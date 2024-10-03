Более 60% германского экспорта оружия с начала года одобрили для Украины

С начала 2024 года германское правительство выдало лицензии на экспорт оружия на общую сумму около 11 миллиардов евро, из которых 64% предназначены для Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишут на сайте Министерства экономики ФРГ.

Так отмечается, что за первые три квартала 2024 года было выдано лицензий на конечный экспорт военной техники на сумму чуть менее 11 миллиардов евро, из них около 7,2 миллиарда евро - боевое вооружение, остальное - другое военное оборудование.

"Основной страной-получателем является Украина, которой было разрешено экспорт вооружений на сумму около 7,1 миллиарда евро", - говорится в сообщении минфина.

