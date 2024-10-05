Макрон закликав припинити поставки Ізраїлю зброї, яка використовується в Газі та запропонував повернутися до політичного рішення
Президент Франції Емманюель Макрон виступив за припинення постачання Ізраїлю зброї, яка може бути використана для ударів по Сектору Гази. Французький лідер пропонує повернутися до політичного вирішення конфлікту.
Про це він заявив в інтерв’ю суспільному телеканалу France Inter, його слова цитує BFMTV, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Я думаю, що сьогодні пріоритетом є те, щоб ми повернулися до політичного рішення, щоб ми припинили постачання зброї для ведення бойових дій у Газі",- сказав очільник Франції.
Макрон також додав, що "Франція нічого не постачає".
"Ми засудили терористичну атаку ХАМАСу 7 жовтня та визнали право Ізраїлю захищатися, але як демократична держава Ізраїль повинен поважати міжнародне та гуманітарне право", - сказав президент Франції.
Також Макрон прокоментував операцію Ізраїлю на півдні Лівану проти "Хезболли". Він сказав, що "ліванський народ не може бути принесений у жертву, і Ліван не може стати новим Сектором Гази".
Окрім цього, французький президент не дуже оптимістично оцінює можливість припинення вогню на Близькому Сході найближчим часом.
Ситуація на Близькому Сході
Нагадаємо, що 17-18 серпня у Лівані масово вибухали пейджери в кишенях або руках бойовиків підтримуваного Іраном ліванського угруповання "Хезболла". Однак Ізраїль заперечує свою причетність до масових вибухів пейджерів у членів "Хезболли", зазначаючи, що ліванське угруповання має чимало ворогів.
Водночас міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) зосередить свої військові зусилля на півночі, де межує з Ліваном, оскільки розпочинається "нова фаза" війни.
27 вересня речник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські ВПС вдарили по головній штаб-квартирі "Хезболли" в столиці Лівану Бейруті.
Згодом Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) офіційно заявила про ліквідацію лідера та одного з засновників угруповання "Хезболла" Хасана Насралли.
1 жовтня Ізраїль повідомив США, що проводить обмежені наземні операції, зосереджені на інфраструктурі "Хезболли" в Лівані.
Ввечері 1 жовтня Іран здійснив пуск ракет по території Ізраїлю.
Есмінці Сполучених Штатів збили частину ракет, якими Іран атакував Ізраїль.
Прем'єр Ізраїлю Нетаньяху заявив, що Іран заплатить за масований ракетний обстріл.
Президент США Джо Байден заявив, що відповідь Ізраїлю не має стосуватися ядерних об’єктів Тегерана.
Ізраїль - 303 місце по допомозі Україні. Продав технологію Ланцетів кацапам...
І увага питання: де довбні?
франція досі постачає та облсуговує авіоніку на кацапстких військових літаках.
Ольо!!! Цей поїзд вже давно пішов.
Тому шо Макрон мудрий і бачить звідки ростуть ноги усіх газ та ігілів..
Больше половины жителей Франции - арабы!
В неустанных попытках всех со всеми помирить в Ливане, французы предложили гениальный план: надо провести выборы, избрать президента Ливана, который проконтролирует выполнение резолюции 1701, что и обеспечит прекращение огня. Где-то в плане затерялась Хезболла с ее ракетными арсеналами, Иран - с имперскими амбициями и планом по уничтожению Израиля, иранские прокси в Сирии, хуситы и прочие мелкие подробности, которые "уточним потом". Мы тут за стратегию отвечаем.
По-прежнему, уже лет этак сто, главный принцип социальной инженерии Запада: в любой непонятной ситуации проводи выборы. Народ не глупый, разберется, а выбор народа - священен и неприкосновенен. Тот факт, что условный "народ" раз за разом выбирает то Хамас, то Путина - никого не смущает.
Предварительно, Израиль ударит по Ирану в ближайшие 48 часов. Американским войскам, размещенным на Ближнем Востоке, приказано быть в готовности немедленно укрыться в убежищах.
Живчик
Забавно но после этой заявы непроходимого оптимистика любые инициативы визги и писки французов по ситуевине с газовскими и ливанскими басмачами впредь Израилем не рассматриваются и не принимаются, с вежливым посылом набуй