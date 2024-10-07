Ракети ППО, торпеди та обладнання: Німеччина вперше за багато років схвалила продаж значних обсягів зброї Туреччині, - Spiegel

Федеральний уряд Німеччини вперше за останні роки схвалив суттєві обсяги поставок зброї для Туреччини.

Про це пише видання Spiegel з посиланням на свою інформацію, повідомляє Цензор.НЕТ.

Видання пише, що останніми роками ФРН звела до мінімуму продаж зброї Туреччині через похолодання відносин з Анкарою з багатьох причин. Однак тепер, схоже, з’явився сигнал, що ця тенденція змінюється.

За інформацією Spiegel, Федеральна рада безпеки, засідання якої є таємними, нещодавно схвалила постачання Туреччині різного озброєння на кількасот мільйонів євро. До переліку увійшли ракети ППО, торпеди і обладнання для модернізації субмарин та фрегатів.

Журналісти змогли ознайомитись із листом Міністерства економіки до Бундестагу. Згідно з переліком, виробник зброї MBDA отримав дозвіл на постачання Туреччині 100 ракет ППО для кораблів, ціна яких може становити близько 100 мільйонів євро, та 28 торпед SeaHake на суму 156 мільйонів євро.

Окрім цього, у списку є ще дві угоди з продажу зброї. Зокрема, різні консорціуми німецьких оборонних компаній отримали дозвіл на постачання Туреччині пакетів обладнання для модернізації її підводних човнів U209, а також постачання запчастин двигунів для корветів і фрегатів на 1,9 млн євро.

Орієнтовна загальна вартість усіх контрактів може становити близько 336 млн євро.

