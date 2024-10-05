УКР
Макрон закликав припинити поставки Ізраїлю зброї, яка використовується в Газі та запропонував повернутися до політичного рішення

Макрон проти постачання зброї Ізраїлю, яка використовуватиметься в Газі

Президент Франції Емманюель Макрон виступив за припинення постачання Ізраїлю зброї, яка може бути використана для ударів по Сектору Гази. Французький лідер пропонує повернутися до політичного вирішення конфлікту. 

Про це він заявив в інтерв’ю суспільному телеканалу France Inter, його слова цитує  BFMTV, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я думаю, що сьогодні пріоритетом є те, щоб ми повернулися до політичного рішення, щоб ми припинили постачання зброї для ведення бойових дій у Газі",- сказав очільник Франції.

Макрон також додав, що "Франція нічого не постачає".

"Ми засудили терористичну атаку ХАМАСу 7 жовтня та визнали право Ізраїлю захищатися, але як демократична держава Ізраїль повинен поважати міжнародне та гуманітарне право", - сказав президент Франції.

Також Макрон прокоментував операцію Ізраїлю на півдні Лівану проти "Хезболли". Він сказав, що "ліванський народ не може бути принесений у жертву, і Ліван не може стати новим Сектором Гази".

Окрім цього, французький президент не дуже оптимістично оцінює можливість припинення вогню на Близькому Сході найближчим часом.

Читайте також: Байден порадив Ізраїлю не бити по іранських нафтових об’єктах: я подумав би про альтернативи

Ситуація на Близькому Сході

Нагадаємо, що 17-18 серпня у Лівані масово вибухали пейджери в кишенях або руках бойовиків підтримуваного Іраном ліванського угруповання "Хезболла". Однак Ізраїль заперечує свою причетність до масових вибухів пейджерів у членів "Хезболли", зазначаючи, що ліванське угруповання має чимало ворогів.

Водночас міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) зосередить свої військові зусилля на півночі, де межує з Ліваном, оскільки розпочинається "нова фаза" війни.

27 вересня речник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські ВПС вдарили по головній штаб-квартирі "Хезболли" в столиці Лівану Бейруті.

Згодом Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) офіційно заявила про ліквідацію лідера та одного з засновників угруповання "Хезболла" Хасана Насралли.

1 жовтня Ізраїль повідомив США, що проводить обмежені наземні операції, зосереджені на інфраструктурі "Хезболли" в Лівані.

Ввечері 1 жовтня Іран здійснив пуск ракет по території Ізраїлю.

Есмінці Сполучених Штатів збили частину ракет, якими Іран атакував Ізраїль.

Прем'єр Ізраїлю Нетаньяху заявив, що Іран заплатить за масований ракетний обстріл.

Президент США Джо Байден заявив, що відповідь Ізраїлю  не має стосуватися ядерних об’єктів Тегерана.

Читайте також: Ізраїль не дав США жодних гарантій, що не атакуватиме ядерні об’єкти Ірану, - CNN

Ізраїль (1819) зброя (7694) Сектор Гази (193) Макрон Емманюель (1578)
Топ коментарі
+21
Через таких недоумків як макрон і йдуть війни, бо такі як він безхребетні дозволяють диктатурам і терористам діяти
05.10.2024 21:25
+16
Франція - 3 місце по допомозі Україні.
Ізраїль - 303 місце по допомозі Україні. Продав технологію Ланцетів кацапам...
І увага питання: де довбні?
05.10.2024 21:36
+13
Шо це иого так шибануло? - п"яти млн діаспора арабів у Франціі давить?
05.10.2024 21:26
Через таких недоумків як макрон і йдуть війни, бо такі як він безхребетні дозволяють диктатурам і терористам діяти
05.10.2024 21:25
Франція - 3 місце по допомозі Україні.
Ізраїль - 303 місце по допомозі Україні. Продав технологію Ланцетів кацапам...
І увага питання: де довбні?
05.10.2024 21:36
франція лідер за веденням бізнесу на території параші
франція досі постачає та облсуговує авіоніку на кацапстких військових літаках.
05.10.2024 21:47
Коли це Франція була/стала третьою?
05.10.2024 22:34
Ми зараз порівнюємо допомогу Франції Україні і Ізраїлю кацапам?
05.10.2024 22:48
Шо це иого так шибануло? - п"яти млн діаспора арабів у Франціі давить?
05.10.2024 21:26
Довбні.
05.10.2024 21:28
Макрон пропустив прийом ліків?
05.10.2024 21:28
цілий рік мовчав і ось висрався
05.10.2024 21:29
Макрон рятує колишню колонію Франції.

