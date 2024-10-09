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Каволи предоставил Конгрессу США список оружия, о котором неоднократно просила Украина, - CNN

Головнокомандувач збройних сил США в Європі Крістофер Каволі

Главнокомандующий вооруженных сил США в Европе Кристофер Каволи составил список оружия, которым обладают Соединенные Штаты и которое могло бы помочь Украине в борьбе с Россией.

Об этом написало издание CNN со ссылкой на собственные источники, передает Цензор.НЕТ.

"В приложении к секретному докладу о стратегии администрации Байдена в отношении Украины, который был передан Конгрессу в начале прошлого месяца, генерал Крис Каволи очертил перечень возможностей США, которые могли бы помочь украинской армии воевать эффективнее", - говорится в материале CNN.

Источники издания говорят, что в перечень вошли ракеты класса "воздух - земля" Joint Air-to-Surface Standoff Missile (JASSM), отличающиеся высокой точностью, а дальность зависит от модификации, и система связи, известная как Link 16 - сеть обмена данными, используемая США и НАТО, которая должна обеспечить более беспрепятственную связь между боевыми системами и является особенно полезной для командования и управления противовоздушной и противоракетной обороной.

Украина неоднократно просила предоставить ей оба эти типа вооружений, сообщил другой источник CNN, знакомый с ее запросами.

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В списке Каволи не говорится о том, почему США не предоставили системы, которые, по его мнению, могли бы быть ценными. Однако американские чиновники ранее выражали обеспокоенность относительно попадания чувствительных американских технологий в руки России, что, по словам одного из источников, вероятно, касается системы Link 16.

Один из источников также говорит, что ракеты класса "воздух-поверхность", которые выпускаются из истребителей, могут не быть полезными для украинцев, если они не достигнут определенного уровня превосходства в воздухе

"Спустя почти три года войны украинцы все еще умоляют США предоставить более современное вооружение и снять ограничения на использование предоставленных Соединенными Штатами ракетных систем дальнего радиуса действия. А учитывая то, что до президентских выборов в США осталось меньше месяца, будущее поддержки Украины со стороны США остается неопределенным, даже несмотря на то, что США заявляют, что работают над тем, чтобы Украина имела все необходимое для того, чтобы продержаться по крайней мере до конца 2025 года", - пишут CNN.

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Автор: 

Конгресс США (1240) оружие (10240) Каволи Кристофер (57)


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"американські чиновники раніше висловлювали занепокоєння щодо потрапляння чутливих американських технологій до рук Росії"(с) - це, напевне, головна причина відмов США та й інших країн НАТО надавати Україні ******* зброю; бо в Ленглі, МІ-6, та й в інших розвідках союзників відомо про наявність кротів-агентів фсб/гру в структурах української влади аж до самого горища на Банковій. Скоріш за все, навіть знають їх персонально. Тому і не хочуть здавати касапам зразки своєї техніки...

З цією владою ЕрЗе Україні не перемогти. Тому, напевне, союзники і пропонують замирення, щоб провести перевибори...
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09.10.2024 01:29 Ответить
Соратник Трампа по президентських перегонах у США Джей Ді Венс представив свій план щодо припинення війни в Україні:

⚜ - Рашка отримує території, які вона окупувала.

⚜ - Україна отримує гарантії суверенітету, не вступає до НАТО та приймає нейтралітет.

⚜ - Німеччина бере на себе основний тягар відновлення економіки України.

Радикальня 🆙 Пiдписатись
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09.10.2024 07:16 Ответить
Бомби які впадуть кацапам на їх дурні бошки-це сверхсекретні технології?кацапи і так отримують технології через треті країни і використовують їх у виробництві ракет(чіпи),зв'язку (старлінк).каби з упмк їм допоміг зробити китай,навіть дискорд використовують у військових цілях.
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09.10.2024 07:28 Ответить
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09.10.2024 01:30 Ответить
ключова фраза "неодноразово просила Україна"...але так і ніх*я не получила бо а х*ле можна і ялерку забрати і ніх*я не дати
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09.10.2024 04:59 Ответить
Цитата: "Майже через три роки війни українці все ще благають США надати більш ******* озброєння і зняти обмеження на використання наданих Сполученими Штатами ракетних систем дальнього радіусу дії."
А де гарантія що ЗЕублюдки не продадуть це озброєння варварам москавським або покемонам далекосхідним?
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09.10.2024 09:57 Ответить
 
 