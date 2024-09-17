Якщо Україна впаде, Молдова буде наступною ціллю нападу Росії, - Бербок

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що підтримка України є гарантією виживання сусідньої Молдови. Якщо Київ впаде, Кишинів буде наступним у черзі для атаки Росії.

Про це вона сказала на конференції, присвяченій занепокоєнню щодо розширення російського втручання в регіоні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Все, що ми робимо для підтримки України, також означає сприяння стабілізації у відносинах з Молдовою. Зрозуміло, що найбільше турбує людей тут: якщо Україна впаде, Молдова буде наступною країною на черзі", - наголосила Бербок.

Очільниця МЗС Німеччини відвідала Кишинів разом із представниками Франції та Румунії в рамках Платформи партнерства з Молдовою.

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Німеччина, одна з головних військових партнерів Києва в Європі, ініціювала цю платформу після вторгнення Росії в Україну у 2022 році, представивши її як частину ширших зусиль зі стабілізації економіки Молдови й захисту її від російської дезінформації.

Президентка Молдови Майя Санду підтвердила, що країна все ще стикається з серйозними викликами й закликала партнерів посилювати свою підтримку.

"Війна Росії проти України, яку ми засудили з першого дня, завдала величезної шкоди нашій економіці. Невизначеність, спричинена війною, продовжує серйозно гальмувати наш економічний розвиток і буде продовжувати гальмувати його доти, доки триватиме війна", - додала Санду.

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