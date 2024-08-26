В Молдове фиксируют перебои в энергосистеме из-за массированной атаки РФ на Украину
В понедельник, 26 августа, государственное предприятие Молдовы Moldelectrica сообщило о перебоях в энергосистеме в результате массированной атаки России на критическую инфраструктуру Украины.
Об этом сообщает NewsMaker, передает Цензор.НЕТ.
"Moldelectrica сообщает о перебоях в энергосистеме общего блока Украина-Молдова в результате атак на критически важную украинскую инфраструктуру", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Moldelectrica держит ситуацию под контролем.
"У нас достаточно местной генерации, чтобы справиться с незначительными перебоями", - добавили в госпредприятии.
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Денис Стукаченко
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