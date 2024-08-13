МЗС РФ викликало молдовського дипломата через фейк про F-16
МЗС РФ викликало тимчасового повіреного у справах посольства Молдови у Москві. Там із ним хочуть поговорити про "повідомлення преси про намір Молдови розмістити літаки F-16 для України".
Про це пише видання NewsMaker, інформує Цензор.НЕТ.
"МЗС зазначає, що російське міністерство закордонних справ, на жаль, отримує інформацію із фейкових новин в інтернеті. Молдова не приймає і не прийматиме зброю та військову техніку, зокрема літаки, призначені для України. Молдова є нейтральною державою, і її відомства й надалі дотримуватимуться принципу нейтралітету. У цьому зв'язку МЗС нагадує, що єдиною країною, яка незаконно розміщує війська та боєприпаси на території Молдови без згоди влади, є Росія", - зазначили в МЗС Молдови.
Кишинів закликав МЗС РФ "не поширювати неправдиві відомості про нашу країну".
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Логичнее было бы представителей прессы вызвать. Это ж они озвучили. А если в следующий раз на заборе напишут? Тоже послу отдуваться?