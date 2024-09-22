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Германия (6730) помощь и поддержка (828) Анналена Бербок (314)

Германия продолжит оказывать Украине военную помощь, - Бербок

Анналена Бербок про подальшу підтримку України Німеччиною

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что курс федерального правительства по оказанию военной помощи Украине в войне против РФ будет продолжен.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Укринформ.

"Мы будем продолжать поддерживать Украину до тех пор, пока будет продолжаться эта террористическая война. Потому что в противном случае это будет конец Украины", - подчеркнула Бербок.

Она подчеркнула, что "война закончится, когда Путин выведет свои войска".

Напомним, ранее министр обороны Германии Борис Писториус отметил, что помощь Украине в противостоянии агрессии России обходится для Германии дорого, но поражение украинцев из-за прекращения этой поддержки будет стоить гораздо дороже.

Также читайте: Если Украина упадет, Молдова станет следующей целью нападения России, - Бербок
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Топ комментарии
+7
Дякуємо.
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22.09.2024 15:08
+4
Україна нікого не обсирає, окрім кацапів. А влада, то не Україна.
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22.09.2024 15:10
+3
Дякуємо , Німеччино ! 😍
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22.09.2024 15:08
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А ще б організувала легіони з пливунів Тиси та Карпатських " туристів" якими кишать всі міста Німеччини.
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22.09.2024 14:54 Ответить
Сам не хочеш повернутися та піти воювати? Інші українці що втекли виходить мають вмирати, але ні в якому разі не ти?
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22.09.2024 15:07 Ответить
а ти кулеметник на нулі?
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22.09.2024 15:08 Ответить
Я не хочу воювати до перемоги, придурок. Смішно що ви обидва хочете, але самі з'їбалися з України.
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22.09.2024 15:11 Ответить
такі запитання можуть закидувати тільки хлопці які на нулі - не з дівана до дівана...
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22.09.2024 15:11 Ответить
Лицемір, що сидить за кордоном але жене інших на війну, має відповідати за свої слова в будь-якому випадку. Свої куколдські звички залиш при собі.
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22.09.2024 15:12 Ответить
А ти де ховаєшься, герой
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22.09.2024 16:13 Ответить
Україна продовжить обсірати Німетчіну - де парітет там парітет!
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22.09.2024 15:01 Ответить
Україна нікого не обсирає, окрім кацапів. А влада, то не Україна.
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22.09.2024 15:10 Ответить
за знищєні Нептуни - винута Америка
за знищєні Громи - Німетчіна
за ****** шaшликі - буба...
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22.09.2024 15:05 Ответить
*винувата
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22.09.2024 15:07 Ответить
Взагалі то "винна" , бо "винувата" це той самий суржик .
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22.09.2024 15:49 Ответить
От Ви мені і потрібні -- слово шо до нас заишло - речник - як на мене - це з кацапськоі - речь - шо скажете?
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22.09.2024 16:06 Ответить
СТРІЧКА ПОДІЙ



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відповіді та оцінки


Стрічка подій тимчасово недоступна
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22.09.2024 16:35 Ответить
В мене так - вже другии день стрічка подіи відсутня
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22.09.2024 16:38 Ответить
Також
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23.09.2024 02:38 Ответить
Дякуємо , Німеччино ! 😍
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22.09.2024 15:08 Ответить
Дякуємо.
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22.09.2024 15:08 Ответить
Але '' таурасів'' не дамо, 😁
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22.09.2024 15:19 Ответить
Краще б фонд створили з найому іноземного легіону! Бо відлов роботяг толку не дає, за 3 неділі нормального піхотинця не зробишь яким би він не був!!!!!
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22.09.2024 16:16 Ответить
В мировой истории только одно правило -- Карфаген должен быть
уничтожен !
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22.09.2024 16:53 Ответить
 
 