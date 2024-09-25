Нам нужен конец войны с гарантиями безопасности для Украины, - Бербок

Партнеры Украины заинтересованы в установлении мира и ищут пути, как положить конец войне, но пока мирных договоренностей нет - Украина нуждается в поддержке.

Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

"Мир означает, что существование Украины как свободной и независимой страны гарантировано. Это означает гарантии безопасности", - заявила она.

С одной стороны, мы "очень благодарны, что все больше и больше наших партнеров в мире задумываются над тем, как положить конец этой войне", отметила она.

"Нам это нужно. Нам нужен конец этой войны" - заявила Бербок.

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В то же время, она подчеркнула, что это не может означать бездействие, пока не видно конца войны, а глава Кремля Владимир Путин не сел за стол переговоров.

"Мы не можем просто наблюдать, как Россия уничтожает остальную часть Украины",- сказала она.

Она также обратилась к проблеме похищения Россией украинских детей.

"Россия совершает эти преступления уже 923 дня, детей похищают и пытают 923 дня. Мы не успокоимся, пока дети не вернутся в свои семьи", - заявила Бербок.

Обращаясь к послу России в ООН Василию Небензе, Бербок сказала: "Вы можете обманывать себя. Самый сильный человек в вашей стране может прятаться за похищенными девушками-подростками. Но вы не можете обмануть мир".

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Ранее Бербок отмечала что Германия продолжит оказывать Украине военную помощь.

Напомним, что министр обороны Германии Борис Писториус отметил, что помощь Украине в противостоянии агрессии России обходится Германии дорого, но поражение украинцев из-за прекращения этой поддержки будет стоить гораздо дороже.