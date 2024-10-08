Велика Британія надала Україні близько $4,5 млрд на закупівлю зброї

Велика Британія виділила 3,5 млрд фунтів стерлінгів (близько $4,5 млрд) на закупівлю зброї британського виробництва.

Про це повідомили в уряді країни, передає Цензор.НЕТ.

Так, торгова місія Великої Британії, до якої увійшли представники Міноборони, Департаменту бізнесу і торгівлі та оборонної асоціації ADS, відвідала Україну. Під час візиту обговорювали подальшу співпрацю з урядом України та представниками промисловості.

Місія є продовженням угоди, підписаної у липні 2024 року, що дозволить Україні витратити 3,5 млрд фунтів стерлінгів (близько $4,5 млрд) на закупівлю сучасного військового обладнання британських виробників.

Міністр збройних сил Люк Поллард зазначив: "Ми продовжуємо лідирувати у наданні військової допомоги, але наша підтримка набагато ширша, ніж просто надання обладнання. Наші відносини в галузі оборонної промисловості символізують роботу уряду та приватного сектору, спрямовану на збільшення та прискорення нашої підтримки. Поглиблюючи наші зв'язки з оборонною промисловістю України, ми розширюємо власні промислові потужності, одночасно підвищуючи можливості України".

На сайті уряду повідомили, що Міноборони Великої Британії вже уклало кілька важливих контрактів із британськими компаніями, зокрема, йдеться про угоду з Thales на постачання ракет для ППО та Sheffield Forgemasters на виготовлення поковок стволів для артилерійських установок.

"Майбутні замовлення перебувають у стадії підготовки і фінансуватимуться Україною, використовуючи власні резерви та 3,5 млрд фунтів стерлінгів експортного фінансування Сполученого Королівства", - додали там.

