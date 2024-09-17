Если Украина упадет, Молдова станет следующей целью нападения России, - Бербок

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что поддержка Украины является гарантией выживания соседней Молдовы. Если Киев упадет, Кишинев будет следующим в очереди для атаки России.

Об этом она сказала на конференции, посвященной беспокойству по поводу расширения российского вмешательства в регионе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Все, что мы делаем для поддержки Украины, также означает содействие стабилизации в отношениях с Молдовой. Понятно, что больше всего беспокоит людей здесь: если Украина упадет, Молдова будет следующей страной на очереди", - подчеркнула Бербок.

Глава МИД Германии посетила Кишинев вместе с представителями Франции и Румынии в рамках Платформы партнерства с Молдовой.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Германия этой зимой предоставит Украине дополнительные 100 млн евро помощи, - Бербок

Германия, одна из главных военных партнеров Киева в Европе, инициировала эту платформу после вторжения России в Украину в 2022 году, представив ее как часть более широких усилий по стабилизации экономики Молдовы и защиты ее от российской дезинформации.

Президент Молдовы Майя Санду подтвердила, что страна все еще сталкивается с серьезными вызовами и призвала партнеров усиливать свою поддержку.

"Война России против Украины, которую мы осудили с первого дня, нанесла огромный ущерб нашей экономике. Неопределенность, вызванная войной, продолжает серьезно тормозить наше экономическое развитие и будет продолжать тормозить его до тех пор, пока будет продолжаться война", - добавила Санду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия готовит ряд провокаций на выборах в Молдове, - источник