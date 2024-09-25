Нам потрібен кінець війни з гарантіями безпеки для України, - Бербок
Партнери України зацікавлені у встановленні миру і шукають шляхи, як покласти край війні, втім, поки мирних домовленостей немає - Україна потребує підтримки.
Про це заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок на засіданні Ради Безпеки ООН у Нью-Йорку, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП.
"Мир означає, що існування України як вільної та незалежної країни гарантоване. Це означає гарантії безпеки", - заявила вона.
З одного боку, ми "дуже вдячні, що все більше і більше наших партнерів у світі замислюються над тим, як покласти край цій війні", зазначила вона.
"Нам це потрібно. Нам потрібен кінець цієї війни" - заявила Бербок.
Водночас, вона підкреслила, що це не може означати бездіяльність, поки не видно кінця війни, а глава Кремля Володимир Путін не сів за стіл переговорів.
"Ми не можемо просто спостерігати, як Росія знищує решту України",- сказала вона.
Вона також звернулася до проблеми викрадення Росією українських дітей.
"Росія скоює ці злочини вже 923 дні, дітей викрадають і катують 923 дні. Ми не заспокоїмося, доки діти не повернуться до своїх родин", - заявила Бербок.
Звертаючись до посла Росії в ООН Василя Небензі, Бербок сказала: "Ви можете обманювати себе. Найсильніша людина у вашій країні може ховатися за викраденими дівчатами-підлітками. Але ви не можете обдурити світ".
Раніше Бербок зазначала що Німеччина продовжить надавати Україні військову допомогу.
Нагадаємо, що міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус наголосив, що допомога Україні у протистоянні агресії Росії обходиться для Німеччини дорого, але поразка українців через припинення цієї підтримки коштуватиме набагато дорожче.
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бо задовбав, зі своєю персональною позицією про тауруси.
Ну так, для цього треба прийняти Україну в НАТО і припинити базікати порожні гасла
Меморандум, за визначенням, є Заявою про наміри. Нічого більше.
Змінюється політична кон'юнктура, і колишні домовленості теж відходять в минуле...
ОСІНТери визначили, що до 2026 р. будуть повністю обнулені всі бази зберігання радянської техніки. А техніка, що залишилася (насамперед авіація), шаленими темпами виробляє моторесурс, що залишився. А Захід, при цьому, нехай дуже повільно, але нарощує виробництво ВПК.
Рекрутинг у РФ зазнає труднощів. РФ змушена перекривати це величезними виплатами. Поки виходить, але ... див. п 1.
Навіть нинішніми темпами просування дійти до Дніпра армії РФ у найближчі 2 роки не світить. (якщо, звичайно, в ЗСУ не станеться катастрофи)
Міжнародний тиск на путлера посилюється. Повільно, незначно, але посилюється.
Все це говорить про те, що лаг часу переможця у путлера скорочується. За стіл переговорів краще сідати, коли твоя армія перемагає, а не тоді, коли в глухій обороні або, взагалі, почала відступати. Це аксіома.
Я не стверджую, що путлер сяде за стіл переговорів просто зараз, маючи достатньо ресурсів на війну ще протягом року-півтора. Але зараз у нього дуже вигідна позиція для переговорів. Може диктувати умови. Чи ризикне продовжити війну далі? Рік-півтора не малий термін. Усяке може статися. На полі бою - дві волі
Все що Заходу потрібно, так це щоб Україна сама погодилась, а преса напише "це їх рішення". Тому не буде ніякої поразки Заходу.
Але перший пункт "мірного соглашєнія" - нейтральність України. Тобто відсікання від будь-якої військової допомоги.
Чим швидше, тим більші гарантії безпеки та миру
США потужніше за Китай по армії та економіці, але русня стоїть раком перед Китаєм, а на США сцить зверху.
@уйло на країни Балтії та Польщу давно зуби гострить, проте сцить НАТО... чомусь...
сухопутний коридор до Кьонігсберга йому йой як потрібен, аж сциться, проте не суне, бо сциться
Багато чого залежить від результатів нашої війни. Якщо нагне Захід на свої умови, або нанесе критичну поразку Україні, то остаточно зрозуміє, що запеклого опору не буде, можна починати.
Це - ресурси ******** Західних озброєнь, БК, високих технологій, навчених та досвідчених командирів і вояків, це репутаційна складова, яка на прикладі одного партнера варта зусиль усіх інших.
Зрештою спілка із США, Сполученим Королівством, ФРН, Францією, Королівством Іспанія, Королівством Нідерланди, Латвією, Литвою, Естонією, Польщею, Румунією та іншими поважними Західними партнерами варта того, щоби бортанути @уйлостан назавжди
Для @уйла членство України в НАТО - смерть, тому він усе зробить для того, щоби цього не було: дискредитація Альянсу, сумніви щодо ефективності, антиреклама з елементами кацапської пропаганди, виття, шмарклі - любе, аби не НАТО
Всі технології і техніка безсилі, коли немає волі застосувати.
Ми без НАТО ніяк, НАТО без нас нікуди
Дух не з'являється на порожньому місці.
Спершу треба навчитись давати відкоша знахабнілим афро-ісламським мавпам.
Але потужні ЗСУ неможливі без потужної держави (економіки). А для цього необхідно реформувати ВСЕ. І не «для видимості, як це робив Порошенко. І як цього не робив (від слова «зовсім») Зеленський. Для таких реформ потрібен ЛІДЕР. Не бачу поки що навіть натяку на такого лідера в Україні. А ви?
І лідера потрібного не бачу в полі зору.
А нам потрібна Україна у своїх кордонах. Ми ні на чиї не посягаємо
В чиїсь гарантії безпеки вже важко повірити.
Единожды предав, кто ж тебе поверит?
Будапештський мумарандум добре пам"ятаємо...
Єдина наша гарантія добра зброя
Просто порівняйте, скільки у них і у нас населення, і які у них і у нас технічні спроможності (хоча б по військовій техніці). Явно не відповідають чотирьохкратній перевазі у м'ясі.
Також можете порівняти культуру. Наскільки у світі розповсюджене ******* українське і російське.
Чи живий оригінал, і де він точно є, невідомо.