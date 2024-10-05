РУС
Макрон призвал прекратить поставки Израилю оружия, используемого в Газе, и предложил вернуться к политическому решению

Макрон проти постачання зброї Ізраїлю, яка використовуватиметься в Газі

Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил за прекращение поставок Израилю оружия, которое может быть использовано для ударов по Сектору Газа. Французский лидер предлагает вернуться к политическому решению конфликта.

Об этом он заявил в интервью общественному телеканалу France Inter, его слова цитирует BFMTV, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я думаю, что сегодня приоритетом является то, чтобы мы вернулись к политическому решению, чтобы мы прекратили поставки оружия для ведения боевых действий в Газе",- сказал глава Франции.

Макрон также добавил, что "Франция ничего не поставляет".

"Мы осудили террористическую атаку ХАМАС 7 октября и признали право Израиля защищаться, но как демократическое государство Израиль должен уважать международное и гуманитарное право", - сказал президент Франции.

Также Макрон прокомментировал операцию Израиля на юге Ливана против "Хезболлы". Он сказал, что "ливанский народ не может быть принесён в жертву, и Ливан не может стать новым Сектором Газы".

Кроме этого, французский президент не очень оптимистично оценивает возможность прекращения огня на Ближнем Востоке в ближайшее время.

Также читайте: Израиль не дал США никаких гарантий, что не будет атаковать ядерные объекты Ирана, - CNN

Ситуация на Ближнем Востоке

Напомним, что 17-18 августа в Ливане массово взрывались пейджеры в карманах или руках боевиков поддерживаемой Ираном ливанской группировки "Хезболла". Однако Израиль отрицает свою причастность к массовым взрывам пейджеров у членов "Хезболлы", отмечая, что ливанская группировка имеет немало врагов.

В то же время министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сосредоточит свои военные усилия на севере, где граничит с Ливаном, поскольку начинается "новая фаза" войны.

27 сентября спикер ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что израильские ВВС ударили по главной штаб-квартире "Хезболлы" в столице Ливана Бейруте.

Впоследствии Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально заявила о ликвидации лидера и одного из основателей группировки "Хезболла" Хасана Насраллы.

1 октября Израиль сообщил США, что проводит ограниченные наземные операции, сосредоточенные на инфраструктуре "Хезболлы" в Ливане.

Вечером 1 октября Иран осуществил пуск ракет по территории Израиля.

Эсминцы Соединенных Штатов сбили часть ракет, которыми Иран атаковал Израиль.

Премьер Израиля Нетаньяху заявил, что Иран заплатит за массированный ракетный обстрел.

Президент США Джо Байден заявил, что ответ Израиля не должен касаться ядерных объектов Тегерана.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У администрации Байдена нет четкого представления о том, как может выглядеть приемлемое завершение войны в Украине или Израиле, - NYT

Израиль (2088) оружие (10403) Сектор Газа (184) Макрон Эмманюель (1416)
Топ комментарии
+21
Через таких недоумків як макрон і йдуть війни, бо такі як він безхребетні дозволяють диктатурам і терористам діяти
05.10.2024 21:25 Ответить
+16
Франція - 3 місце по допомозі Україні.
Ізраїль - 303 місце по допомозі Україні. Продав технологію Ланцетів кацапам...
І увага питання: де довбні?
05.10.2024 21:36 Ответить
+13
Шо це иого так шибануло? - п"яти млн діаспора арабів у Франціі давить?
05.10.2024 21:26 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Через таких недоумків як макрон і йдуть війни, бо такі як він безхребетні дозволяють диктатурам і терористам діяти
05.10.2024 21:25 Ответить
Франція - 3 місце по допомозі Україні.
Ізраїль - 303 місце по допомозі Україні. Продав технологію Ланцетів кацапам...
І увага питання: де довбні?
05.10.2024 21:36 Ответить
франція лідер за веденням бізнесу на території параші
франція досі постачає та облсуговує авіоніку на кацапстких військових літаках.
05.10.2024 21:47 Ответить
Коли це Франція була/стала третьою?
05.10.2024 22:34 Ответить
Ми зараз порівнюємо допомогу Франції Україні і Ізраїлю кацапам?
05.10.2024 22:48 Ответить
Шо це иого так шибануло? - п"яти млн діаспора арабів у Франціі давить?
05.10.2024 21:26 Ответить
Довбні.
05.10.2024 21:28 Ответить
Макрон пропустив прийом ліків?
05.10.2024 21:28 Ответить
цілий рік мовчав і ось висрався
05.10.2024 21:29 Ответить
Макрон рятує колишню колонію Франції.

