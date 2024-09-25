Нам нужен конец войны с гарантиями безопасности для Украины, - Бербок
Партнеры Украины заинтересованы в установлении мира и ищут пути, как положить конец войне, но пока мирных договоренностей нет - Украина нуждается в поддержке.
Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.
"Мир означает, что существование Украины как свободной и независимой страны гарантировано. Это означает гарантии безопасности", - заявила она.
С одной стороны, мы "очень благодарны, что все больше и больше наших партнеров в мире задумываются над тем, как положить конец этой войне", отметила она.
"Нам это нужно. Нам нужен конец этой войны" - заявила Бербок.
В то же время, она подчеркнула, что это не может означать бездействие, пока не видно конца войны, а глава Кремля Владимир Путин не сел за стол переговоров.
"Мы не можем просто наблюдать, как Россия уничтожает остальную часть Украины",- сказала она.
Она также обратилась к проблеме похищения Россией украинских детей.
"Россия совершает эти преступления уже 923 дня, детей похищают и пытают 923 дня. Мы не успокоимся, пока дети не вернутся в свои семьи", - заявила Бербок.
Обращаясь к послу России в ООН Василию Небензе, Бербок сказала: "Вы можете обманывать себя. Самый сильный человек в вашей стране может прятаться за похищенными девушками-подростками. Но вы не можете обмануть мир".
Ранее Бербок отмечала что Германия продолжит оказывать Украине военную помощь.
Напомним, что министр обороны Германии Борис Писториус отметил, что помощь Украине в противостоянии агрессии России обходится Германии дорого, но поражение украинцев из-за прекращения этой поддержки будет стоить гораздо дороже.
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бо задовбав, зі своєю персональною позицією про тауруси.
Ну так, для цього треба прийняти Україну в НАТО і припинити базікати порожні гасла
Меморандум, за визначенням, є Заявою про наміри. Нічого більше.
Змінюється політична кон'юнктура, і колишні домовленості теж відходять в минуле...
ОСІНТери визначили, що до 2026 р. будуть повністю обнулені всі бази зберігання радянської техніки. А техніка, що залишилася (насамперед авіація), шаленими темпами виробляє моторесурс, що залишився. А Захід, при цьому, нехай дуже повільно, але нарощує виробництво ВПК.
Рекрутинг у РФ зазнає труднощів. РФ змушена перекривати це величезними виплатами. Поки виходить, але ... див. п 1.
Навіть нинішніми темпами просування дійти до Дніпра армії РФ у найближчі 2 роки не світить. (якщо, звичайно, в ЗСУ не станеться катастрофи)
Міжнародний тиск на путлера посилюється. Повільно, незначно, але посилюється.
Все це говорить про те, що лаг часу переможця у путлера скорочується. За стіл переговорів краще сідати, коли твоя армія перемагає, а не тоді, коли в глухій обороні або, взагалі, почала відступати. Це аксіома.
Я не стверджую, що путлер сяде за стіл переговорів просто зараз, маючи достатньо ресурсів на війну ще протягом року-півтора. Але зараз у нього дуже вигідна позиція для переговорів. Може диктувати умови. Чи ризикне продовжити війну далі? Рік-півтора не малий термін. Усяке може статися. На полі бою - дві волі
Все що Заходу потрібно, так це щоб Україна сама погодилась, а преса напише "це їх рішення". Тому не буде ніякої поразки Заходу.
Але перший пункт "мірного соглашєнія" - нейтральність України. Тобто відсікання від будь-якої військової допомоги.
Чим швидше, тим більші гарантії безпеки та миру
США потужніше за Китай по армії та економіці, але русня стоїть раком перед Китаєм, а на США сцить зверху.
@уйло на країни Балтії та Польщу давно зуби гострить, проте сцить НАТО... чомусь...
сухопутний коридор до Кьонігсберга йому йой як потрібен, аж сциться, проте не суне, бо сциться
Багато чого залежить від результатів нашої війни. Якщо нагне Захід на свої умови, або нанесе критичну поразку Україні, то остаточно зрозуміє, що запеклого опору не буде, можна починати.
Це - ресурси ******** Західних озброєнь, БК, високих технологій, навчених та досвідчених командирів і вояків, це репутаційна складова, яка на прикладі одного партнера варта зусиль усіх інших.
Зрештою спілка із США, Сполученим Королівством, ФРН, Францією, Королівством Іспанія, Королівством Нідерланди, Латвією, Литвою, Естонією, Польщею, Румунією та іншими поважними Західними партнерами варта того, щоби бортанути @уйлостан назавжди
Для @уйла членство України в НАТО - смерть, тому він усе зробить для того, щоби цього не було: дискредитація Альянсу, сумніви щодо ефективності, антиреклама з елементами кацапської пропаганди, виття, шмарклі - любе, аби не НАТО
Всі технології і техніка безсилі, коли немає волі застосувати.
Ми без НАТО ніяк, НАТО без нас нікуди
Дух не з'являється на порожньому місці.
Спершу треба навчитись давати відкоша знахабнілим афро-ісламським мавпам.
Але потужні ЗСУ неможливі без потужної держави (економіки). А для цього необхідно реформувати ВСЕ. І не «для видимості, як це робив Порошенко. І як цього не робив (від слова «зовсім») Зеленський. Для таких реформ потрібен ЛІДЕР. Не бачу поки що навіть натяку на такого лідера в Україні. А ви?
І лідера потрібного не бачу в полі зору.
А нам потрібна Україна у своїх кордонах. Ми ні на чиї не посягаємо
В чиїсь гарантії безпеки вже важко повірити.
Единожды предав, кто ж тебе поверит?
Будапештський мумарандум добре пам"ятаємо...
Єдина наша гарантія добра зброя
Просто порівняйте, скільки у них і у нас населення, і які у них і у нас технічні спроможності (хоча б по військовій техніці). Явно не відповідають чотирьохкратній перевазі у м'ясі.
Також можете порівняти культуру. Наскільки у світі розповсюджене ******* українське і російське.
Чи живий оригінал, і де він точно є, невідомо.