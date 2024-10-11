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Новости Война
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"План победы" должен создать условия, в которых РФ не сможет продолжать войну, - Зеленский

Президент України Володимир Зеленський пояснив у чому полягає сенс Плану перемоги

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что смысл "Плана победы" заключается в том, чтобы создать условия, в которых Россия не сможет продолжать войну и будет принуждена к миру.

Об этом глава государства заявил во время пресс-конференции с председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Зеленского, сейчас приоритетом является усиление позиций Украины и создание необходимых условий для честной дипломатии.

Если мы реализуем "План победы" благодаря сотрудничеству с нашими партнерами, Россия не сможет больше продолжать эту войну и будет принуждена к миру. Именно в этом смысл "Плана победы", - подчеркнул президент.

Также читайте: Зеленский и Мелони обсудили детали "Плана победы"

Глава государства также отметил, что Россия игнорирует реальную дипломатию и украинскую "Формулу мира", которая была предложена украинской стороной, чтобы завершить войну справедливо на основе устава ООН.

Зеленский добавил, что Украина хочет защитить свою независимость, украинских людей и право украинских детей жить свободно в своей стране.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский представил Макрону План победы: "Следующий Мирный саммит должен быть в ноябре"

Напоминаем, 10 октября Зеленский уже посетил Великобританию и Францию, где представил руководству этих стран свой "План победы".

Автор: 

Зеленский Владимир (20742) план (189)


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Топ комментарии
+16
Воно взагалі в курсі того, що відбувається на фронті?

Бо більше схоже, що це Україна скоро не зможе продовжувати війну.

Хоча, яещо ЗЄ виконує план перемоги Росії, то все логічно.
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11.10.2024 08:36
+13
"План перемоги", чи партнери чомусь мають створити умови, бо верховнонезламний все прос**в?
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11.10.2024 08:32
+13
"Росія ігнорує реальну дипломатію та українську Формулу миру" - вже і Захід ігнорує цю дурню від Зеленського.
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11.10.2024 08:42
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"План перемоги", чи партнери чомусь мають створити умови, бо верховнонезламний все прос**в?
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11.10.2024 08:32 Ответить
Кацапські агенти творожнікав і ермак маніпулюючи клоуном бзде створюють умови за якими Україна не зможе продовжувати війну.
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11.10.2024 08:42 Ответить
По Курську більш-менш норм.
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11.10.2024 09:08 Ответить
якось ішак придовбав своїми однотипними статистичними відосами!
вставля би, час від часу, свій коронний номер - гру хєром на фортепіяні!
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11.10.2024 09:17 Ответить
санкції вже дали результат
у ***** стало більше новітньої зброї
боюсь аби план перемоги не виліз нам боком.
тим більше, цього плану ніхто крім зе не бачив
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11.10.2024 09:22 Ответить
На Банковій стійкий запах коноплі. Це план перемоги.
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11.10.2024 08:33 Ответить
Що тільки не ляпнеш, коли летиш з десятого поверху...
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11.10.2024 08:33 Ответить
План - це зброя і гроші - поки напряги - не дуже спішать з допомогою - а кацапи лізуть
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11.10.2024 08:33 Ответить
100% https://t.me/insiderUKR/84602 это не последнее повышение налогов, которое нас ждёт, "потому что никто в мире не будет нам дарить деньги", - нардеп Камельчук

"Нас будут ненавидеть, но у нас нет другого выхода. Речь идет о нашем выживании в этой войне", - нардеп Мовчан https://www.nytimes.com/2024/10/10/world/europe/ukraine-tax-hike-war.html комментирует вчерашнее историческое повышение налогов
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11.10.2024 08:34 Ответить
Про "їх вживання" він нескиздів. Тут таки правда.
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11.10.2024 08:45 Ответить
Якби ж ці "слуги" і собі пайку урізали, так ні ж, навпаки.
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11.10.2024 08:50 Ответить
Це чмо явно слабе на голову. І видається, що хвороба прогресує.
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11.10.2024 08:36 Ответить
Воно взагалі в курсі того, що відбувається на фронті?

Бо більше схоже, що це Україна скоро не зможе продовжувати війну.

