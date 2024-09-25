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Новости Война
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Нам нужен конец войны с гарантиями безопасности для Украины, - Бербок

Анналена Бербок

Партнеры Украины заинтересованы в установлении мира и ищут пути, как положить конец войне, но пока мирных договоренностей нет - Украина нуждается в поддержке.

Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

"Мир означает, что существование Украины как свободной и независимой страны гарантировано. Это означает гарантии безопасности", - заявила она.

С одной стороны, мы "очень благодарны, что все больше и больше наших партнеров в мире задумываются над тем, как положить конец этой войне", отметила она.

"Нам это нужно. Нам нужен конец этой войны" - заявила Бербок.

Также читайте: Германия продолжит оказывать Украине военную помощь, - Бербок

В то же время, она подчеркнула, что это не может означать бездействие, пока не видно конца войны, а глава Кремля Владимир Путин не сел за стол переговоров.

"Мы не можем просто наблюдать, как Россия уничтожает остальную часть Украины",- сказала она.

Она также обратилась к проблеме похищения Россией украинских детей.

"Россия совершает эти преступления уже 923 дня, детей похищают и пытают 923 дня. Мы не успокоимся, пока дети не вернутся в свои семьи", - заявила Бербок.

Обращаясь к послу России в ООН Василию Небензе, Бербок сказала: "Вы можете обманывать себя. Самый сильный человек в вашей стране может прятаться за похищенными девушками-подростками. Но вы не можете обмануть мир".

Читайте также: Бербок подвергла критике партию Шольца за колебания относительно поддержки Украины

Ранее Бербок отмечала что Германия продолжит оказывать Украине военную помощь.

Напомним, что министр обороны Германии Борис Писториус отметил, что помощь Украине в противостоянии агрессии России обходится Германии дорого, но поражение украинцев из-за прекращения этой поддержки будет стоить гораздо дороже.

Автор: 

россия (95645) Анналена Бербок (348)


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Топ комментарии
+8
Нам потрібен кінець війни з гарантіями безпеки для України, - Бербок

Ну так, для цього треба прийняти Україну в НАТО і припинити базікати порожні гасла
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25.09.2024 11:35
+6
Ніби правильно все говорять, і президент Чехії Павел і Бербок. Але питання в іншому - чому має погодиться путін, на припиненя війни?
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25.09.2024 11:39
+5
А що ''будапештський меморандум'' вже всьо? І нато теж не може бути гарантом безпеки-бо нам оте нато не світить. То може марсіян в гаранти запросити?
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25.09.2024 11:32
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Якии кінець віини? - рашку хтось запитував?
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25.09.2024 11:30 Ответить
А що ''будапештський меморандум'' вже всьо? І нато теж не може бути гарантом безпеки-бо нам оте нато не світить. То може марсіян в гаранти запросити?
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25.09.2024 11:32 Ответить
анналєна, твердою німецькою рукою, відкрути шольцу яєли.
бо задовбав, зі своєю персональною позицією про тауруси.
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25.09.2024 11:35 Ответить
Нам потрібен кінець війни з гарантіями безпеки для України, - Бербок

