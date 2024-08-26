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В Молдове фиксируют перебои в энергосистеме из-за массированной атаки РФ на Украину

У Молдові повідомили про збої в енергосистемі

В понедельник, 26 августа, государственное предприятие Молдовы Moldelectrica сообщило о перебоях в энергосистеме в результате массированной атаки России на критическую инфраструктуру Украины.

Об этом сообщает NewsMaker, передает Цензор.НЕТ.

"Moldelectrica сообщает о перебоях в энергосистеме общего блока Украина-Молдова в результате атак на критически важную украинскую инфраструктуру", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Moldelectrica держит ситуацию под контролем.

"У нас достаточно местной генерации, чтобы справиться с незначительными перебоями", - добавили в госпредприятии.

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Молдова (1867) обстрел (26951) Тарифы на электроэнергию (2163)


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Та невже? Ми ж електрику не експортуємо у військовий час, як казав найправдивіший...
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26.08.2024 11:52 Ответить
Молдова ето другоє
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26.08.2024 12:09 Ответить
может-таки Санду даст добро для ВСУ на деоккупацию приднестровья? - там дофига БП, которые нужны на донбассе
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26.08.2024 12:22 Ответить
Ща кудрыцьке усё выправе.
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26.08.2024 12:22 Ответить
 
 