У Молдові повідомили про збої в енергосистемі через атаку РФ на Україну

Державне підприємство Молдови Moldelectrica повідомило про перебої в енергосистемі внаслідок масованої атаки Росії на критичну інфраструктуру України.

Про це пише NewsMaker.

"Moldelectrica повідомляє про перебої в енергосистемі загального блоку Україна-Молдова у результаті атак на критично важливу українську інфраструктуру", – нааголосили в компанії.

Зазначається, що Moldelectrica тримає ситуацію під контролем. "У нас достатньо місцевої генерації, щоб упоратися з незначними перебоями", – йдеться у повідомленні.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок масованої атаки ворога 26 серпня постраждали 15 областей. За його словами, ціллю окупантів знову стала енергетична інфраструктура.

НЕК "Укренерго" розпорядився запровадити екстрені відключення світла по всій країні. Пізніше міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що внаслідок обстрілів виникла складна ситуація в енергетиці.