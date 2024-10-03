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Понад 60% німецького експорту зброї з початку року схвалили для України

Яка частка німецького експорту зброї призначена Україні

Від початку 2024 року німецький уряд видав ліцензії на експорт зброї на загальну суму близько 11 мільярда євро, з яких 64% призначені для України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пишуть на сайті Міністерства економіки ФРН.

Так зазначається, що за перші три квартали 2024 року було видано ліцензій на кінцевий експорт військової техніки на суму трохи менше 11 мільярдів євро, з них близько 7,2 мільярда євро – бойове озброєння, решта – інше військове обладнання.

"Основною країною-одержувачем є Україна, якій було дозволено експорт озброєнь на суму близько 7,1 мільярда євро", - йдеться в повідомленні мінфіну.

Читайте: Україна за вісім місяців удвічі наростила виробництво зброї, – Шмигаль

Автор: 

Німеччина (7400) зброя (7480) Україна (5924)


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Весь західний ВПК працює на Україну.
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03.10.2024 02:22 Відповісти
Весь металолом сюди ..Знайшли дураків..
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03.10.2024 03:03 Відповісти
І українські бійці якось примудряються цим брухтом воювати.
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03.10.2024 04:43 Відповісти
Ви на приколі??? - тобто весь західний ВПК може стільки нічого? Причому дрони на 99% наші, а снаряди на 90% - Болгарія. Про шо мова?
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03.10.2024 05:12 Відповісти
 
 