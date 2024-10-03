Понад 60% німецького експорту зброї з початку року схвалили для України
Від початку 2024 року німецький уряд видав ліцензії на експорт зброї на загальну суму близько 11 мільярда євро, з яких 64% призначені для України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пишуть на сайті Міністерства економіки ФРН.
Так зазначається, що за перші три квартали 2024 року було видано ліцензій на кінцевий експорт військової техніки на суму трохи менше 11 мільярдів євро, з них близько 7,2 мільярда євро – бойове озброєння, решта – інше військове обладнання.
"Основною країною-одержувачем є Україна, якій було дозволено експорт озброєнь на суму близько 7,1 мільярда євро", - йдеться в повідомленні мінфіну.
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Aleksey VIII
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Olena Lynch
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