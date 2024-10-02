Україна за вісім місяців удвічі наростила виробництво зброї, – Шмигаль

За перші вісім місяців 2024 року виробництво зброї в Україні зросло вдвічі у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на другому Міжнародному форумі оборонних індустрій (DFNC2), передає Інтерфакс-Україна.

"У 2023 році виробництво зброї в Україні зросло втричі. За перші вісім місяців цього року ми наростили виробництво ще вдвічі від попереднього року. Сьогодні ми виробляємо таку кількість зброї, яка у 2022 році здавалася б неможливою", – наголосив він.

За словами прем’єра, на виробництво зброї та військової техніки в проєкті державного бюджету на 2025 рік закладено на 65% більше коштів, що становить зростання майже на 300 млрд грн.

Шмигаль заявив, що Україна виробить у 2024 році 1,5 млн дронів. Це стало можливим, зокрема, завдяки залученню та підтримці приватних компаній.

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Серед іншого очільник уряду підкреслив, що Кабмін формує механізм довгострокових контрактів для виробників зброї; будує нову архітектуру військових закупівель; розширює локації для виробництва зброї, зокрема триває робота зі створення підземних майданчиків.

Шмигаль заявив, що пріоритетними напрямками для виробництва є різні види дронів, зокрема й наземні роботизовані системи; повноцінна ракетна програма, зокрема балістичного озброєння; розширення виробництва снарядів усіх типів; артилерійські системи та різні типи броньованої техніки.

Крім того, за його словами, влада інвестує в розроблення засобів радіоелектронної боротьби.

Як повідомлялося, в Україні розроблять концепцію контрольованого експорту зброї під час війни.