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Новини Війна
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Якщо Україна впаде, Молдова буде наступною ціллю нападу Росії, - Бербок

Бербок попередила про наміри Путіна на Молдову

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що підтримка України є гарантією виживання сусідньої Молдови. Якщо Київ впаде, Кишинів буде наступним у черзі для атаки Росії.

Про це вона сказала на конференції, присвяченій занепокоєнню щодо розширення російського втручання в регіоні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Все, що ми робимо для підтримки України, також означає сприяння стабілізації у відносинах з Молдовою. Зрозуміло, що найбільше турбує людей тут: якщо Україна впаде, Молдова буде наступною країною на черзі", - наголосила Бербок.

Очільниця МЗС Німеччини відвідала Кишинів разом із представниками Франції та Румунії в рамках Платформи партнерства з Молдовою.

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Німеччина, одна з головних військових партнерів Києва в Європі, ініціювала цю платформу після вторгнення Росії в Україну у 2022 році, представивши її як частину ширших зусиль зі стабілізації економіки Молдови й захисту її від російської дезінформації.

Президентка Молдови Майя Санду підтвердила, що країна все ще стикається з серйозними викликами й закликала партнерів посилювати свою підтримку.

"Війна Росії проти України, яку ми засудили з першого дня, завдала величезної шкоди нашій економіці. Невизначеність, спричинена війною, продовжує серйозно гальмувати наш економічний розвиток і буде продовжувати гальмувати його доти, доки триватиме війна", - додала Санду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія готує низку провокацій на виборах у Молдові, - джерело

Автор: 

Молдова (2071) Анналена Бербок (456)


