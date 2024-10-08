Великобритания предоставила Украине около $4,5 млрд на закупку оружия

Великобритания выделила 3,5 млрд фунтов стерлингов (около $4,5 млрд) на закупку оружия британского производства.

Об этом сообщили в правительстве страны, передает Цензор.НЕТ.

Так, торговая миссия Великобритании, в которую вошли представители Минобороны, Департамента бизнеса и торговли и оборонной ассоциации ADS, посетила Украину. Во время визита обсуждали дальнейшее сотрудничество с правительством Украины и представителями промышленности.

Миссия является продолжением соглашения, подписанного в июле 2024 года, что позволит Украине потратить 3,5 млрд фунтов стерлингов (около $4,5 млрд) на закупку современного военного оборудования британских производителей.

Министр вооруженных сил Люк Поллард отметил: "Мы продолжаем лидировать в предоставлении военной помощи, но наша поддержка гораздо шире, чем просто предоставление оборудования. Наши отношения в области оборонной промышленности символизируют работу правительства и частного сектора, направленную на увеличение и ускорение нашей поддержки. Углубляя наши связи с оборонной промышленностью Украины, мы расширяем собственные промышленные мощности, одновременно повышая возможности Украины".

На сайте правительства сообщили, что Минобороны Великобритании уже заключило несколько важных контрактов с британскими компаниями, в частности, речь идет о соглашении с Thales на поставку ракет для ПВО и Sheffield Forgemasters на изготовление поковок стволов для артиллерийских установок.

"Будущие заказы находятся в стадии подготовки и будут финансироваться Украиной, используя собственные резервы и 3,5 млрд фунтов стерлингов экспортного финансирования Соединенного Королевства", - добавили там.

