Припинення підтримки самозахисту України зумовить збільшення кількості війн, а не зменшення, - Бербок

Припинення підтримки самозахисту України зумовить збільшення кількості війн.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок під час виступу на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку.

"Поки Путін не хоче сідати за стіл переговорів, припинення підтримки нами самозахисту України означатиме позбавлення безпеки українських лікарень та дітей. Це зумовить збільшення кількості війн, а не зменшення. Можливо також і в інших країнах", - сказала Бербок.

Вона нагадала, що в червні після запрошення Росії на міжнародний саміт миру, "Путін надіслав свою відповідь, розбомбивши дитячий госпіталь".

Бербок наголосила, що останнім часом Росія неодноразово "гралася із непорушністю кордонів держав Балтії та Польщі".

"Тому я прошу вас допомогти закликати Путіна припинити свої напади й сісти за стіл переговорів. Не лише заради нашої безпеки, а й у ваших інтересах. Якщо постійному члену Радбезу ООН дозволено завойовувати й знищувати його меншого сусіда, то удару зазнає сама суть Статуту ООН", - наголосила глава МЗС Німеччини.

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Раніше Бербок зазначала що Німеччина продовжить надавати Україні військову допомогу.

Нагадаємо, що міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус наголосив, що допомога Україні у протистоянні агресії Росії обходиться для Німеччини дорого, але поразка українців через припинення цієї підтримки коштуватиме набагато дорожче.