"Агенція оборонних закупівель" Міноборони з початку року законтрактувала понад 400 тисяч безпілотників

"Агенція оборонних закупівель" Міністерства оборони України цього року законтрактувала понад 400 тис. БпЛА всіх видів – за невеликими винятками, це все дрони українського виробництва.

Про це повідомила директорка "Агенції оборонних закупівель" Марина Безрукова.

"У 2024 році ми законтрактували вже понад 400 тис. БпЛА всіх видів. Від маленьких FPV до діпстрайків, які вражають цілі глибоко в тилу ворога. За невеликими винятками, це все дрони українського виробництва", – написала Безрукова у Facebook.

За її словами, лише за останні два тижні було укладено 21 контракт на дрони на понад 3 млрд грн.

Безрукова наголосила, що оскільки є "Агенція оборонних закупівель" є агентством Міністерства оборони, то це накладає свою специфіку.

"Ми можемо контрактувати лише те озброєння, яке є в переліку, сформованому Генеральним Штабом та затвердженому Міністерством оборони. Перелік – це невелика та найбільш пріоритетна частка великої потреби, зібраної від військових, на яку передбачене фінансування. Бо можливості бюджету справді обмежені", – зазначила вона.

Окрім того, "Агенція оборонних закупівель" може контрактувати лише те озброєння, яке отримало кодифікацію НАТО.

"І ми можемо контрактувати лише тих виробників, які підтвердили свої виробничі спроможності військовим представництвам Міністерства оборони", – додала Безрукова.

За її словами, "Агенція оборонних закупівель" перебуває в постійному контакті з виробниками, отримує зворотний зв'язок та ініціює зміни, що спрощують роботу та скорочують час до укладення контракту.

Раніше стало відомо, що Міністерство оборони планує об'єднати свої закупівельні агенції – "Агенцію оборонних закупівель" (АОЗ) і "Державний оператор тилу" (ДОТ) – в одне підприємство.

До того повідомлялося, що держпідприємство "Агенція оборонних закупівель" Міноборони у вересні за результатами тендерів уклала угоди на постачання 1300 дронів DJI Mavic різних модифікацій на 162,69 млн грн.