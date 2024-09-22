Германия продолжит оказывать Украине военную помощь, - Бербок

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что курс федерального правительства по оказанию военной помощи Украине в войне против РФ будет продолжен.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Укринформ.

"Мы будем продолжать поддерживать Украину до тех пор, пока будет продолжаться эта террористическая война. Потому что в противном случае это будет конец Украины", - подчеркнула Бербок.

Она подчеркнула, что "война закончится, когда Путин выведет свои войска".

Напомним, ранее министр обороны Германии Борис Писториус отметил, что помощь Украине в противостоянии агрессии России обходится для Германии дорого, но поражение украинцев из-за прекращения этой поддержки будет стоить гораздо дороже.

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