Ну так, для цього треба прийняти Україну в НАТО і припинити базікати порожні гасла
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25.09.2024 11:35 Ответить
НАТО не может гарантировать даже свою безопасность, о чем мы неоднократно наблюдали. А если не приведи Господи к власти придет Трамп так он вообще НАТО развалит на радость ***** и всему мировому терроризму о чем он сам и обещал
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25.09.2024 11:55 Ответить
Било бы прикольно
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25.09.2024 12:09 Ответить
Трамп никогда не пытался развалить НАТО, всё, что он требовал от стран НАТО - увеличение расходов на оборону до минимума 2% от ВВП. И война показала, что он был прав.
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25.09.2024 15:13 Ответить
Кваша
Меморандум, за визначенням, є Заявою про наміри. Нічого більше.
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25.09.2024 11:38 Ответить
По суті, будь-яка міжнародна угода чи документ - це або обіцянка, або наміри. Нічого більше.
Змінюється політична кон'юнктура, і колишні домовленості теж відходять в минуле...
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25.09.2024 11:53 Ответить
Ніби правильно все говорять, і президент Чехії Павел і Бербок. Але питання в іншому - чому має погодиться путін, на припиненя війни?
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25.09.2024 11:39 Ответить
Це чиновники, їм потрібно щось говорити. В основному це просто недалекі люди, кар'єристи. У Бербок навіть з арифметикою проблеми.
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25.09.2024 11:45 Ответить
Тому, що в словах західних лідерів немає жодного слова про «кордони 1991 р.», і навіть про «кордони 2021 р.». А це означає, що Захід готовий віддавати території України в обмін на «мир». То чому б путлеру і не піти на такий «мир»? Там, щоправда, є ще нюанси щодо «нейтрального статусу» (невступ до НАТО), обмеження озброєнь, статусу російської мови. Але це вже деталі. Домовляться. Головне вже зрозуміло - Захід готовий зливати Україну ... під гаслами «ми з вами до кінця».
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25.09.2024 12:50 Ответить
Ну так в тому й питання: якщо Захід готовий здавати, навіщо путіну йти на перемир'я і лишати якусь територію не під контролем? Скоріше навпаки - внього з'явиться бажання воювати, і збільшені військові витрати на наступний рік, саме про це й кажуть.
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25.09.2024 13:14 Ответить
1. нескінченних ресурсів немає ні в кого.
ОСІНТери визначили, що до 2026 р. будуть повністю обнулені всі бази зберігання радянської техніки. А техніка, що залишилася (насамперед авіація), шаленими темпами виробляє моторесурс, що залишився. А Захід, при цьому, нехай дуже повільно, але нарощує виробництво ВПК.
Рекрутинг у РФ зазнає труднощів. РФ змушена перекривати це величезними виплатами. Поки виходить, але ... див. п 1.
Навіть нинішніми темпами просування дійти до Дніпра армії РФ у найближчі 2 роки не світить. (якщо, звичайно, в ЗСУ не станеться катастрофи)
Міжнародний тиск на путлера посилюється. Повільно, незначно, але посилюється.
Все це говорить про те, що лаг часу переможця у путлера скорочується. За стіл переговорів краще сідати, коли твоя армія перемагає, а не тоді, коли в глухій обороні або, взагалі, почала відступати. Це аксіома.
Я не стверджую, що путлер сяде за стіл переговорів просто зараз, маючи достатньо ресурсів на війну ще протягом року-півтора. Але зараз у нього дуже вигідна позиція для переговорів. Може диктувати умови. Чи ризикне продовжити війну далі? Рік-півтора не малий термін. Усяке може статися. На полі бою - дві волі
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25.09.2024 13:41 Ответить
Це обман українців. Захід ніколи не погодиться на поразку. Тільки не кацапам.
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25.09.2024 11:40 Ответить
Що за маячю ви верзете? а яку таку поразку захід може не погодитись? І хто взагалі каже про поразку?
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25.09.2024 11:48 Ответить
Запитайте українців, чи хочуть вони віддати чверть своєї території кацапам? 90% проти. "Мирний" договір це заморозка війни і поразка для всього світу.
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25.09.2024 11:56 Ответить
Це мирний план китаю і бразилії, а не Німеччини.
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25.09.2024 12:04 Ответить
А іншого немає. Але подивіться, весь інфопростор забитий обманом про "мир".
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25.09.2024 12:10 Ответить
Де ти взяв такі цифри?
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25.09.2024 12:09 Ответить
Питання в іншому: як довго Україна зможе протистояти росії? Враховуючи обмеження того ж Заходу на застосування зброї, суттєвих затримок допомоги, та не виконання власних обіцянок по наданні озброєння.
Все що Заходу потрібно, так це щоб Україна сама погодилась, а преса напише "це їх рішення". Тому не буде ніякої поразки Заходу.
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25.09.2024 12:10 Ответить
«Хотіти» і "могти" - це, як кажуть в Одесі, дві великі різниці.
