У Молдові фіксують перебої в енергосистемі через масовану атаку РФ на Україну

У понеділок, 26 серпня, державне підприємство Молдови Moldelectrica повідомило про перебої в енергосистемі внаслідок масованої атаки Росії на критичну інфраструктуру України.

Про це повідомляє NewsMaker, передає Цензор.НЕТ.

"Moldelectrica повідомляє про перебої в енергосистемі загального блоку Україна-Молдова у результаті атак на критично важливу українську інфраструктуру", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Moldelectrica тримає ситуацію під контролем.

"У нас достатньо місцевої генерації, щоб упоратися з незначними перебоями", - додали у держпідприємстві.

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