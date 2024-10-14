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Новости Война
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Первые подробности "Плана победы" будут опубликованы в ближайшие дни, - посол Украины в Германии Макеев

Посол України в Німеччині Олексій Макеєв

"План победы" Украины могут представить общественности уже в ближайшие дни.

Об этом заявил посол Украины в Германии Алексей Макеев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Tagesschau.

Как отмечается, дипломат в эфире ZDF заявил, что первые подробности "Плана победы" Украины будут опубликованы в ближайшие дни.

Часть "Плана победы" включает военные, дипломатические и экономические шаги, чтобы заставить Россию идти на переговоры. Речь идет также о санкциях против России.

Также читайте: "План победы" должен создать условия, в которых РФ не сможет продолжать войну, - Зеленский

Больше информации он не предоставил.

Ранее сообщалось, что Зеленский встретился с президентом Германии Штайнмайером. Они обсудили ситуацию с безопасностью и ключевые потребности Украины. Кроме того, в Германии Зеленский встретился с Шольцом.

Также Цензор.НЕТ информировал, что Зеленский и Мелони обсудили детали "Плана победы". Сообщалось также, что Зеленский представил Макрону свой "План победы". Во время визита в Лондон Зеленский представил Стармеру детали своего "Плана победы".

Автор: 

план (189) Макеев Алексей (33)


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Топ комментарии
+7
пуйло прочитает и сразу с перепугу выведет свои войска со всех захваченных территорий
Как писать Зеленский может мы знаем.
Стоит только почитать его предвыборные обещания.
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14.10.2024 13:17
+4
На днях а то и раніше!
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14.10.2024 13:14
+3
может с плана не проигрыша начнем???
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14.10.2024 13:21
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На днях а то и раніше!
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14.10.2024 13:14 Ответить
пуйло прочитает и сразу с перепугу выведет свои войска со всех захваченных территорий
Как писать Зеленский может мы знаем.
Стоит только почитать его предвыборные обещания.
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14.10.2024 13:17 Ответить
Так "духаст мичь" жеж не состоялся и не понятно когда состоится, скорее всего после выборов Трампа, так о какой победе тогда идет речь?
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14.10.2024 13:20 Ответить
может с плана не проигрыша начнем???
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14.10.2024 13:21 Ответить
План перемоги ? Уже контр наступ був здається
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14.10.2024 13:23 Ответить
Произносить хриплым гундосом в обхезанных кальсонах цвета хаки:
1) Дайте нам много-много денег, и мы их все украдём.
2) Дайте нам много-много оружия, и мы закроем его на складах.
3) Если не дадите пп. 1) и 2), мы будем дальше сдавать Ху#лу Украину.
4) Но если вдруг дадите- тоже.
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14.10.2024 13:24 Ответить
З якого бодуна посол у Німеччині може знати, що коїться у пустій макітрі Зеленського?
Чи набридло бути послом?
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14.10.2024 13:26 Ответить
Нарешті! Гурра!!!
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14.10.2024 13:28 Ответить
Говорят Зе требует поставить Ермака главой администрации при будущем президенте США.
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14.10.2024 13:29 Ответить
як можна публікувати те, чого не існує?
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14.10.2024 13:33 Ответить
Ой, а може не треба людей смішити?
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14.10.2024 13:43 Ответить
2-3 тижні?
Це як в школі, коли писали контрольну, всі вже зошити здали, а кілька людей ще "доСписують". Здається мені, наші "двієчники" той план ще не написали
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14.10.2024 13:55 Ответить
А друга частина подробиць?
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14.10.2024 14:26 Ответить
мене більше турбує план захисту бо якщо не зупинити ворога всі інші плани втрачають сенс. Це прості, очевидні речі але нам вперто намагаються впарити якесь нереальне гівно
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14.10.2024 15:02 Ответить
Як сюда всавити картинку ?
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14.10.2024 15:42 Ответить
скопировать из интернета и просто вставить. Если фото - нужно найти сайт для перевода фото в интернет.
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14.10.2024 17:10 Ответить
СКОРО!!!
ОЖИДАЙТЕ !!!
НОВЫЙ УЛУЧШЕНЫЙ ПЛАН !!!!!!!
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14.10.2024 17:20 Ответить
 
 