Якщо Україна впаде, Молдова буде наступною ціллю нападу Росії, - Бербок
Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що підтримка України є гарантією виживання сусідньої Молдови. Якщо Київ впаде, Кишинів буде наступним у черзі для атаки Росії.
Про це вона сказала на конференції, присвяченій занепокоєнню щодо розширення російського втручання в регіоні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
"Все, що ми робимо для підтримки України, також означає сприяння стабілізації у відносинах з Молдовою. Зрозуміло, що найбільше турбує людей тут: якщо Україна впаде, Молдова буде наступною країною на черзі", - наголосила Бербок.
Очільниця МЗС Німеччини відвідала Кишинів разом із представниками Франції та Румунії в рамках Платформи партнерства з Молдовою.
Німеччина, одна з головних військових партнерів Києва в Європі, ініціювала цю платформу після вторгнення Росії в Україну у 2022 році, представивши її як частину ширших зусиль зі стабілізації економіки Молдови й захисту її від російської дезінформації.
Президентка Молдови Майя Санду підтвердила, що країна все ще стикається з серйозними викликами й закликала партнерів посилювати свою підтримку.
"Війна Росії проти України, яку ми засудили з першого дня, завдала величезної шкоди нашій економіці. Невизначеність, спричинена війною, продовжує серйозно гальмувати наш економічний розвиток і буде продовжувати гальмувати його доти, доки триватиме війна", - додала Санду.
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Лише повний ду*ень відмовиться від європейських грантів.
шансів - нуль - але є місце для помилки?
Можливо ТИ і є помилка в цьому ланцюжку?
По-перше - ким і де ДОВЕДЕНО математично що "війна це математика"?
Те що у когось чогось більше - нічого не доводить, НАВПАКИ - є приклади, коли ссср програла в Афганістані війну...
По-друге є приклади, коли США програли війну в ... тому ж Афганістані, в Іраці, в Сирії,...
ОСЬ це і є докази теореми, що "перевага в людях, техніці, грошах, сировині, території, виробництва" - є БРЕХЛИВОЮ пропагандою куйла.
Тепер спростуй мої докази, чекаю.
Куколди грьобані
бо що буде, якщо Україна не впаде...?
По планам Генштаба МО СССР стратегическое направление были Венгрия и Чехословакия. Туда, из узкого горлышка Карпат, должны были хлынуть, разворачиваясь на равнинах танковые Армии. А Молдова? Это только бить сухопутный коридор на Балканы
Мені цікаво, а учасниця НАТО Румунія буде просто спостерігати за нападом на Молдову ?? У них же держ. мова однакова ! Блін ...
Прямо через