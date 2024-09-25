"Нам потрібен кінець війни з гарантіями безпеки для України, - Бербок "

Партнери України зацікавлені у встановленні миру і шукають шляхи, як покласти край війні, втім, поки мирних домовленостей немає - Україна потребує підтримки.

Про це заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок на засіданні Ради Безпеки ООН у Нью-Йорку, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

"Мир означає, що існування України як вільної та незалежної країни гарантоване. Це означає гарантії безпеки", - заявила вона.

З одного боку, ми "дуже вдячні, що все більше і більше наших партнерів у світі замислюються над тим, як покласти край цій війні", зазначила вона.

"Нам це потрібно. Нам потрібен кінець цієї війни" - заявила Бербок.

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Водночас, вона підкреслила, що це не може означати бездіяльність, поки не видно кінця війни, а глава Кремля Володимир Путін не сів за стіл переговорів.

"Ми не можемо просто спостерігати, як Росія знищує решту України",- сказала вона.

Вона також звернулася до проблеми викрадення Росією українських дітей.

"Росія скоює ці злочини вже 923 дні, дітей викрадають і катують 923 дні. Ми не заспокоїмося, доки діти не повернуться до своїх родин", - заявила Бербок.

Звертаючись до посла Росії в ООН Василя Небензі, Бербок сказала: "Ви можете обманювати себе. Найсильніша людина у вашій країні може ховатися за викраденими дівчатами-підлітками. Але ви не можете обдурити світ".

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Раніше Бербок зазначала що Німеччина продовжить надавати Україні військову допомогу.

Нагадаємо, що міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус наголосив, що допомога Україні у протистоянні агресії Росії обходиться для Німеччини дорого, але поразка українців через припинення цієї підтримки коштуватиме набагато дорожче.