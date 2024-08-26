У Молдові фіксують перебої в енергосистемі через масовану атаку РФ на Україну
У понеділок, 26 серпня, державне підприємство Молдови Moldelectrica повідомило про перебої в енергосистемі внаслідок масованої атаки Росії на критичну інфраструктуру України.
Про це повідомляє NewsMaker, передає Цензор.НЕТ.
"Moldelectrica повідомляє про перебої в енергосистемі загального блоку Україна-Молдова у результаті атак на критично важливу українську інфраструктуру", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що Moldelectrica тримає ситуацію під контролем.
"У нас достатньо місцевої генерації, щоб упоратися з незначними перебоями", - додали у держпідприємстві.
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Денис Стукаченко
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