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Новости Война
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Если Украина упадет, Молдова станет следующей целью нападения России, - Бербок

Бербок попередила про наміри Путіна на Молдову

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что поддержка Украины является гарантией выживания соседней Молдовы. Если Киев упадет, Кишинев будет следующим в очереди для атаки России.

Об этом она сказала на конференции, посвященной беспокойству по поводу расширения российского вмешательства в регионе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Все, что мы делаем для поддержки Украины, также означает содействие стабилизации в отношениях с Молдовой. Понятно, что больше всего беспокоит людей здесь: если Украина упадет, Молдова будет следующей страной на очереди", - подчеркнула Бербок.

Глава МИД Германии посетила Кишинев вместе с представителями Франции и Румынии в рамках Платформы партнерства с Молдовой.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Германия этой зимой предоставит Украине дополнительные 100 млн евро помощи, - Бербок

Германия, одна из главных военных партнеров Киева в Европе, инициировала эту платформу после вторжения России в Украину в 2022 году, представив ее как часть более широких усилий по стабилизации экономики Молдовы и защиты ее от российской дезинформации.

Президент Молдовы Майя Санду подтвердила, что страна все еще сталкивается с серьезными вызовами и призвала партнеров усиливать свою поддержку.

"Война России против Украины, которую мы осудили с первого дня, нанесла огромный ущерб нашей экономике. Неопределенность, вызванная войной, продолжает серьезно тормозить наше экономическое развитие и будет продолжать тормозить его до тех пор, пока будет продолжаться война", - добавила Санду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия готовит ряд провокаций на выборах в Молдове, - источник

Автор: 

Молдова (1871) Анналена Бербок (348)


