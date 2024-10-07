РУС
Ракеты ПВО, торпеды и оборудование: Германия впервые за многие годы одобрила продажу значительных объемов оружия Турции, - Spiegel

ФРН схвалила поставки зброї Туреччині

Федеральное правительство Германии впервые за последние годы одобрило существенные объемы поставок оружия для Турции.

Об этом пишет издание Spiegel со ссылкой на свою информацию, сообщает Цензор.НЕТ.

Издание пишет, что в последние годы ФРГ свела к минимуму продажу оружия Турции из-за похолодания отношений с Анкарой по многим причинам. Однако теперь, похоже, появился сигнал, что эта тенденция меняется.

По информации Spiegel, Федеральный совет безопасности, заседания которого являются тайными, недавно одобрил поставки Турции различного вооружения на несколько сотен миллионов евро. В перечень вошли ракеты ПВО, торпеды и оборудование для модернизации субмарин и фрегатов.

Также читайте: Остановить разрушение в Украине и достичь справедливого мира можно только дипломатическим путем, - Эрдоган

Журналисты смогли ознакомиться с письмом Министерства экономики в Бундестаг. Согласно перечню, производитель оружия MBDA получил разрешение на поставку Турции 100 ракет ПВО для кораблей, цена которых может составлять около 100 миллионов евро, и 28 торпед SeaHake на сумму 156 миллионов евро.

Кроме этого, в списке есть еще две сделки по продаже оружия. В частности, различные консорциумы германских оборонных компаний получили разрешение на поставку Турции пакетов оборудования для модернизации ее подводных лодок U209, а также поставки запчастей двигателей для корветов и фрегатов на 1,9 млн евро.

Ориентировочная общая стоимость всех контрактов может составить около 336 млн евро.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 60% германского экспорта оружия с начала года одобрили для Украины

Германия (7227) оружие (10406) Турция (3535) поставки (228)
+3
завтра ця зброя опиниться на росії.
07.10.2024 05:53 Ответить
07.10.2024 05:53 Ответить
+2
ракети ППО потрібні Україні, але Шольц віддає їх Туреччині = ось така підтримка
07.10.2024 00:56 Ответить
07.10.2024 00:56 Ответить
Або почне торгувати з Рашкою на повну знову як прийде до влади Вандерхейт.
07.10.2024 02:37 Ответить
07.10.2024 02:37 Ответить
ракети ППО потрібні Україні, але Шольц віддає їх Туреччині = ось така підтримка
07.10.2024 00:56 Ответить
07.10.2024 00:56 Ответить
Да их кот наплакал.
07.10.2024 02:52 Ответить
07.10.2024 02:52 Ответить
Туреччині він продає. А Зеля чекає що нам він віддасть даремно, враховуючи що тут все керівництво крадії.
07.10.2024 09:16 Ответить
07.10.2024 09:16 Ответить
Шпігель-Шпігель, ай-люлю!
07.10.2024 05:44 Ответить
07.10.2024 05:44 Ответить
завтра ця зброя опиниться на росії.
07.10.2024 05:53 Ответить
07.10.2024 05:53 Ответить
Зразки так точно.
07.10.2024 08:54 Ответить
07.10.2024 08:54 Ответить
Росія не почне по тим зразкам зброю робити. Вони почнуть дороги будувати що ведуть з України до Москви.
07.10.2024 09:18 Ответить
07.10.2024 09:18 Ответить
Грекам дуже не сподобається.
07.10.2024 08:25 Ответить
07.10.2024 08:25 Ответить
Мізків як не було так і немає. То Китай озброювали, потім кацапів, зараз турків.
Нічому життя не вчить.
07.10.2024 11:38 Ответить
07.10.2024 11:38 Ответить
 
 