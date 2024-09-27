Прекращение поддержки самозащиты Украины приведет к увеличению количества войн, а не к уменьшению, - Бербок
Прекращение поддержки самозащиты Украины приведет к увеличению количества войн.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время выступления на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке.
"Пока Путин не хочет садиться за стол переговоров, прекращение поддержки нами самозащиты Украины будет означать лишение безопасности украинских больниц и детей. Это приведет к увеличению количества войн, а не к уменьшению. Возможно также и в других странах", - сказала Бербок.
Она напомнила, что в июне после приглашения России на международный саммит мира "Путин прислал свой ответ, разбомбив детский госпиталь".
Бербок подчеркнула, что в последнее время Россия неоднократно "игралась с нерушимостью границ государств Балтии и Польши".
"Поэтому я прошу вас помочь призвать Путина прекратить свои нападения и сесть за стол переговоров. Не только ради нашей безопасности, но и в ваших интересах. Если постоянному члену Совбеза ООН разрешено завоевывать и уничтожать его меньшего соседа, то удару подвергается сама суть Устава ООН" , – подчеркнула глава МИД Германии.
Ранее Бербок отмечала, что Германия продолжит оказывать Украине военную помощь.
Напомним, что министр обороны Германии Борис Писториус подчеркнул, что помощь Украине в противостоянии агрессии России обходится для Германии дорого, но поражение украинцев из-за прекращения этой поддержки будет стоить гораздо дороже.
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це ті, що до асфальту себе приклеюють. обливають картини в музеях. сцуть у фонтани.
як грета тумберг, але розумна та хитра.