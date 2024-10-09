Каволи предоставил Конгрессу США список оружия, о котором неоднократно просила Украина, - CNN

Главнокомандующий вооруженных сил США в Европе Кристофер Каволи составил список оружия, которым обладают Соединенные Штаты и которое могло бы помочь Украине в борьбе с Россией.

Об этом написало издание CNN со ссылкой на собственные источники, передает Цензор.НЕТ.

"В приложении к секретному докладу о стратегии администрации Байдена в отношении Украины, который был передан Конгрессу в начале прошлого месяца, генерал Крис Каволи очертил перечень возможностей США, которые могли бы помочь украинской армии воевать эффективнее", - говорится в материале CNN.

Источники издания говорят, что в перечень вошли ракеты класса "воздух - земля" Joint Air-to-Surface Standoff Missile (JASSM), отличающиеся высокой точностью, а дальность зависит от модификации, и система связи, известная как Link 16 - сеть обмена данными, используемая США и НАТО, которая должна обеспечить более беспрепятственную связь между боевыми системами и является особенно полезной для командования и управления противовоздушной и противоракетной обороной.

Украина неоднократно просила предоставить ей оба эти типа вооружений, сообщил другой источник CNN, знакомый с ее запросами.

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В списке Каволи не говорится о том, почему США не предоставили системы, которые, по его мнению, могли бы быть ценными. Однако американские чиновники ранее выражали обеспокоенность относительно попадания чувствительных американских технологий в руки России, что, по словам одного из источников, вероятно, касается системы Link 16.

Один из источников также говорит, что ракеты класса "воздух-поверхность", которые выпускаются из истребителей, могут не быть полезными для украинцев, если они не достигнут определенного уровня превосходства в воздухе

"Спустя почти три года войны украинцы все еще умоляют США предоставить более современное вооружение и снять ограничения на использование предоставленных Соединенными Штатами ракетных систем дальнего радиуса действия. А учитывая то, что до президентских выборов в США осталось меньше месяца, будущее поддержки Украины со стороны США остается неопределенным, даже несмотря на то, что США заявляют, что работают над тем, чтобы Украина имела все необходимое для того, чтобы продержаться по крайней мере до конца 2025 года", - пишут CNN.

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