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Топ комментарии
+12
Схоже, ви дійсно в Польщі знаходитесь.
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17.09.2024 15:06
+6
Дякую, що прояснили. Ми без вас не знали.
Куколди грьобані
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17.09.2024 15:11
+5
Україна не впала і не впаде, Україна вже виграла цю війну, потрібно тільки добити кацапське бидло на своїй території та закінчити війну! Почніть надсилати більше зброї і війна закінчиться дуже швидко!
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17.09.2024 15:03
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Європапики проти не будуть, на ваш і наш жаль...
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17.09.2024 15:01 Ответить
Україна не впаде. Не треба себе прибідняти, бо *****, тільки одне на умі - грошей дайте, бо ми наступні...
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17.09.2024 15:01 Ответить
Що в тому поганого отримувати гроші, коли є бажаючі їх давати?
Лише повний ду*ень відмовиться від європейських грантів.
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17.09.2024 16:39 Ответить
Україна не впала і не впаде, Україна вже виграла цю війну, потрібно тільки добити кацапське бидло на своїй території та закінчити війну! Почніть надсилати більше зброї і війна закінчиться дуже швидко!
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17.09.2024 15:03 Ответить
Схоже, ви дійсно в Польщі знаходитесь.
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17.09.2024 15:06 Ответить
А ти де?
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17.09.2024 15:12 Ответить
В Україні.
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17.09.2024 15:14 Ответить
Тоді поясни свій пост. У тебе немає впевненості, що Україна вистоїть?
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17.09.2024 15:22 Ответить
Немає.
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17.09.2024 15:22 Ответить
Чого?
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17.09.2024 15:23 Ответить
Я не перемогойоб. А якщо дивитись тверезо, суто математично, шансів у нас взагалі нуль. Добре, що у цьому житті не все визначає розрахунок за формулами, завжди є місце для помилки.
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17.09.2024 15:26 Ответить
так..пане ...Ви праві...тєлємарафон таки помутнив мозги українцям.
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17.09.2024 15:44 Ответить
Деня - ти сам то зрозумів що напатякав?
шансів - нуль - але є місце для помилки?
Можливо ТИ і є помилка в цьому ланцюжку?
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17.09.2024 16:41 Ответить
Якщо суто математично, у росії більше всього: людей, техніки, грошей, сировини, території, виробництв.
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17.09.2024 16:45 Ответить
Один кацапський троль придумав вкид "война єто математика"- а ду*рники на це повелися.
По-перше - ким і де ДОВЕДЕНО математично що "війна це математика"?
Те що у когось чогось більше - нічого не доводить, НАВПАКИ - є приклади, коли ссср програла в Афганістані війну...
По-друге є приклади, коли США програли війну в ... тому ж Афганістані, в Іраці, в Сирії,...
ОСЬ це і є докази теореми, що "перевага в людях, техніці, грошах, сировині, території, виробництва" - є БРЕХЛИВОЮ пропагандою куйла.
Тепер спростуй мої докази, чекаю.
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17.09.2024 16:58 Ответить
Якби війна була б математикою, то росія б виграла ще у 2022.
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17.09.2024 17:09 Ответить
Роісся ще ні однієї війни не виграла самостійно. І в Україні у неї шансів нуль. А те, що ви приводите, як фактори, то ви просто забули про те, що там є своє населення і територія, котрих треба кормити і утримувати. А на таку ВІЙНУ вони ніяк не закладались. Далі буде веселіше, повірте.
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17.09.2024 18:25 Ответить
вони чудово пройшли ці 2 роки. І нічого не передбачає глобальних проблем
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18.09.2024 02:35 Ответить
Ну так Україні взагалі давали максимум дві неділлі, а вже 2 роки і 7 місяців ***** КієФ за трі дня бере.
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17.09.2024 16:46 Ответить
Тому що у житті чиста математика не працює.
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17.09.2024 16:49 Ответить
Ну, так звідки такий песимізм?
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17.09.2024 16:54 Ответить
він правий. Все погано. Нвйбільша проблема з так званим цивілізованим заходом і так званими союзниками.
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18.09.2024 02:36 Ответить
Ресурси, ресурси і ще раз ресурси як технічні так і людські, а щоб перемогти їх потрібно щоб було як мінімум в три рази більше ніж у орків, а так тільки оборона. І да у-це не я придумав а Наполеон))
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17.09.2024 16:10 Ответить
Ви хочете сказати шо у кацапів більше ресурсів ніж у об'єднаного заходу?
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17.09.2024 16:41 Ответить
захід до нас ніяким боком.
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18.09.2024 02:37 Ответить
Як це ніяким? А чиєю зброєю ми зараз кацапів утилізуємо?
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18.09.2024 08:48 Ответить
Це або жирний троль, або позитивний місцевий дурачок. Завжди диванно-переможну хєрню несе, несумісну з реальністю. Незважайте.
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17.09.2024 16:30 Ответить
До падіння України ще далеко. До того часу ведмідь здохне. Принаймні такий план.
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17.09.2024 15:08 Ответить
Так скажи отій своїй ліверній ковбасі, щоб дав Тауруси та дозволив бити ними кацапню вонючу.
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17.09.2024 15:11 Ответить
Дякую, що прояснили. Ми без вас не знали.
Куколди грьобані
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17.09.2024 15:11 Ответить
забирайте Придністров'я, та розбирайтесь з Гагаузією, поки не пізно..
бо що буде, якщо Україна не впаде...?
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17.09.2024 15:17 Ответить
А може Польша, а потім Німеччина? Забули 45-й? Пуйло ж хотів повторити, так що чекайте підарів в Берліні.
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17.09.2024 15:20 Ответить
не каркай
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17.09.2024 15:22 Ответить
Реально оцінюють всю сітуьовину - і віськово-політичне керівництво України з її незламною корупцією зеленского і всієї йього шобли і підтримку цієї шобли більшості українців і ухилянтів від служби в ЗСУ - вже напевно під міліон виїхало до Европи і не бажання України виробляти свою зброю - ні ракет, ні ППО-ПРО, ні фортифікацій для збереження житів військових. Слава Богу Ієгову - гамномарофон працює. А шо ще надо - дивиться та вмирайте. Як казала мама рима у 19 році, після обрання її сина презедентом України - всем будет харашо - і украинцам тоже - і син приняв закон про лікувальний канабієс.
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17.09.2024 15:24 Ответить
Якщо Україна впаде,наступні будете ви а не молдова.Наївні думають що вдасться з маньяком потерти.Маньяку пофіг скільки народу покласти,а от вам не пофіг тому якщо Україна впаде вам кабзда!
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17.09.2024 15:33 Ответить
А що, армії рф у Молдові немає? Ви звідки прилетіли?? Русня там вже й квартири облаштувала.
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17.09.2024 15:40 Ответить
Пані Бербок підказує пуйлу напрямок безпечного руху.
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17.09.2024 15:52 Ответить
Пані Бербок или очень хитрая, заманивая кацапов в Молдову, или далека от военного дела.
По планам Генштаба МО СССР стратегическое направление были Венгрия и Чехословакия. Туда, из узкого горлышка Карпат, должны были хлынуть, разворачиваясь на равнинах танковые Армии. А Молдова? Это только бить сухопутный коридор на Балканы
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17.09.2024 16:19 Ответить
Якщо Україна впаде, вам усім *******. А так, як воювати проти ***** ви не будете і не зможете, то єдине, що зробите - будете лизати йому дупу, "тільки б не ескалація".
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17.09.2024 16:32 Ответить
Так приймайте швидше Молдову в НАТО! У Молдови немає територіальних конфліктів із РФ. чого ви чекаєте?
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17.09.2024 16:39 Ответить
На жаль на сьогоднішній день центральна влада Молдови не контролює всю територію держава. Стосовно НАТО, то в статті 11 конституції Молдови встановлено її нейтральний статус. І змінити цю норму конституцію в осяжному майбутньому досить складно.
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17.09.2024 17:51 Ответить
в статті 11 конституції Молдови встановлено її нейтральний статус - то ви самі підписали собі вирок = ось такий статус
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17.09.2024 18:06 Ответить
Такі реалії «демократії», приблизно половина населення Молдови ностальгує за срср. За час після розвалу совка постійно обирались президентами комуніст Воронін, соціаліст Додон. Те що обрали Санду, першого президента що орієнтується на захід, це майже чудо. Загалом ситуація тут досить складна. В Кишиневі рускоговорящіє і досі вважають себе елітою, бо їхні батьки, так звані «спеціалісти» в основному з віддалених куточків рашкостану свого часу приїхали сюди вчити місцевих селян індустріалізації та «будувати комунізм» отримали квартири і пустили коріння.
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17.09.2024 18:50 Ответить
Жаль нам не узнать ответа на вопрос - почему в Молдове на полках есть российские товары ???
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17.09.2024 16:54 Ответить
Знову за рибу гроші !?

Мені цікаво, а учасниця НАТО Румунія буде просто спостерігати за нападом на Молдову ?? У них же держ. мова однакова ! Блін ...
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17.09.2024 18:08 Ответить
Знову, як цинічно: нехай молдовани вам допоможуть, тільки подаруйте їм придністровя українське. Молдовани ви як?
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17.09.2024 19:42 Ответить
Я вірю , що естонці перші прийдуть з латишским батльоном і литовською ..
Прямо через
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17.09.2024 19:47 Ответить
 
 