РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9778 посетителей онлайн
Новости
648 4

Более 60% германского экспорта оружия с начала года одобрили для Украины

Яка частка німецького експорту зброї призначена Україні

С начала 2024 года германское правительство выдало лицензии на экспорт оружия на общую сумму около 11 миллиардов евро, из которых 64% предназначены для Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишут на сайте Министерства экономики ФРГ.

Так отмечается, что за первые три квартала 2024 года было выдано лицензий на конечный экспорт военной техники на сумму чуть менее 11 миллиардов евро, из них около 7,2 миллиарда евро - боевое вооружение, остальное - другое военное оборудование.

"Основной страной-получателем является Украина, которой было разрешено экспорт вооружений на сумму около 7,1 миллиарда евро", - говорится в сообщении минфина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ограничения по использованию западного оружия Украиной "глупы", - экс-госсекретарь США Помпео

Автор: 

Германия (7219) оружие (10397) Украина (45071)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Весь західний ВПК працює на Україну.
показать весь комментарий
03.10.2024 02:22 Ответить
Весь металолом сюди ..Знайшли дураків..
показать весь комментарий
03.10.2024 03:03 Ответить
І українські бійці якось примудряються цим брухтом воювати.
показать весь комментарий
03.10.2024 04:43 Ответить
Ви на приколі??? - тобто весь західний ВПК може стільки нічого? Причому дрони на 99% наші, а снаряди на 90% - Болгарія. Про шо мова?
показать весь комментарий
03.10.2024 05:12 Ответить
 
 