Если Украина упадет, Молдова станет следующей целью нападения России, - Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что поддержка Украины является гарантией выживания соседней Молдовы. Если Киев упадет, Кишинев будет следующим в очереди для атаки России.
Об этом она сказала на конференции, посвященной беспокойству по поводу расширения российского вмешательства в регионе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
"Все, что мы делаем для поддержки Украины, также означает содействие стабилизации в отношениях с Молдовой. Понятно, что больше всего беспокоит людей здесь: если Украина упадет, Молдова будет следующей страной на очереди", - подчеркнула Бербок.
Глава МИД Германии посетила Кишинев вместе с представителями Франции и Румынии в рамках Платформы партнерства с Молдовой.
Германия, одна из главных военных партнеров Киева в Европе, инициировала эту платформу после вторжения России в Украину в 2022 году, представив ее как часть более широких усилий по стабилизации экономики Молдовы и защиты ее от российской дезинформации.
Президент Молдовы Майя Санду подтвердила, что страна все еще сталкивается с серьезными вызовами и призвала партнеров усиливать свою поддержку.
"Война России против Украины, которую мы осудили с первого дня, нанесла огромный ущерб нашей экономике. Неопределенность, вызванная войной, продолжает серьезно тормозить наше экономическое развитие и будет продолжать тормозить его до тех пор, пока будет продолжаться война", - добавила Санду.
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Лише повний ду*ень відмовиться від європейських грантів.
шансів - нуль - але є місце для помилки?
Можливо ТИ і є помилка в цьому ланцюжку?
По-перше - ким і де ДОВЕДЕНО математично що "війна це математика"?
Те що у когось чогось більше - нічого не доводить, НАВПАКИ - є приклади, коли ссср програла в Афганістані війну...
По-друге є приклади, коли США програли війну в ... тому ж Афганістані, в Іраці, в Сирії,...
ОСЬ це і є докази теореми, що "перевага в людях, техніці, грошах, сировині, території, виробництва" - є БРЕХЛИВОЮ пропагандою куйла.
Тепер спростуй мої докази, чекаю.
Куколди грьобані
бо що буде, якщо Україна не впаде...?
По планам Генштаба МО СССР стратегическое направление были Венгрия и Чехословакия. Туда, из узкого горлышка Карпат, должны были хлынуть, разворачиваясь на равнинах танковые Армии. А Молдова? Это только бить сухопутный коридор на Балканы
Мені цікаво, а учасниця НАТО Румунія буде просто спостерігати за нападом на Молдову ?? У них же держ. мова однакова ! Блін ...
Прямо через