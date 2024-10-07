УКР
Ракети ППО, торпеди та обладнання: Німеччина вперше за багато років схвалила продаж значних обсягів зброї Туреччині, - Spiegel

ФРН схвалила поставки зброї Туреччині

Федеральний уряд Німеччини вперше за останні роки схвалив суттєві обсяги поставок зброї для Туреччини. 

Про це пише видання Spiegel з посиланням на свою інформацію, повідомляє Цензор.НЕТ.

Видання пише, що останніми роками ФРН звела до мінімуму продаж зброї Туреччині через похолодання відносин з Анкарою з багатьох причин. Однак тепер, схоже, з’явився сигнал, що ця тенденція змінюється.

За інформацією Spiegel, Федеральна рада безпеки, засідання якої є таємними, нещодавно схвалила постачання Туреччині різного озброєння на кількасот мільйонів євро. До переліку увійшли ракети ППО, торпеди і обладнання для модернізації субмарин та фрегатів.

Читайте також: Німеччина працює над стратегією модернізації оборонної промисловості

Журналісти змогли ознайомитись із листом Міністерства економіки до Бундестагу. Згідно з переліком, виробник зброї MBDA отримав дозвіл на постачання Туреччині 100 ракет ППО для кораблів, ціна яких може становити близько 100 мільйонів євро, та 28 торпед SeaHake на суму 156 мільйонів євро.

Окрім цього, у списку є ще дві угоди з продажу зброї. Зокрема, різні консорціуми німецьких оборонних компаній отримали дозвіл на постачання Туреччині пакетів обладнання для модернізації її підводних човнів U209, а також постачання запчастин двигунів для корветів і фрегатів на 1,9 млн євро.

Орієнтовна загальна вартість усіх контрактів може становити близько 336 млн євро.

Читайте також: Понад 60% німецького експорту зброї з початку року схвалили для України

завтра ця зброя опиниться на росії.
ракети ППО потрібні Україні, але Шольц віддає їх Туреччині = ось така підтримка
Або почне торгувати з Рашкою на повну знову як прийде до влади Вандерхейт.
ракети ППО потрібні Україні, але Шольц віддає їх Туреччині = ось така підтримка
Да их кот наплакал.
Туреччині він продає. А Зеля чекає що нам він віддасть даремно, враховуючи що тут все керівництво крадії.
Шпігель-Шпігель, ай-люлю!
завтра ця зброя опиниться на росії.
Зразки так точно.
Росія не почне по тим зразкам зброю робити. Вони почнуть дороги будувати що ведуть з України до Москви.
Грекам дуже не сподобається.
Мізків як не було так і немає. То Китай озброювали, потім кацапів, зараз турків.
Нічому життя не вчить.
