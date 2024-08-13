УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11347 відвідувачів онлайн
Новини
6 764 10

МЗС РФ викликало молдовського дипломата через фейк про F-16

МЗС РФ викликало посла Молдови через фейк про розміщення F-16 на території Молдови

МЗС РФ викликало тимчасового повіреного у справах посольства Молдови у Москві. Там із ним хочуть поговорити про "повідомлення преси про намір Молдови розмістити літаки F-16 для України".

Про це пише видання NewsMaker, інформує Цензор.НЕТ.

"МЗС зазначає, що російське міністерство закордонних справ, на жаль, отримує інформацію із фейкових новин в інтернеті. Молдова не приймає і не прийматиме зброю та військову техніку, зокрема літаки, призначені для України. Молдова є нейтральною державою, і її відомства й надалі дотримуватимуться принципу нейтралітету. У цьому зв'язку МЗС нагадує, що єдиною країною, яка незаконно розміщує війська та боєприпаси на території Молдови без згоди влади, є Росія", - зазначили в МЗС Молдови.

Кишинів закликав МЗС РФ "не поширювати неправдиві відомості про нашу країну".

Також читайте: США мають залучити пілотів F-16 на пенсії для допомоги Україні, - сенатор Грем

Автор: 

МЗС рф (959) Молдова (2064) F16 F-16 (669)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+5
"...єдиною країною, яка незаконно розміщує війська та ********** на території Молдови без згоди влади, є Росія", - зазначили в МЗС Молдови."
показати весь коментар
13.08.2024 12:40
+3
ТО кацапи вирішили Молдову "помацать за вим"я" і "нанести упреждающий удар" - щоб бува не прийняли рішення про розміщення літаків Тільки нам воно навіщо? Якщо коло північно-східних кордонів Румунії саме зараз розширяється авіабаза НАТО? Для Ф-16 сотня кілометрів - не проблема!
показати весь коментар
13.08.2024 12:33
+3
Там с ним хотят поговорить о "сообщениях прессы о намерении Молдовы разместить самолеты F-16 для Украины".

Логичнее было бы представителей прессы вызвать. Это ж они озвучили. А если в следующий раз на заборе напишут? Тоже послу отдуваться?
показати весь коментар
13.08.2024 12:42
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ТО кацапи вирішили Молдову "помацать за вим"я" і "нанести упреждающий удар" - щоб бува не прийняли рішення про розміщення літаків Тільки нам воно навіщо? Якщо коло північно-східних кордонів Румунії саме зараз розширяється авіабаза НАТО? Для Ф-16 сотня кілометрів - не проблема!
показати весь коментар
13.08.2024 12:33 Відповісти
Пусть больше Машке Захаровой не наливают а то она скоро увидет в небе зведолет из созвездия Правого Сектора.
показати весь коментар
13.08.2024 12:34 Відповісти
"Нас там нема" в тій Молдові ... чесно-чесно
показати весь коментар
13.08.2024 12:35 Відповісти
Най повірений Молдови, шоби два рази не ходити, пред'яву заявить кацапам за кацапське озброєння та рашистських пі@арів на пмр.
показати весь коментар
13.08.2024 12:36 Відповісти
"...єдиною країною, яка незаконно розміщує війська та ********** на території Молдови без згоди влади, є Росія", - зазначили в МЗС Молдови."
показати весь коментар
13.08.2024 12:40 Відповісти
ото нехай повірений кацапам оце і пред'явить конкретно
показати весь коментар
13.08.2024 12:51 Відповісти
Там с ним хотят поговорить о "сообщениях прессы о намерении Молдовы разместить самолеты F-16 для Украины".

Логичнее было бы представителей прессы вызвать. Это ж они озвучили. А если в следующий раз на заборе напишут? Тоже послу отдуваться?
показати весь коментар
13.08.2024 12:42 Відповісти
Невже молдовани настільки закацаплені, що не можуть вигнати свинорилих кацапів та спалити їхні літаки?
показати весь коментар
13.08.2024 12:44 Відповісти
а куди їх гнати? доведеться годувати полонених..най посидять ще трохи
показати весь коментар
13.08.2024 12:56 Відповісти
за твоєю логікою ми не можемо вигнати кацапів бо закацаплені? І які літаки молдавани мцусять палити? Ти хоч читав те що коментуєш?
показати весь коментар
13.08.2024 13:29 Відповісти
 
 