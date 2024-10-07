РУС
Бербок не исключает, что Украине разрешат бить по РФ немецким оружием

Бербок заявила, що Німеччина може дозволити удари по РФ

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок не исключает, что в будущем Украина сможет наносить удары по России оружием, предоставленным из немецких запасов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Tagesschau.

По ее словам, Украина должна наносить ответный удар не только тогда, когда уже атакуют ее собственную территорию.

"Право Украины на самооборону не означает, что ракета должна сначала пересечь границу или попасть по такому городу, как Харьков, прежде чем ей будет разрешено защищаться. Даже лучшая противовоздушная оборона не всегда может это предотвратить", - пояснила Бербок.

Министр отметила, что речь идет о превентивных мерах, чтобы предотвратить атаки в будущем.

"Это не означает, что вы не можете уничтожать пусковые площадки. Вопрос в том, насколько далеко это зайдет", - отметила глава МИД ФРГ.

В то же время она предостерегла от определения конкретных расстояний, таких как "10, 40 или 200 километров", поскольку российские военные могут извлечь из этого выгоду.

Напомним, ранее Бербок заявила, что Украина должна иметь возможность использовать дальнобойное оружие для самообороны.

Министр поддерживает передачу немецких дальнобойных ракет Taurus Украине, однако единства в коалиции ФРГ нет.

Также Бербок заверила, что Германия продолжит оказывать Украине военную помощь.

+8
Це віина - чи парад заяв і побажань?
07.10.2024 10:26 Ответить
+4
ще трохи потягнуть кота за хвіст і путін буде в Берліні
07.10.2024 10:27 Ответить
+2
А в шольца інфаркт не станеться?
07.10.2024 10:27 Ответить
Це віина - чи парад заяв і побажань?
07.10.2024 10:26 Ответить
Це новий різновид війни: коли противника заздалегідь попереджають про місця ударів ракетами, коли жертва нападу не має права бити у відповідь по території агресора, коли жертву напада змушують прокачувати по своїй території нафту та газ агресора у треті країни, коли жертві агресії не надають систем ППО і мовчки спостерігають за тим, як нищиться її інфраструктура, коли ООН та правозахисні організації засуджують як агресора, так і жертву, коли капітуляцію називають миром і т.д.
07.10.2024 10:37 Ответить
А в шольца інфаркт не станеться?
07.10.2024 10:27 Ответить
ще трохи потягнуть кота за хвіст і путін буде в Берліні
07.10.2024 10:27 Ответить
Поки нададуть той дозвіл, в Україні можуть настати проблеми з майбутнім..
07.10.2024 10:28 Ответить
Чергова пустопорожня балаканина.
07.10.2024 10:31 Ответить
Нічого, на наступних виборах зелені пролетять і не будуть вже тебе нервувати.

Замість них буде прокацапська "альтернатива". Це буде краще?
07.10.2024 10:36 Ответить
Як це відноситься до мною написаного?
07.10.2024 11:39 Ответить
Ти ж невдоволений балаканиною Бербок, яка від партії зелених? На зміну їй через рік прийде якась сара вагенкнехт і тоді вже не буде ннависної тобі "балаканини", а будуть конкретні дії проти України.
07.10.2024 20:19 Ответить
До чого тут партії-не партії? Ти вдоволений? Ну то вдовольняйся далі.
08.10.2024 00:21 Ответить
Угу ... У нас своєї зброї після 1991 р. було завалитися. Не знали що з нею робити, продавали направо-наліво.

Плюс, недолуга політична еліта усі 30 років не змогла виявити агресора.
07.10.2024 10:48 Ответить
Шольц категорично проти
07.10.2024 10:54 Ответить
Із танкових гармат Леопарадів? Чи з зеніток на Гепардах?
Набридла вже ця багатомісячна словесна мастурбація!
07.10.2024 10:58 Ответить
Німеччина може дозволити...
А може не дозволити...
07.10.2024 11:06 Ответить
Европа и США обеспокоены безопасностью российской военщины больше чем украинского народа. Подлые трусы и лицемеры!
07.10.2024 11:15 Ответить
 
 