БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
1 739 10

"Агенція оборонних закупівель" Міноборони з початку року законтрактувала понад 400 тисяч безпілотників

Безпілотник

"Агенція оборонних закупівель" Міністерства оборони України цього року законтрактувала понад 400 тис. БпЛА всіх видів – за невеликими винятками, це все дрони українського виробництва.

Про це повідомила директорка "Агенції оборонних закупівель" Марина Безрукова.

"У 2024 році ми законтрактували вже понад 400 тис. БпЛА всіх видів. Від маленьких FPV до діпстрайків, які вражають цілі глибоко в тилу ворога. За невеликими винятками, це все дрони українського виробництва", – написала Безрукова у Facebook.

За її словами, лише за останні два тижні було укладено 21 контракт на дрони на понад 3 млрд грн.

Безрукова наголосила, що оскільки є "Агенція оборонних закупівель" є агентством Міністерства оборони, то це накладає свою специфіку.

"Ми можемо контрактувати лише те озброєння, яке є в переліку, сформованому Генеральним Штабом та затвердженому Міністерством оборони. Перелік – це невелика та найбільш пріоритетна частка великої потреби, зібраної від військових, на яку передбачене фінансування. Бо можливості бюджету справді обмежені", – зазначила вона.

Окрім того, "Агенція оборонних закупівель" може контрактувати лише те озброєння, яке отримало кодифікацію НАТО.

"І ми можемо контрактувати лише тих виробників, які підтвердили свої виробничі спроможності військовим представництвам Міністерства оборони", – додала Безрукова.

За її словами, "Агенція оборонних закупівель" перебуває в постійному контакті з виробниками, отримує зворотний зв'язок та ініціює зміни, що спрощують роботу та скорочують час до укладення контракту.

Раніше стало відомо, що Міністерство оборони планує об'єднати свої закупівельні агенції – "Агенцію оборонних закупівель" (АОЗ) і "Державний оператор тилу" (ДОТ) – в одне підприємство.

До того повідомлялося, що держпідприємство "Агенція оборонних закупівель" Міноборони у вересні за результатами тендерів уклала угоди на постачання 1300 дронів DJI Mavic різних модифікацій на 162,69 млн грн.

Автор: 

безпілотник (537) Міноборони (967) закупівлі (2617) дрони (364) Агенція оборонних закупівель (28)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Топ коментарі
+1
Вже наче повинні були завалити в/ч цими дронами. То чому постійно їх везуть волонтери ??

Хтось знає ?
показати весь коментар
27.09.2024 17:12
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вже наче повинні були завалити в/ч цими дронами. То чому постійно їх везуть волонтери ??

Хтось знає ?
показати весь коментар
27.09.2024 17:12 Відповісти
За 9 місяців 400тисяч, отже за рік мільйон?
показати весь коментар
27.09.2024 17:39 Відповісти
нє, 533 тис. Якщо після 5 щось є, можна заокруглити до ...
показати весь коментар
27.09.2024 18:19 Відповісти
Навіть Стерненко вже кілька разів казав, що зараз його та інших волонтерів поставки - це біля 10-15 процентівю Решту - державні та невелика частина зарубіжні.
А вам все зрада.
показати весь коментар
27.09.2024 18:24 Відповісти
Це не зрада, а недостатнє забезпечення армії. Сер ...
показати весь коментар
27.09.2024 23:42 Відповісти
О, а якже обіцяний зеленим мільйон дронів? Ах да, він же ж обіцяв піти якщо війну не закінчить. Там напевне і обіцяні дрони..
показати весь коментар
27.09.2024 17:45 Відповісти
Ви не зрозуміли ! "Коли закінчиться - піду! "
показати весь коментар
27.09.2024 18:17 Відповісти
Ця агенція в найблище десятиріччя і Порошенка переплюне .
показати весь коментар
27.09.2024 19:03 Відповісти
А скільки він поставив?
показати весь коментар
27.09.2024 22:14 Відповісти
а волонтери свій мільйон вже виконали,- мабуть тому що не крадуть
показати весь коментар
27.09.2024 20:04 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 