Росія готує низку провокацій на виборах у Молдові, - джерело

Російські спецслужби готують операцію щодо впливу на результат президентських виборів у Молдові.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на джерело в українських спецслужбах.

20 жовтня 2024 року в Республіці Молдова відбудуться президентські вибори. Спецслужби РФ підготували низку провокацій в цей період.

На фінансування проведення дезінформаційної кампанії планують залучати від 2 мільйонів доларів щомісяця.

Читайте також: Молдова допомагає Росії експортувати нафту в обхід санкцій "Великої сімки", – розслідування

Так, у разі виграшу чинної президентки Санду РФ планує підштовхнути населення до масових протестів.

Силовиків та служби безпеки Молдови планують нейтралізувати шляхом поширення недовіри між ними та громадянами країни.

"Поширення неправдивих наративів про президента Республіки Молдова Майї Санду та президента Партії соціалістів Республіки Молдова (ПСРМ) Ігоря Додона. Ці наративи будуть спрямовані на поширення ідеї, що Майя Санду та Партія дії та солідарності (ПДС) втягують Республіку Молдова у війну в Україні, обмежують права національних меншин, мають намір підірвати легітимність президентських виборів та продають країну Європейському Союзу без урахування інтересів власних громадян. Інший наратив полягатиме в тому, що Додон переслідує свої особисті інтереси і готовий зрадити Республіку Молдова та ідеали свого електорату для зміцнення своєї позиції", - повідомило джерело.

Читайте також: МЗС РФ викликало молдовського дипломата через фейк про F-16

Готується також розміщення фейкових оголошень про нібито набір в Іноземний легіон Франції навколо Кишинева. Метою є створення чуток, що адміністрація Санду намагається втягнути Молдову у військовий конфлікт в Україні.

"Використання колцентрів як частини зусиль щодо переконання громадян Молдови у тому, що їх буде мобілізовано для майбутнього залучення Республіки Молдова у війну в Україні. Ці зусилля будуть посилені шляхом створення та розміщення відео на TikTok, де будуть показані дзвінки та плакати, що просувають мобілізацію громадян Молдови", - зазначило джерело.

Крім того повідомляється, що спецслужби РФ готуються імітувати "економічну кризу", виводячи з ладу банкомати та поширюючи фейки про обмеження на суми, які можна зняти.

Також плануються фейки проти запровадження голосування поштою для громадян за кордоном, оскільки Санду нібито це може використати для фальсифікації результатів виборів. Цю дезінформацію планують підтримувати через соцмережі, публікуючи відео із "протестами" перед будівлями ЦВК та Президентури Молдови.

Дезінформацію поширюватимуть і щодо "мовного питання", нібито Санду має плани запровадити політику, спрямовану на скорочення використання гагаузької мови в школах. Публікуватимуть такі фейки у соцмережах та турецькій пресі.

Також дивіться: Троє одеситів, керуючись підказками з телеграму, намагалися потрапити полем до Молдови, - ДПСУ. ВIДЕО

"Публікація матеріалів, які передбачають, що уряд Маїї Санду запровадить нові правила, які пріоритезуватимуть продаж земель іноземцям за заниженою ціною", - розповіло джерело, додавши, що фейк спрямований на фермерів

Також спецслужби РФ маніпулюватимуть "релігійним питанням", нібито Ігор Додон підтримав угоду між РПЦ та місцевими румунськими православними громадами, які чергуватимуть служби у місцевих церквах. Таким чином вони хочуть налаштувати вірян обох церков один проти одного.

У пресі Туреччини планують публікувати матеріали про те, що нібито Додона має набір продати Молдову Туреччині.

Планується поширення матеріалів про те, що Додон підтримував олігархів РФ в обході санкцій, що, ймовірно, підштовхне західні уряди до запровадження проти нього санкцій.

Читайте: У Молдові повідомили про збої в енергосистемі через атаку РФ на Україну