Німеччина продовжить надавати Україні військову допомогу, - Бербок
Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що курс федерального уряду з надання військової допомоги Україні у війні проти РФ буде продовжено.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Укрінформ.
"Ми продовжуватимемо підтримувати Україну доти, доки триватиме ця терористична війна. Тому що в іншому разі це буде кінець України", - наголосила Бербок.
Вона підкреслила, що "війна закінчиться, коли Путін виведе свої війська".
Нагадаємо, раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус наголосив, що допомога України у протистоянні агресії Росії обходиться для Німеччини дорого, але поразка українців через припинення цієї підтримки коштуватиме набагато дорожче.
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