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Топ коментарі
+12
Схоже, ви дійсно в Польщі знаходитесь.
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17.09.2024 15:06
+6
Дякую, що прояснили. Ми без вас не знали.
Куколди грьобані
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17.09.2024 15:11
+5
Україна не впала і не впаде, Україна вже виграла цю війну, потрібно тільки добити кацапське бидло на своїй території та закінчити війну! Почніть надсилати більше зброї і війна закінчиться дуже швидко!
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17.09.2024 15:03
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Європапики проти не будуть, на ваш і наш жаль...
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17.09.2024 15:01 Відповісти
Україна не впаде. Не треба себе прибідняти, бо *****, тільки одне на умі - грошей дайте, бо ми наступні...
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17.09.2024 15:01 Відповісти
Що в тому поганого отримувати гроші, коли є бажаючі їх давати?
Лише повний ду*ень відмовиться від європейських грантів.
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17.09.2024 16:39 Відповісти
Україна не впала і не впаде, Україна вже виграла цю війну, потрібно тільки добити кацапське бидло на своїй території та закінчити війну! Почніть надсилати більше зброї і війна закінчиться дуже швидко!
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17.09.2024 15:03 Відповісти
Схоже, ви дійсно в Польщі знаходитесь.
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17.09.2024 15:06 Відповісти
А ти де?
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17.09.2024 15:12 Відповісти
В Україні.
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17.09.2024 15:14 Відповісти
Тоді поясни свій пост. У тебе немає впевненості, що Україна вистоїть?
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17.09.2024 15:22 Відповісти
Немає.
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17.09.2024 15:22 Відповісти
Чого?
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17.09.2024 15:23 Відповісти
Я не перемогойоб. А якщо дивитись тверезо, суто математично, шансів у нас взагалі нуль. Добре, що у цьому житті не все визначає розрахунок за формулами, завжди є місце для помилки.
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17.09.2024 15:26 Відповісти
так..пане ...Ви праві...тєлємарафон таки помутнив мозги українцям.
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17.09.2024 15:44 Відповісти
Деня - ти сам то зрозумів що напатякав?
шансів - нуль - але є місце для помилки?
Можливо ТИ і є помилка в цьому ланцюжку?
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17.09.2024 16:41 Відповісти
Якщо суто математично, у росії більше всього: людей, техніки, грошей, сировини, території, виробництв.
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17.09.2024 16:45 Відповісти
Один кацапський троль придумав вкид "война єто математика"- а ду*рники на це повелися.
По-перше - ким і де ДОВЕДЕНО математично що "війна це математика"?
Те що у когось чогось більше - нічого не доводить, НАВПАКИ - є приклади, коли ссср програла в Афганістані війну...
По-друге є приклади, коли США програли війну в ... тому ж Афганістані, в Іраці, в Сирії,...
ОСЬ це і є докази теореми, що "перевага в людях, техніці, грошах, сировині, території, виробництва" - є БРЕХЛИВОЮ пропагандою куйла.
Тепер спростуй мої докази, чекаю.
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17.09.2024 16:58 Відповісти
Якби війна була б математикою, то росія б виграла ще у 2022.
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17.09.2024 17:09 Відповісти
Роісся ще ні однієї війни не виграла самостійно. І в Україні у неї шансів нуль. А те, що ви приводите, як фактори, то ви просто забули про те, що там є своє населення і територія, котрих треба кормити і утримувати. А на таку ВІЙНУ вони ніяк не закладались. Далі буде веселіше, повірте.
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17.09.2024 18:25 Відповісти
вони чудово пройшли ці 2 роки. І нічого не передбачає глобальних проблем
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18.09.2024 02:35 Відповісти
Ну так Україні взагалі давали максимум дві неділлі, а вже 2 роки і 7 місяців ***** КієФ за трі дня бере.
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17.09.2024 16:46 Відповісти
Тому що у житті чиста математика не працює.
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17.09.2024 16:49 Відповісти
Ну, так звідки такий песимізм?
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17.09.2024 16:54 Відповісти
він правий. Все погано. Нвйбільша проблема з так званим цивілізованим заходом і так званими союзниками.
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18.09.2024 02:36 Відповісти
Ресурси, ресурси і ще раз ресурси як технічні так і людські, а щоб перемогти їх потрібно щоб було як мінімум в три рази більше ніж у орків, а так тільки оборона. І да у-це не я придумав а Наполеон))
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17.09.2024 16:10 Відповісти
Ви хочете сказати шо у кацапів більше ресурсів ніж у об'єднаного заходу?
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17.09.2024 16:41 Відповісти
захід до нас ніяким боком.
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18.09.2024 02:37 Відповісти
Як це ніяким? А чиєю зброєю ми зараз кацапів утилізуємо?
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18.09.2024 08:48 Відповісти
Це або жирний троль, або позитивний місцевий дурачок. Завжди диванно-переможну хєрню несе, несумісну з реальністю. Незважайте.
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17.09.2024 16:30 Відповісти
До падіння України ще далеко. До того часу ведмідь здохне. Принаймні такий план.
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17.09.2024 15:08 Відповісти
Так скажи отій своїй ліверній ковбасі, щоб дав Тауруси та дозволив бити ними кацапню вонючу.
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17.09.2024 15:11 Відповісти
Дякую, що прояснили. Ми без вас не знали.
Куколди грьобані
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17.09.2024 15:11 Відповісти
забирайте Придністров'я, та розбирайтесь з Гагаузією, поки не пізно..
бо що буде, якщо Україна не впаде...?
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17.09.2024 15:17 Відповісти
А може Польша, а потім Німеччина? Забули 45-й? Пуйло ж хотів повторити, так що чекайте підарів в Берліні.
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17.09.2024 15:20 Відповісти
не каркай
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17.09.2024 15:22 Відповісти
Реально оцінюють всю сітуьовину - і віськово-політичне керівництво України з її незламною корупцією зеленского і всієї йього шобли і підтримку цієї шобли більшості українців і ухилянтів від служби в ЗСУ - вже напевно під міліон виїхало до Европи і не бажання України виробляти свою зброю - ні ракет, ні ППО-ПРО, ні фортифікацій для збереження житів військових. Слава Богу Ієгову - гамномарофон працює. А шо ще надо - дивиться та вмирайте. Як казала мама рима у 19 році, після обрання її сина презедентом України - всем будет харашо - і украинцам тоже - і син приняв закон про лікувальний канабієс.
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17.09.2024 15:24 Відповісти
Якщо Україна впаде,наступні будете ви а не молдова.Наївні думають що вдасться з маньяком потерти.Маньяку пофіг скільки народу покласти,а от вам не пофіг тому якщо Україна впаде вам кабзда!
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17.09.2024 15:33 Відповісти
А що, армії рф у Молдові немає? Ви звідки прилетіли?? Русня там вже й квартири облаштувала.
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17.09.2024 15:40 Відповісти
Пані Бербок підказує пуйлу напрямок безпечного руху.
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17.09.2024 15:52 Відповісти
Пані Бербок или очень хитрая, заманивая кацапов в Молдову, или далека от военного дела.
По планам Генштаба МО СССР стратегическое направление были Венгрия и Чехословакия. Туда, из узкого горлышка Карпат, должны были хлынуть, разворачиваясь на равнинах танковые Армии. А Молдова? Это только бить сухопутный коридор на Балканы
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17.09.2024 16:19 Відповісти
Якщо Україна впаде, вам усім *******. А так, як воювати проти ***** ви не будете і не зможете, то єдине, що зробите - будете лизати йому дупу, "тільки б не ескалація".
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17.09.2024 16:32 Відповісти
Так приймайте швидше Молдову в НАТО! У Молдови немає територіальних конфліктів із РФ. чого ви чекаєте?
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17.09.2024 16:39 Відповісти
На жаль на сьогоднішній день центральна влада Молдови не контролює всю територію держава. Стосовно НАТО, то в статті 11 конституції Молдови встановлено її нейтральний статус. І змінити цю норму конституцію в осяжному майбутньому досить складно.
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17.09.2024 17:51 Відповісти
в статті 11 конституції Молдови встановлено її нейтральний статус - то ви самі підписали собі вирок = ось такий статус
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17.09.2024 18:06 Відповісти
Такі реалії «демократії», приблизно половина населення Молдови ностальгує за срср. За час після розвалу совка постійно обирались президентами комуніст Воронін, соціаліст Додон. Те що обрали Санду, першого президента що орієнтується на захід, це майже чудо. Загалом ситуація тут досить складна. В Кишиневі рускоговорящіє і досі вважають себе елітою, бо їхні батьки, так звані «спеціалісти» в основному з віддалених куточків рашкостану свого часу приїхали сюди вчити місцевих селян індустріалізації та «будувати комунізм» отримали квартири і пустили коріння.
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17.09.2024 18:50 Відповісти
Жаль нам не узнать ответа на вопрос - почему в Молдове на полках есть российские товары ???
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17.09.2024 16:54 Відповісти
Знову за рибу гроші !?

Мені цікаво, а учасниця НАТО Румунія буде просто спостерігати за нападом на Молдову ?? У них же держ. мова однакова ! Блін ...
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17.09.2024 18:08 Відповісти
Знову, як цинічно: нехай молдовани вам допоможуть, тільки подаруйте їм придністровя українське. Молдовани ви як?
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17.09.2024 19:42 Відповісти
Я вірю , що естонці перші прийдуть з латишским батльоном і литовською ..
Прямо через
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17.09.2024 19:47 Відповісти
 
 