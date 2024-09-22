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Німеччина (7101) допомога і підтримка (1120) Анналена Бербок (423)

Німеччина продовжить надавати Україні військову допомогу, - Бербок

Анналена Бербок про подальшу підтримку України Німеччиною

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що курс федерального уряду з надання військової допомоги Україні у війні проти РФ буде продовжено.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Укрінформ.

"Ми продовжуватимемо підтримувати Україну доти, доки триватиме ця терористична війна. Тому що в іншому разі це буде кінець України", - наголосила Бербок.

Вона підкреслила, що "війна закінчиться, коли Путін виведе свої війська".

Нагадаємо, раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус наголосив, що допомога України у протистоянні агресії Росії обходиться для Німеччини дорого, але поразка українців через припинення цієї підтримки коштуватиме набагато дорожче.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Якщо Україна впаде, Молдова буде наступною ціллю нападу Росії, - Бербок

Автор: 
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Топ коментарі
+7
Дякуємо.
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22.09.2024 15:08
+4
Україна нікого не обсирає, окрім кацапів. А влада, то не Україна.
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22.09.2024 15:10
+3
Дякуємо , Німеччино ! 😍
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22.09.2024 15:08
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А ще б організувала легіони з пливунів Тиси та Карпатських " туристів" якими кишать всі міста Німеччини.
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22.09.2024 14:54 Відповісти
Сам не хочеш повернутися та піти воювати? Інші українці що втекли виходить мають вмирати, але ні в якому разі не ти?
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22.09.2024 15:07 Відповісти
а ти кулеметник на нулі?
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22.09.2024 15:08 Відповісти
Я не хочу воювати до перемоги, придурок. Смішно що ви обидва хочете, але самі з'їбалися з України.
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22.09.2024 15:11 Відповісти
такі запитання можуть закидувати тільки хлопці які на нулі - не з дівана до дівана...
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22.09.2024 15:11 Відповісти
Лицемір, що сидить за кордоном але жене інших на війну, має відповідати за свої слова в будь-якому випадку. Свої куколдські звички залиш при собі.
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22.09.2024 15:12 Відповісти
А ти де ховаєшься, герой
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22.09.2024 16:13 Відповісти
Україна продовжить обсірати Німетчіну - де парітет там парітет!
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22.09.2024 15:01 Відповісти
Україна нікого не обсирає, окрім кацапів. А влада, то не Україна.
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22.09.2024 15:10 Відповісти
за знищєні Нептуни - винута Америка
за знищєні Громи - Німетчіна
за ****** шaшликі - буба...
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22.09.2024 15:05 Відповісти
*винувата
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22.09.2024 15:07 Відповісти
Взагалі то "винна" , бо "винувата" це той самий суржик .
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22.09.2024 15:49 Відповісти
От Ви мені і потрібні -- слово шо до нас заишло - речник - як на мене - це з кацапськоі - речь - шо скажете?
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22.09.2024 16:06 Відповісти
СТРІЧКА ПОДІЙ



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відповіді та оцінки


Стрічка подій тимчасово недоступна
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22.09.2024 16:35 Відповісти
В мене так - вже другии день стрічка подіи відсутня
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22.09.2024 16:38 Відповісти
Також
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23.09.2024 02:38 Відповісти
Дякуємо , Німеччино ! 😍
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22.09.2024 15:08 Відповісти
Дякуємо.
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22.09.2024 15:08 Відповісти
Але '' таурасів'' не дамо, 😁
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22.09.2024 15:19 Відповісти
Краще б фонд створили з найому іноземного легіону! Бо відлов роботяг толку не дає, за 3 неділі нормального піхотинця не зробишь яким би він не був!!!!!
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22.09.2024 16:16 Відповісти
В мировой истории только одно правило -- Карфаген должен быть
уничтожен !
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22.09.2024 16:53 Відповісти
 
 