Макрон призвал прекратить поставки Израилю оружия, используемого в Газе, и предложил вернуться к политическому решению

Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил за прекращение поставок Израилю оружия, которое может быть использовано для ударов по Сектору Газа. Французский лидер предлагает вернуться к политическому решению конфликта.

Об этом он заявил в интервью общественному телеканалу France Inter, его слова цитирует BFMTV, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я думаю, что сегодня приоритетом является то, чтобы мы вернулись к политическому решению, чтобы мы прекратили поставки оружия для ведения боевых действий в Газе",- сказал глава Франции.

Макрон также добавил, что "Франция ничего не поставляет".

"Мы осудили террористическую атаку ХАМАС 7 октября и признали право Израиля защищаться, но как демократическое государство Израиль должен уважать международное и гуманитарное право", - сказал президент Франции.

Также Макрон прокомментировал операцию Израиля на юге Ливана против "Хезболлы". Он сказал, что "ливанский народ не может быть принесён в жертву, и Ливан не может стать новым Сектором Газы".

Кроме этого, французский президент не очень оптимистично оценивает возможность прекращения огня на Ближнем Востоке в ближайшее время.

Ситуация на Ближнем Востоке

Напомним, что 17-18 августа в Ливане массово взрывались пейджеры в карманах или руках боевиков поддерживаемой Ираном ливанской группировки "Хезболла". Однако Израиль отрицает свою причастность к массовым взрывам пейджеров у членов "Хезболлы", отмечая, что ливанская группировка имеет немало врагов.

В то же время министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сосредоточит свои военные усилия на севере, где граничит с Ливаном, поскольку начинается "новая фаза" войны.

27 сентября спикер ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что израильские ВВС ударили по главной штаб-квартире "Хезболлы" в столице Ливана Бейруте.

Впоследствии Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально заявила о ликвидации лидера и одного из основателей группировки "Хезболла" Хасана Насраллы.

1 октября Израиль сообщил США, что проводит ограниченные наземные операции, сосредоточенные на инфраструктуре "Хезболлы" в Ливане.

Вечером 1 октября Иран осуществил пуск ракет по территории Израиля.

Эсминцы Соединенных Штатов сбили часть ракет, которыми Иран атаковал Израиль.

Премьер Израиля Нетаньяху заявил, что Иран заплатит за массированный ракетный обстрел.

Президент США Джо Байден заявил, что ответ Израиля не должен касаться ядерных объектов Тегерана.

