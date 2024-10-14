Первые подробности "Плана победы" будут опубликованы в ближайшие дни, - посол Украины в Германии Макеев
"План победы" Украины могут представить общественности уже в ближайшие дни.
Об этом заявил посол Украины в Германии Алексей Макеев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Tagesschau.
Как отмечается, дипломат в эфире ZDF заявил, что первые подробности "Плана победы" Украины будут опубликованы в ближайшие дни.
Часть "Плана победы" включает военные, дипломатические и экономические шаги, чтобы заставить Россию идти на переговоры. Речь идет также о санкциях против России.
Больше информации он не предоставил.
Ранее сообщалось, что Зеленский встретился с президентом Германии Штайнмайером. Они обсудили ситуацию с безопасностью и ключевые потребности Украины. Кроме того, в Германии Зеленский встретился с Шольцом.
Также Цензор.НЕТ информировал, что Зеленский и Мелони обсудили детали "Плана победы". Сообщалось также, что Зеленский представил Макрону свой "План победы". Во время визита в Лондон Зеленский представил Стармеру детали своего "Плана победы".
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Как писать Зеленский может мы знаем.
Стоит только почитать его предвыборные обещания.
1) Дайте нам много-много денег, и мы их все украдём.
2) Дайте нам много-много оружия, и мы закроем его на складах.
3) Если не дадите пп. 1) и 2), мы будем дальше сдавать Ху#лу Украину.
4) Но если вдруг дадите- тоже.
Чи набридло бути послом?
Це як в школі, коли писали контрольну, всі вже зошити здали, а кілька людей ще "доСписують". Здається мені, наші "двієчники" той план ще не написали
ОЖИДАЙТЕ !!!
НОВЫЙ УЛУЧШЕНЫЙ ПЛАН !!!!!!!