Ольо!!! Цей поїзд вже давно пішов.
05.10.2024 21:29 Ответить
Очевидно шо Газа не несе такої загрози як ***************, яку Макрон закликає бомбити.
Тому шо Макрон мудрий і бачить звідки ростуть ноги усіх газ та ігілів..
05.10.2024 21:30 Ответить
Кацапердії треба відрубувати всі її щупальця поки її саму не їбашать!
05.10.2024 21:32 Ответить
Трахає бабусю, але не дідусь!!!! Безхребетне слюняве чмо....Ізраїль робить все як треба!!!!!
05.10.2024 21:31 Ответить
Та шо ш такоє??? Я вже повірив, що в Макрона відкрився зір, а виявлось, що то був проблисковий маячок з тухлою батарейкою! Захід себе знищує сеимимльними кроками! Може хоч не зовсім адекватний Трамп якось врятує цей гнилий світ??? Я шось зовсім там не бачу адекватних серед тих, хто приймає рішення...
05.10.2024 21:31 Ответить
А ось i пiдрохуй!
05.10.2024 21:31 Ответить
Терористів ніззя нищити ні українцям, ні іудеям? Як би він говорив, якби Париж ракетаии бомбили!
05.10.2024 21:31 Ответить
Сказав би - ета ніхарашо і виділив би гумдопомогу, щоб задобріти на певний час...
05.10.2024 21:36 Ответить
Куда катится етот мир. Тоесть Израиль должен удовлетвориться тем что Франция віразила осуждение того что палестинці вірезали, убили и изнасиловали 2000 мирніх израильтян? Если Франция не поставляет Израилю оружие то какое дело Макарону до того что делает Израиль?
05.10.2024 21:31 Ответить
Вот поетому я и не верю в НАТО. Тем более в то что нам предлагают НАТО в обмен на землю. ***** через год-два снова полезет а такие Макароны, Орбаны и Трампы выразят возмущение и предложат нам смириться с очередным куском который ***** захватит. А ***** даже не скрывает что он пойдет дальше.
05.10.2024 21:34 Ответить
Теж вірно.
05.10.2024 22:03 Ответить
Еще бы!
Больше половины жителей Франции - арабы!
05.10.2024 21:32 Ответить
Насрати йому на ліванський народ, йому не потрібні ще біженці з Лівану
05.10.2024 21:33 Ответить
https://t.me/voinasordoy Война с Ордой. Сергей Ауслендер

В неустанных попытках всех со всеми помирить в Ливане, французы предложили гениальный план: надо провести выборы, избрать президента Ливана, который проконтролирует выполнение резолюции 1701, что и обеспечит прекращение огня. Где-то в плане затерялась Хезболла с ее ракетными арсеналами, Иран - с имперскими амбициями и планом по уничтожению Израиля, иранские прокси в Сирии, хуситы и прочие мелкие подробности, которые "уточним потом". Мы тут за стратегию отвечаем.

По-прежнему, уже лет этак сто, главный принцип социальной инженерии Запада: в любой непонятной ситуации проводи выборы. Народ не глупый, разберется, а выбор народа - священен и неприкосновенен. Тот факт, что условный "народ" раз за разом выбирает то Хамас, то Путина - никого не смущает.
05.10.2024 21:35 Ответить
Макрон, будь миролюбивым до конца. Отдай арабам Марсель. Они и так там как дома и в абсолютном большинстве. А потом, когда они оттуда будут херачат ракетами по остальной части Франции, миролюбиво призови их к миру, но только не стреляй по ним в ответ.
05.10.2024 21:37 Ответить
так він це і робить, через пару десятків років французи у франції будуть жити у резерваціях як індіанці.
05.10.2024 21:49 Ответить
ну я б не сказав, шо Марсель настільки арабський. після Парижа, принаймні, він таким не здається.
05.10.2024 21:49 Ответить
В Париже это смотря в каком районе, а Марсель сейчас почти целиком чернодупый...
05.10.2024 21:51 Ответить
Эх, вспомнился фильм "13 район"...
05.10.2024 21:49 Ответить
05.10.2024 21:41 Ответить
Ву лє ву куше ате ква си сва))
05.10.2024 21:42 Ответить
пусть он своим арабам минет сделает,и идёт вслед за русским кораблём,жабоед ****!
05.10.2024 21:46 Ответить
Зломався Дартан'ян.
05.10.2024 21:47 Ответить
Доречі цей х@у обіцяв легіони послати в Україну.І де? Останім часом взагалі про Україну ні му му.
05.10.2024 21:48 Ответить
І "Міражі-2000" обіцяв до кінця року...
05.10.2024 23:36 Ответить
Израиль собирается нанести мощный и масштабный удар по Ирану ( в том числе по ядерным объектам), - https://www.washingtonpost.com/world/2024/10/05/iran-nuclear-capability-israel/ WP

Предварительно, Израиль ударит по Ирану в ближайшие 48 часов. Американским войскам, размещенным на Ближнем Востоке, приказано быть в готовности немедленно укрыться в убежищах.
05.10.2024 22:00 Ответить
Ну так там тієї Франції пів країни мусульмани, що ще від нього очікувати?
05.10.2024 22:03 Ответить
то вiн i говорить - нам вже досить арабiв!
05.10.2024 22:14 Ответить
Макарон боїться що йому чурки довбешку **********.
05.10.2024 22:47 Ответить
майбутня персона нон -грата в Ізраїлі.
06.10.2024 00:39 Ответить
"Ми засудили терористичну атаку ХАМАСу 7 жовтня та визнали право Ізраїлю захищатися, але як демократична держава Ізраїль повинен поважати міжнародне та гуманітарне право", - сказав демагог Франції.
06.10.2024 01:02 Ответить
Такой оптимист… что просто радует
Живчик

Забавно но после этой заявы непроходимого оптимистика любые инициативы визги и писки французов по ситуевине с газовскими и ливанскими басмачами впредь Израилем не рассматриваются и не принимаются, с вежливым посылом набуй
06.10.2024 13:46 Ответить
 
 