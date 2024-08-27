Россия готовит ряд провокаций на выборах в Молдове, - источник

Российские спецслужбы готовят операцию по влиянию на результат президентских выборов в Молдове.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источник в украинских спецслужбах.

20 октября 2024 года в Республике Молдова состоятся президентские выборы. Спецслужбы РФ подготовили ряд провокаций в этот период.

На финансирование проведения дезинформационной кампании планируют привлекать от 2 миллионов долларов ежемесячно.

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Так, в случае выигрыша действующего президента Санду РФ планирует подтолкнуть население к массовым протестам.

Силовиков и службы безопасности Молдовы планируют нейтрализовать путем распространения недоверия между ними и гражданами страны.

"Распространение ложных нарративов о президенте Республики Молдова Майе Санду и президенте Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) Игоре Додоне. Эти нарративы будут направлены на распространение идеи, что Майя Санду и Партия действия и солидарности (ПДС) втягивают Республику Молдова в войну в Украине, ограничивают права национальных меньшинств, намерены подорвать легитимность президентских выборов и продают страну Европейскому Союзу без учета интересов собственных граждан. Другой нарратив будет заключаться в том, что Додон преследует свои личные интересы и готов предать Республику Молдова и идеалы своего электората для укрепления своей позиции", - сообщил источник.

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Готовится также размещение фейковых объявлений о якобы наборе в Иностранный легион Франции вокруг Кишинева. Целью является создание слухов, что администрация Санду пытается втянуть Молдову в военный конфликт в Украине.

"Использование колл-центров как части усилий по убеждению граждан Молдовы в том, что они будут мобилизованы для будущего вовлечения Республики Молдова в войну в Украине. Эти усилия будут усилены путем создания и размещения видео на TikTok, где будут показаны звонки и плакаты, продвигающие мобилизацию граждан Молдовы", - отметил источник.

Кроме того сообщается, что спецслужбы РФ готовятся имитировать "экономический кризис", выводя из строя банкоматы и распространяя фейки об ограничениях на суммы, которые можно снять.

Также планируются фейки против введения голосования по почте для граждан за рубежом, поскольку Санду якобы это может использовать для фальсификации результатов выборов. Эту дезинформацию планируют поддерживать через соцсети, публикуя видео с "протестами" перед зданиями ЦИК и Президентуры Молдовы.

Дезинформацию будут распространять и по "языковому вопросу", якобы Санду имеет планы ввести политику, направленную на сокращение использования гагаузского языка в школах. Публиковать такие фейки будут в соцсетях и турецкой прессе.

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"Публикация материалов, которые предусматривают, что правительство Майи Санду введет новые правила, которые будут приоритезировать продажу земель иностранцам по заниженной цене", - рассказал источник, добавив, что фейк направлен на фермеров

Также спецслужбы РФ будут манипулировать "религиозным вопросом", якобы Игорь Додон поддержал соглашение между РПЦ и местными румынскими православными общинами, которые будут дежурить службы в местных церквях. Таким образом они хотят настроить верующих обеих церквей друг против друга.

В прессе Турции планируют публиковать материалы о том, что якобы Додон имеет набор продать Молдову Турции.

Планируется распространение материалов о том, что Додон поддерживал олигархов РФ в обходе санкций, что, вероятно, подтолкнет западные правительства к введению против него санкций.

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