Ольо!!! Цей поїзд вже давно пішов.
05.10.2024 21:29
Очевидно шо Газа не несе такої загрози як ***************, яку Макрон закликає бомбити.
Тому шо Макрон мудрий і бачить звідки ростуть ноги усіх газ та ігілів..
05.10.2024 21:30 Відповісти
Кацапердії треба відрубувати всі її щупальця поки її саму не їбашать!
05.10.2024 21:32
Трахає бабусю, але не дідусь!!!! Безхребетне слюняве чмо....Ізраїль робить все як треба!!!!!
05.10.2024 21:31
Та шо ш такоє??? Я вже повірив, що в Макрона відкрився зір, а виявлось, що то був проблисковий маячок з тухлою батарейкою! Захід себе знищує сеимимльними кроками! Може хоч не зовсім адекватний Трамп якось врятує цей гнилий світ??? Я шось зовсім там не бачу адекватних серед тих, хто приймає рішення...
05.10.2024 21:31
А ось i пiдрохуй!
05.10.2024 21:31
Терористів ніззя нищити ні українцям, ні іудеям? Як би він говорив, якби Париж ракетаии бомбили!
05.10.2024 21:31
Сказав би - ета ніхарашо і виділив би гумдопомогу, щоб задобріти на певний час...
05.10.2024 21:36
Куда катится етот мир. Тоесть Израиль должен удовлетвориться тем что Франция віразила осуждение того что палестинці вірезали, убили и изнасиловали 2000 мирніх израильтян? Если Франция не поставляет Израилю оружие то какое дело Макарону до того что делает Израиль?
05.10.2024 21:31
Вот поетому я и не верю в НАТО. Тем более в то что нам предлагают НАТО в обмен на землю. ***** через год-два снова полезет а такие Макароны, Орбаны и Трампы выразят возмущение и предложат нам смириться с очередным куском который ***** захватит. А ***** даже не скрывает что он пойдет дальше.
05.10.2024 21:34
Теж вірно.
05.10.2024 22:03
Еще бы!
Больше половины жителей Франции - арабы!
05.10.2024 21:32
Насрати йому на ліванський народ, йому не потрібні ще біженці з Лівану
05.10.2024 21:33
https://t.me/voinasordoy Война с Ордой. Сергей Ауслендер

В неустанных попытках всех со всеми помирить в Ливане, французы предложили гениальный план: надо провести выборы, избрать президента Ливана, который проконтролирует выполнение резолюции 1701, что и обеспечит прекращение огня. Где-то в плане затерялась Хезболла с ее ракетными арсеналами, Иран - с имперскими амбициями и планом по уничтожению Израиля, иранские прокси в Сирии, хуситы и прочие мелкие подробности, которые "уточним потом". Мы тут за стратегию отвечаем.

По-прежнему, уже лет этак сто, главный принцип социальной инженерии Запада: в любой непонятной ситуации проводи выборы. Народ не глупый, разберется, а выбор народа - священен и неприкосновенен. Тот факт, что условный "народ" раз за разом выбирает то Хамас, то Путина - никого не смущает.
05.10.2024 21:35
Макрон, будь миролюбивым до конца. Отдай арабам Марсель. Они и так там как дома и в абсолютном большинстве. А потом, когда они оттуда будут херачат ракетами по остальной части Франции, миролюбиво призови их к миру, но только не стреляй по ним в ответ.
05.10.2024 21:37
так він це і робить, через пару десятків років французи у франції будуть жити у резерваціях як індіанці.
05.10.2024 21:49
ну я б не сказав, шо Марсель настільки арабський. після Парижа, принаймні, він таким не здається.
05.10.2024 21:49
В Париже это смотря в каком районе, а Марсель сейчас почти целиком чернодупый...
05.10.2024 21:51
Эх, вспомнился фильм "13 район"...
05.10.2024 21:49
05.10.2024 21:41
Ву лє ву куше ате ква си сва))
05.10.2024 21:42
пусть он своим арабам минет сделает,и идёт вслед за русским кораблём,жабоед ****!
05.10.2024 21:46
Зломався Дартан'ян.
05.10.2024 21:47
Доречі цей х@у обіцяв легіони послати в Україну.І де? Останім часом взагалі про Україну ні му му.
05.10.2024 21:48
І "Міражі-2000" обіцяв до кінця року...
05.10.2024 23:36
Израиль собирается нанести мощный и масштабный удар по Ирану ( в том числе по ядерным объектам), - https://www.washingtonpost.com/world/2024/10/05/iran-nuclear-capability-israel/ WP

Предварительно, Израиль ударит по Ирану в ближайшие 48 часов. Американским войскам, размещенным на Ближнем Востоке, приказано быть в готовности немедленно укрыться в убежищах.
05.10.2024 22:00
Ну так там тієї Франції пів країни мусульмани, що ще від нього очікувати?
05.10.2024 22:03
то вiн i говорить - нам вже досить арабiв!
05.10.2024 22:14
Макарон боїться що йому чурки довбешку **********.
05.10.2024 22:47
майбутня персона нон -грата в Ізраїлі.
06.10.2024 00:39
"Ми засудили терористичну атаку ХАМАСу 7 жовтня та визнали право Ізраїлю захищатися, але як демократична держава Ізраїль повинен поважати міжнародне та гуманітарне право", - сказав демагог Франції.
06.10.2024 01:02
Такой оптимист… что просто радует
Живчик

Забавно но после этой заявы непроходимого оптимистика любые инициативы визги и писки французов по ситуевине с газовскими и ливанскими басмачами впредь Израилем не рассматриваются и не принимаются, с вежливым посылом набуй
06.10.2024 13:46
 
 