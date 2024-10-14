Первые подробности "Плана победы" будут опубликованы в ближайшие дни, - посол Украины в Германии Макеев

"План победы" Украины могут представить общественности уже в ближайшие дни.

Об этом заявил посол Украины в Германии Алексей Макеев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Tagesschau.

Как отмечается, дипломат в эфире ZDF заявил, что первые подробности "Плана победы" Украины будут опубликованы в ближайшие дни.

Часть "Плана победы" включает военные, дипломатические и экономические шаги, чтобы заставить Россию идти на переговоры. Речь идет также о санкциях против России.

Также читайте: "План победы" должен создать условия, в которых РФ не сможет продолжать войну, - Зеленский

Больше информации он не предоставил.

Ранее сообщалось, что Зеленский встретился с президентом Германии Штайнмайером. Они обсудили ситуацию с безопасностью и ключевые потребности Украины. Кроме того, в Германии Зеленский встретился с Шольцом.

Также Цензор.НЕТ информировал, что Зеленский и Мелони обсудили детали "Плана победы". Сообщалось также, что Зеленский представил Макрону свой "План победы". Во время визита в Лондон Зеленский представил Стармеру детали своего "Плана победы".