Великобритания предоставила Украине около $4,5 млрд на закупку оружия

Британія виділила Україні понад 4 млрд доларів на зкупівлю зброї

Великобритания выделила 3,5 млрд фунтов стерлингов (около $4,5 млрд) на закупку оружия британского производства.

Об этом сообщили в правительстве страны, передает Цензор.НЕТ.

Так, торговая миссия Великобритании, в которую вошли представители Минобороны, Департамента бизнеса и торговли и оборонной ассоциации ADS, посетила Украину. Во время визита обсуждали дальнейшее сотрудничество с правительством Украины и представителями промышленности.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На "Рамштайне" 12 октября обсудят разрешение использовать дальнобойное оружие по целям в РФ, - Рютте

Миссия является продолжением соглашения, подписанного в июле 2024 года, что позволит Украине потратить 3,5 млрд фунтов стерлингов (около $4,5 млрд) на закупку современного военного оборудования британских производителей.

Министр вооруженных сил Люк Поллард отметил: "Мы продолжаем лидировать в предоставлении военной помощи, но наша поддержка гораздо шире, чем просто предоставление оборудования. Наши отношения в области оборонной промышленности символизируют работу правительства и частного сектора, направленную на увеличение и ускорение нашей поддержки. Углубляя наши связи с оборонной промышленностью Украины, мы расширяем собственные промышленные мощности, одновременно повышая возможности Украины".

Читайте на "Цензор.НЕТ": После Угледара следующей целью россиян, вероятно, станет Большая Новоселка в Запорожской области, - британская разведка

На сайте правительства сообщили, что Минобороны Великобритании уже заключило несколько важных контрактов с британскими компаниями, в частности, речь идет о соглашении с Thales на поставку ракет для ПВО и Sheffield Forgemasters на изготовление поковок стволов для артиллерийских установок.

"Будущие заказы находятся в стадии подготовки и будут финансироваться Украиной, используя собственные резервы и 3,5 млрд фунтов стерлингов экспортного финансирования Соединенного Королевства", - добавили там.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В сентябре зафиксирован новый рекорд среднесуточных потерь россиян в Украине, - британская разведка

+13
Велика Британія виділила 3,5 млрд фунтів стерлінгів (близько $4,5 млрд) на закупівлю зброї британського виробництва.
=============

Найвірніший спосіб виділення грошей, щоб не розікрали
08.10.2024 10:24 Ответить
+6
Дякуємо Велика Британія!
08.10.2024 10:31 Ответить
+3
Якщо в снарядах (155), то це ~820 000 шт. ($5500)
08.10.2024 10:20 Ответить
Якщо в снарядах (155), то це ~820 000 шт. ($5500)
08.10.2024 10:20 Ответить
А ти порахуй у своїх росіянах .
08.10.2024 10:32 Ответить
Своїх не маю. Може у тебе є, відсип трохи
08.10.2024 10:41 Ответить
08.10.2024 10:24 Ответить
Казав пан - "кожух дам!". Та слово його тепле
08.10.2024 10:25 Ответить
Дуже дякуємо, але цікаво, скільки Британія виділила коштів за три роки для допомоги емігрантам з арабських країн.
08.10.2024 10:30 Ответить
скільки Брити виділили мігрантам-не наша справа.так ,як вони підтримують Україну-мало хто підтримує
08.10.2024 10:54 Ответить
08.10.2024 10:31 Ответить
Дякую народу та уряду Великої Британії. Україна ніколи не забуде вашу допомогу. Британські НЛАВ добре показали себе з перших днів повномасштабного вторгнення, вселили віру, що руські танки можна та потрібно палити.
08.10.2024 11:09 Ответить
Як так? Без прокладок? Нам таке не треба (с) Слуги Народу.
08.10.2024 11:13 Ответить
Тільки краще саму зброю бо ця херня зелена половину з рукожопим укроборнпромом на відкати пустить
08.10.2024 11:18 Ответить
Якщо Челенджер десь 10-ку, і Ас-90, десь так, то це 450 одиниць, але це мріїї хоть би 100 дали та ***********
08.10.2024 12:11 Ответить
Надала кредит щоб закупити свою зброю... вже як не заробляють на цих...
08.10.2024 12:42 Ответить
Зє животне на ці бабки закупить гнилу тушонку в схематозах
08.10.2024 12:47 Ответить
 
 