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25.09.2024 12:52 Ответить
Гарантія - потужні ЗСУ. Якщо ***** побачить, що тут можна отримати по зубах і обламатись, воно не полізе.
Але перший пункт "мірного соглашєнія" - нейтральність України. Тобто відсікання від будь-якої військової допомоги.
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25.09.2024 11:44 Ответить
Повноправне членство України в НАТО та ЄС, як зазначено у Конституції України
Чим швидше, тим більші гарантії безпеки та миру
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25.09.2024 11:55 Ответить
Насправді, не гарантія. Фізична можливість та психологічна готовність дати киздюлів - ось гарантія.
США потужніше за Китай по армії та економіці, але русня стоїть раком перед Китаєм, а на США сцить зверху.
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25.09.2024 11:59 Ответить
Краще раз побачить, як тричі почуть (С)
@уйло на країни Балтії та Польщу давно зуби гострить, проте сцить НАТО... чомусь...
сухопутний коридор до Кьонігсберга йому йой як потрібен, аж сциться, проте не суне, бо сциться
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25.09.2024 12:04 Ответить
Поки що є в мізках "образ сили", але через викриту нестачу зброї та сцикливі дії західних політиків він тане.
Багато чого залежить від результатів нашої війни. Якщо нагне Захід на свої умови, або нанесе критичну поразку Україні, то остаточно зрозуміє, що запеклого опору не буде, можна починати.
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25.09.2024 12:06 Ответить
Повноправне членство в НАТО - це не "образ сили".
Це - ресурси ******** Західних озброєнь, БК, високих технологій, навчених та досвідчених командирів і вояків, це репутаційна складова, яка на прикладі одного партнера варта зусиль усіх інших.
Зрештою спілка із США, Сполученим Королівством, ФРН, Францією, Королівством Іспанія, Королівством Нідерланди, Латвією, Литвою, Естонією, Польщею, Румунією та іншими поважними Західними партнерами варта того, щоби бортанути @уйлостан назавжди
Для @уйла членство України в НАТО - смерть, тому він усе зробить для того, щоби цього не було: дискредитація Альянсу, сумніви щодо ефективності, антиреклама з елементами кацапської пропаганди, виття, шмарклі - любе, аби не НАТО
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25.09.2024 12:13 Ответить
Ну, як бачите, НАТО вже не раз проковтнуло ракети і ішакєди у власному повітряному просторі. Заходи через Румунію стали вже звичним явищем.
Всі технології і техніка безсилі, коли немає волі застосувати.
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25.09.2024 12:17 Ответить
Усе у свій час. Ще навчаться у нас збивати.
Ми без НАТО ніяк, НАТО без нас нікуди
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25.09.2024 12:25 Ответить
Вони вміють, та духу не вистачає.
Дух не з'являється на порожньому місці.
Спершу треба навчитись давати відкоша знахабнілим афро-ісламським мавпам.
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25.09.2024 12:38 Ответить
Згоден.
Але потужні ЗСУ неможливі без потужної держави (економіки). А для цього необхідно реформувати ВСЕ. І не «для видимості, як це робив Порошенко. І як цього не робив (від слова «зовсім») Зеленський. Для таких реформ потрібен ЛІДЕР. Не бачу поки що навіть натяку на такого лідера в Україні. А ви?
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25.09.2024 12:57 Ответить
Так, без економіки та політики посилити ЗСУ не вийде.
І лідера потрібного не бачу в полі зору.
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25.09.2024 13:01 Ответить
Сейчас любые гарантии не стоят туалетной бумаги на которой они написаны. Даже НАТО ничего не может гарантировать. Придет себе такой недоумковатый ************ как Трамп и скажет что он НАТО расформировывает и никому ничего не должен.
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25.09.2024 11:49 Ответить
Сейчас любые гарантии не стоят туалетной бумаги, которой вытерли задницу...
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25.09.2024 12:33 Ответить
В Германии ухудшается уровень жизни, банкротятся предприятия, отсутствия роста экономики и нехватка бабла. И прогноз на дальнейшее ухудшение. Поэтому следующий год будет последний, когда Германия еще выделит 4 млрд. евро для поддержки Украины. Дальше всё. Партия АДГ, понаставила билборды с рекламой по всей Германии- "Наши деньги- только для наших людей". Работает. Набирают большие проценты, и будут набирать ещё больше. Поэтому такая риторика у неё и у Шольца. Про тер-ю целостность Украины уже даже не упоминают. Как-бы говорят- вы если хотите, воюйте конечно, но мы скоро сольёмся имейте ввиду.
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25.09.2024 12:15 Ответить
Не ми, а ви.
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25.09.2024 12:39 Ответить
Обуховский картонно-бумажный комбинат уже приступил к выпуску этих самых гарантий в рулонах.
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25.09.2024 12:18 Ответить
гарантії для України - це власний ядерний арсенал, все інше слова ні про що
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25.09.2024 12:31 Ответить
"Нам потрібен кінець війни з гарантіями безпеки для України, - Бербок "

