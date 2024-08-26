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У Молдові фіксують перебої в енергосистемі через масовану атаку РФ на Україну

У Молдові повідомили про збої в енергосистемі

У понеділок, 26 серпня, державне підприємство Молдови Moldelectrica повідомило про перебої в енергосистемі внаслідок масованої атаки Росії на критичну інфраструктуру України. 

Про це повідомляє NewsMaker, передає Цензор.НЕТ.

"Moldelectrica повідомляє про перебої в енергосистемі загального блоку Україна-Молдова у результаті атак на критично важливу українську інфраструктуру", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Moldelectrica тримає ситуацію під контролем.

"У нас достатньо місцевої генерації, щоб упоратися з незначними перебоями", - додали у держпідприємстві. 

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Молдова (2064) обстріл (28274) електроенергія (6180)


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Та невже? Ми ж електрику не експортуємо у військовий час, як казав найправдивіший...
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26.08.2024 11:52 Відповісти
Молдова ето другоє
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26.08.2024 12:09 Відповісти
может-таки Санду даст добро для ВСУ на деоккупацию приднестровья? - там дофига БП, которые нужны на донбассе
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26.08.2024 12:22 Відповісти
Ща кудрыцьке усё выправе.
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26.08.2024 12:22 Відповісти
 
 