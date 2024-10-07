УКР
1 161 22

Бербок не виключає, що Україні дозволять бити по РФ німецькою зброєю

Бербок заявила, що Німеччина може дозволити удари по РФ

Глава МЗС ФРН Анналена Бербок не виключає, що в майбутньому Україна зможе завдавати ударів по Росії зброєю, наданою з німецьких запасів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Tagesschau.

За її словами, Україна має завдавати удару у відповідь не тільки тоді, коли вже атакують її власну територію.

"Право України на самооборону не означає, що ракета має спочатку перетнути кордон або влучити по такому місту, як Харків, перш ніж їй буде дозволено захищатися. Навіть найкраща протиповітряна оборона не завжди може цьому запобігти", - пояснила Бербок.

Читайте: Макрон закликав припинити поставки Ізраїлю зброї, яка використовується в Газі та запропонував повернутися до політичного рішення

Міністерка зазначила, що йдеться про превентивні заходи, щоб запобігти атакам у майбутньому.

"Це не означає, що ви не можете знищувати пускові майданчики. Питання в тому, наскільки далеко це зайде", - зазначила глава МЗС ФРН.

Водночас вона застерегла від визначення конкретних відстаней, таких як "10, 40 або 200 кілометрів", оскільки російські військові можуть отримати з цього вигоду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ракети ППО, торпеди та обладнання: Німеччина вперше за багато років схвалила продаж значних обсягів зброї Туреччині, - Spiegel

Нагадаємо, раніше Бербок заявила, що Україна повинна мати можливість використати далекобійну зброю для самооборони.

Міністерка підтримує передачу німецьких далекобійних ракет Taurus Україні, проте єдності в коаліції ФРН немає.

Також Бербок запевнила, що Німеччина продовжить надавати Україні військову допомогу.

Читайте: Припинення підтримки самозахисту України зумовить збільшення кількості війн, а не зменшення, - Бербок

+8
Це віина - чи парад заяв і побажань?
07.10.2024 10:26 Відповісти
07.10.2024 10:26 Відповісти
+4
ще трохи потягнуть кота за хвіст і путін буде в Берліні
07.10.2024 10:27 Відповісти
07.10.2024 10:27 Відповісти
+2
А в шольца інфаркт не станеться?
07.10.2024 10:27 Відповісти
07.10.2024 10:27 Відповісти
Це віина - чи парад заяв і побажань?
07.10.2024 10:26 Відповісти
07.10.2024 10:26 Відповісти
Це новий різновид війни: коли противника заздалегідь попереджають про місця ударів ракетами, коли жертва нападу не має права бити у відповідь по території агресора, коли жертву напада змушують прокачувати по своїй території нафту та газ агресора у треті країни, коли жертві агресії не надають систем ППО і мовчки спостерігають за тим, як нищиться її інфраструктура, коли ООН та правозахисні організації засуджують як агресора, так і жертву, коли капітуляцію називають миром і т.д.
07.10.2024 10:37 Відповісти
07.10.2024 10:37 Відповісти
А в шольца інфаркт не станеться?
07.10.2024 10:27 Відповісти
07.10.2024 10:27 Відповісти
ще трохи потягнуть кота за хвіст і путін буде в Берліні
07.10.2024 10:27 Відповісти
07.10.2024 10:27 Відповісти
Поки нададуть той дозвіл, в Україні можуть настати проблеми з майбутнім..
07.10.2024 10:28 Відповісти
07.10.2024 10:28 Відповісти
Чергова пустопорожня балаканина.
07.10.2024 10:31 Відповісти
07.10.2024 10:31 Відповісти
Нічого, на наступних виборах зелені пролетять і не будуть вже тебе нервувати.

Замість них буде прокацапська "альтернатива". Це буде краще?
07.10.2024 10:36 Відповісти
07.10.2024 10:36 Відповісти
Як це відноситься до мною написаного?
07.10.2024 11:39 Відповісти
07.10.2024 11:39 Відповісти
Ти ж невдоволений балаканиною Бербок, яка від партії зелених? На зміну їй через рік прийде якась сара вагенкнехт і тоді вже не буде ннависної тобі "балаканини", а будуть конкретні дії проти України.
07.10.2024 20:19 Відповісти
07.10.2024 20:19 Відповісти
До чого тут партії-не партії? Ти вдоволений? Ну то вдовольняйся далі.
08.10.2024 00:21 Відповісти
08.10.2024 00:21 Відповісти
Угу ... У нас своєї зброї після 1991 р. було завалитися. Не знали що з нею робити, продавали направо-наліво.

Плюс, недолуга політична еліта усі 30 років не змогла виявити агресора.
07.10.2024 10:48 Відповісти
07.10.2024 10:48 Відповісти
Шольц категорично проти
07.10.2024 10:54 Відповісти
07.10.2024 10:54 Відповісти
Із танкових гармат Леопарадів? Чи з зеніток на Гепардах?
Набридла вже ця багатомісячна словесна мастурбація!
07.10.2024 10:58 Відповісти
07.10.2024 10:58 Відповісти
Німеччина може дозволити...
А може не дозволити...
07.10.2024 11:06 Відповісти
07.10.2024 11:06 Відповісти
Европа и США обеспокоены безопасностью российской военщины больше чем украинского народа. Подлые трусы и лицемеры!
07.10.2024 11:15 Відповісти
07.10.2024 11:15 Відповісти
 
 