А нам потрібна Україна у своїх кордонах. Ми ні на чиї не посягаємо

В чиїсь гарантії безпеки вже важко повірити.

Единожды предав, кто ж тебе поверит?

Будапештський мумарандум добре пам"ятаємо...

Єдина наша гарантія добра зброя

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25.09.2024 12:40 Ответить
Вам потрібен і нам потрібен,а куйлу не потрібен,бо війна це його життя нема війни далі йому сікір башка.Але вам і наша перемога так собі потрібна,постійні обмеження у зброї,санкції на пів кроку,та всякі занепокоїння не наближають справедливий мир а навпаки цей маньяк марить щоб піти на європу війною.бачучи вашу імпотентність!
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25.09.2024 12:41 Ответить
Konec eto bylo ubit putlera.Nedumaju sto mesto ego stal bi drugoj takoj ze,da kacapi barani 100 let otstavsyje ot drugix Evrope,no eto po mojemu pomoglo
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25.09.2024 12:53 Ответить
Як же виходить, що ці відсталі на сто років барани успішно втручаються у вибори в демократичних країнах, в тому числі з використанням передових технологій?
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25.09.2024 13:04 Ответить
Eto ******* bomzi ruskije sto jam skazu.No cel eto putler dolzna bit no1 dlia Ukraini.bez reklami.Eto mozno zdelat
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25.09.2024 13:13 Ответить
На жаль, щодо їх вбогості ви не зовсім праві.
Просто порівняйте, скільки у них і у нас населення, і які у них і у нас технічні спроможності (хоча б по військовій техніці). Явно не відповідають чотирьохкратній перевазі у м'ясі.
Також можете порівняти культуру. Наскільки у світі розповсюджене ******* українське і російське.
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25.09.2024 13:17 Ответить
Ruskoje ili net.no putlera nado ubrat i dat skazem mesiac na eto,za vsio sto zdelal i buducem zdelajet.Povtoriaju liuboj cenoj ego ubrat zadaca No1
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25.09.2024 13:22 Ответить
Є версія, що він взагалі давно мертвий. Публіці вже давно https://metro.co.uk/2023/10/19/putin-uses-body-*******-according-to-japanese-ai-research-19687297/ показують лише двійників .
Чи живий оригінал, і де він точно є, невідомо.
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25.09.2024 13:27 Ответить
Завжди потрібно пам'ятати, що мир це не відсутність війни, а відсутність Москви.
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25.09.2024 14:00 Ответить
 
 