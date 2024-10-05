Макрон призвал прекратить поставки Израилю оружия, используемого в Газе, и предложил вернуться к политическому решению
Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил за прекращение поставок Израилю оружия, которое может быть использовано для ударов по Сектору Газа. Французский лидер предлагает вернуться к политическому решению конфликта.
Об этом он заявил в интервью общественному телеканалу France Inter, его слова цитирует BFMTV, сообщает Цензор.НЕТ.
"Я думаю, что сегодня приоритетом является то, чтобы мы вернулись к политическому решению, чтобы мы прекратили поставки оружия для ведения боевых действий в Газе",- сказал глава Франции.
Макрон также добавил, что "Франция ничего не поставляет".
"Мы осудили террористическую атаку ХАМАС 7 октября и признали право Израиля защищаться, но как демократическое государство Израиль должен уважать международное и гуманитарное право", - сказал президент Франции.
Также Макрон прокомментировал операцию Израиля на юге Ливана против "Хезболлы". Он сказал, что "ливанский народ не может быть принесён в жертву, и Ливан не может стать новым Сектором Газы".
Кроме этого, французский президент не очень оптимистично оценивает возможность прекращения огня на Ближнем Востоке в ближайшее время.
Ситуация на Ближнем Востоке
Напомним, что 17-18 августа в Ливане массово взрывались пейджеры в карманах или руках боевиков поддерживаемой Ираном ливанской группировки "Хезболла". Однако Израиль отрицает свою причастность к массовым взрывам пейджеров у членов "Хезболлы", отмечая, что ливанская группировка имеет немало врагов.
В то же время министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сосредоточит свои военные усилия на севере, где граничит с Ливаном, поскольку начинается "новая фаза" войны.
27 сентября спикер ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что израильские ВВС ударили по главной штаб-квартире "Хезболлы" в столице Ливана Бейруте.
Впоследствии Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально заявила о ликвидации лидера и одного из основателей группировки "Хезболла" Хасана Насраллы.
1 октября Израиль сообщил США, что проводит ограниченные наземные операции, сосредоточенные на инфраструктуре "Хезболлы" в Ливане.
Вечером 1 октября Иран осуществил пуск ракет по территории Израиля.
Эсминцы Соединенных Штатов сбили часть ракет, которыми Иран атаковал Израиль.
Премьер Израиля Нетаньяху заявил, что Иран заплатит за массированный ракетный обстрел.
Президент США Джо Байден заявил, что ответ Израиля не должен касаться ядерных объектов Тегерана.
Ізраїль - 303 місце по допомозі Україні. Продав технологію Ланцетів кацапам...
І увага питання: де довбні?
франція досі постачає та облсуговує авіоніку на кацапстких військових літаках.
Ольо!!! Цей поїзд вже давно пішов.
Тому шо Макрон мудрий і бачить звідки ростуть ноги усіх газ та ігілів..
Больше половины жителей Франции - арабы!
В неустанных попытках всех со всеми помирить в Ливане, французы предложили гениальный план: надо провести выборы, избрать президента Ливана, который проконтролирует выполнение резолюции 1701, что и обеспечит прекращение огня. Где-то в плане затерялась Хезболла с ее ракетными арсеналами, Иран - с имперскими амбициями и планом по уничтожению Израиля, иранские прокси в Сирии, хуситы и прочие мелкие подробности, которые "уточним потом". Мы тут за стратегию отвечаем.
По-прежнему, уже лет этак сто, главный принцип социальной инженерии Запада: в любой непонятной ситуации проводи выборы. Народ не глупый, разберется, а выбор народа - священен и неприкосновенен. Тот факт, что условный "народ" раз за разом выбирает то Хамас, то Путина - никого не смущает.
Предварительно, Израиль ударит по Ирану в ближайшие 48 часов. Американским войскам, размещенным на Ближнем Востоке, приказано быть в готовности немедленно укрыться в убежищах.
Живчик
Забавно но после этой заявы непроходимого оптимистика любые инициативы визги и писки французов по ситуевине с газовскими и ливанскими басмачами впредь Израилем не рассматриваются и не принимаются, с вежливым посылом набуй