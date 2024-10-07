Бербок не исключает, что Украине разрешат бить по РФ немецким оружием

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок не исключает, что в будущем Украина сможет наносить удары по России оружием, предоставленным из немецких запасов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Tagesschau.

По ее словам, Украина должна наносить ответный удар не только тогда, когда уже атакуют ее собственную территорию.

"Право Украины на самооборону не означает, что ракета должна сначала пересечь границу или попасть по такому городу, как Харьков, прежде чем ей будет разрешено защищаться. Даже лучшая противовоздушная оборона не всегда может это предотвратить", - пояснила Бербок.

Читайте: Макрон призвал прекратить поставки Израилю оружия, которое используется в Газе и предложил вернуться к политическому решению

Министр отметила, что речь идет о превентивных мерах, чтобы предотвратить атаки в будущем.

"Это не означает, что вы не можете уничтожать пусковые площадки. Вопрос в том, насколько далеко это зайдет", - отметила глава МИД ФРГ.

В то же время она предостерегла от определения конкретных расстояний, таких как "10, 40 или 200 километров", поскольку российские военные могут извлечь из этого выгоду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ракеты ПВО, торпеды и оборудование: Германия впервые за много лет одобрила продажу значительных объемов оружия Турции, - Spiegel

Напомним, ранее Бербок заявила, что Украина должна иметь возможность использовать дальнобойное оружие для самообороны.

Министр поддерживает передачу немецких дальнобойных ракет Taurus Украине, однако единства в коалиции ФРГ нет.

Также Бербок заверила, что Германия продолжит оказывать Украине военную помощь.

Читайте: Прекращение поддержки самозащиты Украины приведет к увеличению количества войн, а не уменьшению, - Бербок