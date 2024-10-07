Ракеты ПВО, торпеды и оборудование: Германия впервые за многие годы одобрила продажу значительных объемов оружия Турции, - Spiegel

Федеральное правительство Германии впервые за последние годы одобрило существенные объемы поставок оружия для Турции.

Об этом пишет издание Spiegel со ссылкой на свою информацию, сообщает Цензор.НЕТ.

Издание пишет, что в последние годы ФРГ свела к минимуму продажу оружия Турции из-за похолодания отношений с Анкарой по многим причинам. Однако теперь, похоже, появился сигнал, что эта тенденция меняется.

По информации Spiegel, Федеральный совет безопасности, заседания которого являются тайными, недавно одобрил поставки Турции различного вооружения на несколько сотен миллионов евро. В перечень вошли ракеты ПВО, торпеды и оборудование для модернизации субмарин и фрегатов.

Журналисты смогли ознакомиться с письмом Министерства экономики в Бундестаг. Согласно перечню, производитель оружия MBDA получил разрешение на поставку Турции 100 ракет ПВО для кораблей, цена которых может составлять около 100 миллионов евро, и 28 торпед SeaHake на сумму 156 миллионов евро.

Кроме этого, в списке есть еще две сделки по продаже оружия. В частности, различные консорциумы германских оборонных компаний получили разрешение на поставку Турции пакетов оборудования для модернизации ее подводных лодок U209, а также поставки запчастей двигателей для корветов и фрегатов на 1,9 млн евро.

Ориентировочная общая стоимость всех контрактов может составить около 336 млн евро.

