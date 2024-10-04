Агенція Міноборони уклала контракт на закупівлю французьких гаубиць Caesar

Держпідприємство "Агенція оборонних закупівель" Міністерства оборони підписало контракт з компанією KNDS France на закупівлю 155-мм самохідних артилерійських установок Caesar.

У процедурі підписання контракту взяли участь посол Франції в Україні Гаель Вейсьєр, віцепрезидент KNDS у Європі та Америці Александр Пенле та директорка "Агенції оборонних закупівель" Марина Безрукова, повідомляє пресслужба держпідприємства.

"Агенція оборонних закупівель" продовжує реалізовувати курс Міністерства оборони на укладання прямих контрактів з провідними світовими виробниками озброєння. Переконана, що угода з KNDS на закупівлю САУ Caesar, які вже продемонстрували свою ефективність на полі бою, посилить спроможності Збройних Сил України", – прокоментувала угоду директорка "Агенції оборонних закупівель" Марина Безрукова.

"Ми щиро раді підписати контракт після відкриття представництва офісу KNDS в Україні, а також співпрацювати з "Агенцією оборонних закупівель", яка забезпечує максимально чітку та злагоджену співпрацю з партнерами", – зауважив віце-президент KNDS у Європі та Америці Александр Пенле.

Своєю чергою міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню у соцмережі X уточнив, що контракт передбачає постачання 12 САУ Caesar для ЗСУ.

Як повідомлялося, раніше франко-німецький виробник озброєнь KNDS відкрив дочірню компанію в Україні – ТОВ "КНДС Україна".

KNDS (у минулому – KMW+Nexter) – це французько-німецький оборонний концерн, який спеціалізується на виготовленні артилерійських установок, танків, а також боєприпасів калібрів НАТО.