україні
3 573 14

Велика Британія надала Україні близько $4,5 млрд на закупівлю зброї

Британія виділила Україні понад 4 млрд доларів на зкупівлю зброї

Велика Британія виділила 3,5 млрд фунтів стерлінгів (близько $4,5 млрд) на закупівлю зброї британського виробництва.

Про це повідомили в уряді країни, передає Цензор.НЕТ.

Так, торгова місія Великої Британії, до якої увійшли представники Міноборони, Департаменту бізнесу і торгівлі та оборонної асоціації ADS, відвідала Україну. Під час візиту обговорювали подальшу співпрацю з урядом України та представниками промисловості.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На "Рамштайні" 12 жовтня обговорять дозвіл використовувати далекобійну зброю по цілях у РФ, – Рютте

Місія є продовженням угоди, підписаної у липні 2024 року, що дозволить Україні витратити 3,5 млрд фунтів стерлінгів (близько $4,5 млрд) на закупівлю сучасного військового обладнання британських виробників.

Міністр збройних сил Люк Поллард зазначив: "Ми продовжуємо лідирувати у наданні військової допомоги, але наша підтримка набагато ширша, ніж просто надання обладнання. Наші відносини в галузі оборонної промисловості символізують роботу уряду та приватного сектору, спрямовану на збільшення та прискорення нашої підтримки. Поглиблюючи наші зв'язки з оборонною промисловістю України, ми розширюємо власні промислові потужності, одночасно підвищуючи можливості України".

Читайте також: Агенція Міноборони уклала контракт на закупівлю французьких гаубиць Caesar

На сайті уряду повідомили, що Міноборони Великої Британії вже уклало кілька важливих контрактів із британськими компаніями, зокрема, йдеться про угоду з Thales на постачання ракет для ППО та Sheffield Forgemasters на виготовлення поковок стволів для артилерійських установок.

"Майбутні замовлення перебувають у стадії підготовки і фінансуватимуться Україною, використовуючи власні резерви та 3,5 млрд фунтів стерлінгів експортного фінансування Сполученого Королівства", - додали там.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Бербок не виключає, що Україні дозволять бити по РФ німецькою зброєю

Автор: 

Велика Британія (5746) зброя (7698) допомога (8672)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+13
Велика Британія виділила 3,5 млрд фунтів стерлінгів (близько $4,5 млрд) на закупівлю зброї британського виробництва.
=============

Найвірніший спосіб виділення грошей, щоб не розікрали
показати весь коментар
08.10.2024 10:24 Відповісти
+6
Дякуємо Велика Британія!
показати весь коментар
08.10.2024 10:31 Відповісти
+3
Якщо в снарядах (155), то це ~820 000 шт. ($5500)
показати весь коментар
08.10.2024 10:20 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Якщо в снарядах (155), то це ~820 000 шт. ($5500)
показати весь коментар
08.10.2024 10:20 Відповісти
А ти порахуй у своїх росіянах .
показати весь коментар
08.10.2024 10:32 Відповісти
Своїх не маю. Може у тебе є, відсип трохи
показати весь коментар
08.10.2024 10:41 Відповісти
Велика Британія виділила 3,5 млрд фунтів стерлінгів (близько $4,5 млрд) на закупівлю зброї британського виробництва.
=============

Найвірніший спосіб виділення грошей, щоб не розікрали
показати весь коментар
08.10.2024 10:24 Відповісти
Казав пан - "кожух дам!". Та слово його тепле
показати весь коментар
08.10.2024 10:25 Відповісти
Дуже дякуємо, але цікаво, скільки Британія виділила коштів за три роки для допомоги емігрантам з арабських країн.
показати весь коментар
08.10.2024 10:30 Відповісти
скільки Брити виділили мігрантам-не наша справа.так ,як вони підтримують Україну-мало хто підтримує
показати весь коментар
08.10.2024 10:54 Відповісти
Дякуємо Велика Британія!
показати весь коментар
08.10.2024 10:31 Відповісти
Дякую народу та уряду Великої Британії. Україна ніколи не забуде вашу допомогу. Британські НЛАВ добре показали себе з перших днів повномасштабного вторгнення, вселили віру, що руські танки можна та потрібно палити.
показати весь коментар
08.10.2024 11:09 Відповісти
Як так? Без прокладок? Нам таке не треба (с) Слуги Народу.
показати весь коментар
08.10.2024 11:13 Відповісти
Тільки краще саму зброю бо ця херня зелена половину з рукожопим укроборнпромом на відкати пустить
показати весь коментар
08.10.2024 11:18 Відповісти
Якщо Челенджер десь 10-ку, і Ас-90, десь так, то це 450 одиниць, але це мріїї хоть би 100 дали та ***********
показати весь коментар
08.10.2024 12:11 Відповісти
Надала кредит щоб закупити свою зброю... вже як не заробляють на цих...
показати весь коментар
08.10.2024 12:42 Відповісти
Зє животне на ці бабки закупить гнилу тушонку в схематозах
показати весь коментар
08.10.2024 12:47 Відповісти
 
 