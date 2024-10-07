Бербок не виключає, що Україні дозволять бити по РФ німецькою зброєю

Глава МЗС ФРН Анналена Бербок не виключає, що в майбутньому Україна зможе завдавати ударів по Росії зброєю, наданою з німецьких запасів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Tagesschau.

За її словами, Україна має завдавати удару у відповідь не тільки тоді, коли вже атакують її власну територію.

"Право України на самооборону не означає, що ракета має спочатку перетнути кордон або влучити по такому місту, як Харків, перш ніж їй буде дозволено захищатися. Навіть найкраща протиповітряна оборона не завжди може цьому запобігти", - пояснила Бербок.

Міністерка зазначила, що йдеться про превентивні заходи, щоб запобігти атакам у майбутньому.

"Це не означає, що ви не можете знищувати пускові майданчики. Питання в тому, наскільки далеко це зайде", - зазначила глава МЗС ФРН.

Водночас вона застерегла від визначення конкретних відстаней, таких як "10, 40 або 200 кілометрів", оскільки російські військові можуть отримати з цього вигоду.

Нагадаємо, раніше Бербок заявила, що Україна повинна мати можливість використати далекобійну зброю для самооборони.

Міністерка підтримує передачу німецьких далекобійних ракет Taurus Україні, проте єдності в коаліції ФРН немає.

Також Бербок запевнила, що Німеччина продовжить надавати Україні військову допомогу.