Хоча, яещо ЗЄ виконує план перемоги Росії, то все логічно.
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11.10.2024 08:36 Ответить
"Якщо" зайве.
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11.10.2024 11:11 Ответить
тепер я знаю що означає
"носиться як дурень з писаною торбою".
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11.10.2024 08:36 Ответить
"Як Вова з планом мирної перемоги". Надовго запам'ятається.
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11.10.2024 08:46 Ответить
пафос тупий і порожній
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11.10.2024 08:36 Ответить
"Росія ігнорує реальну дипломатію та українську Формулу миру" - вже і Захід ігнорує цю дурню від Зеленського.
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11.10.2024 08:42 Ответить
Кремлівський кривавий вилупок навіть слухати не хоче про ,, мирний
договір ", де не будуть зараховані вимоги кремля !!
Отож , кремлівське бидло розуміє тільки СИЛУ,
все інше - це фантазіі Зе і його команди !
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11.10.2024 08:43 Ответить
Поки на різних рівнях влади в Україні знаходяться недоумки та зрадники перемоги не буде...
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11.10.2024 08:43 Ответить
З кожним днем все переможистій і переможистій
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11.10.2024 08:44 Ответить
1. "За словами Зеленського, нині пріоритетом є посилення позицій України та створення необхідних умов для чесної дипломатії."
2. "Глава держави також зауважив, що росія ігнорує реальну дипломатію"
Питання - то навіщо ти займаєшся завідомо програшною справою?
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11.10.2024 08:47 Ответить
Він знає нащо: треба ж показати своєму усохшому лохторату образ хєроя. Он як зешлюхи від смі створюють йому суворий вигляд на портретах а-ля сталін "атєц радной".
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11.10.2024 11:15 Ответить
Основна роль Зе у медійному просторі- інформаційний спам
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11.10.2024 08:47 Ответить
а у байдена іньший план - надавати допомогу, плану перемоги немає.
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11.10.2024 08:49 Ответить
Я думаю план виведення місяця з орбіти і удар їм по москві більш реальний ...
наркотики зло
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11.10.2024 08:51 Ответить
План такой - все разминируем,власть передаем надежным хлопцам бывшим помощникам регионалов и начинаем жарить шашлыки,все путинские вояки от такого поворота лопаются от смеха.
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11.10.2024 08:52 Ответить
Може, пора міняти план "перемоги"?
Бери, Вова, тихенько квартал95 скопом, грузи в трейлери, Раду не забуть і свиню стефанчука і маму, і під виглядом свинини вези в Лондон. Тебе на кордоні пропустять - скажеш-дипломатичний вантаж.
Перед цим напиши заяву що "устал, ухожу" і положи на стіл в кабінеті. З ранку щоб знайшли.
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11.10.2024 08:53 Ответить
План дуже утопічний! Бо вовін лісапед "Україна " за раз все не вивезе! Тільки на вивіз награбованого десь тільки-но рік піде! Це ж не янукович , з якимось самоскидом грошей.
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11.10.2024 09:07 Ответить
Влада в Украіні докерувалася до ручки , чесно !!
Люди довіряють тільки ЗСУ , а не міфічним планам Зе про якийсь
,,мирний план " !!
Зе і його банда повинні не просто йти , а тікати зі своіх теплих місць
Із Банковоі, бо в такі страшні часи , краіною повинні керувати профессіонали , а не вискочки і клоуни !!
Поржали і досить , потрібно спасати Украіну!!
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11.10.2024 08:55 Ответить
Ти краще подумав про план оборони ,ворог продовжує наступ і кожен день варвари вбивають мирних громадян ,замість того пустопорожні слова про якийсь "план перемоги".
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11.10.2024 08:55 Ответить
гєнітально! шашльіка єму!
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11.10.2024 08:56 Ответить
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11.10.2024 08:57 Ответить
відправляючи пару десятків тисяч добре підготовлених українських бійців , разом із західним озброєнням на територію 3,14дерації.тільки для того, щоб вони не брали участі в обороні на тих напрямках ,які дуже швидко окупував рашист і розказувати "зелено прорашистські мантри" українському народові про те, що рашисти кудась відтягнули свої війска і це допомогло в обороні тих територій,котрі окупував рашист "зелені прорашистські слуги" створюють всі передумови для того, щоб саме Україна не змогла вести війну і погодилася на умови куйла..."план перемоги"-це є антиукраїнська авантюра ,котра не дозволить Україні отримати запрошення в НАТО(на догоду рашисту) не дозволитьвідвоювати Україні окуповані рашистом українські землі і в кінцевому результаті оманський план із поруйнованою Україною і сотнями тисяч українських жертв буде за співучасті "зелених" виконаний...
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11.10.2024 08:59 Ответить
Укурений дебіл! Мені цікаво, для того щоб план спрацював вистачить ядерного по Москві, чи треба ще буде додатково по Пітеру і ящик віски з полонієм на Банкову?
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11.10.2024 09:00 Ответить
''План перемоги має створити... '' А ти там прописав як саме і чим оте все має створитися? Чи просто бла-бла-бла.
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11.10.2024 09:02 Ответить
На такий план русня не погодиться ніколи.
Їх план: пауза - підготовка - сво 2.0.
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11.10.2024 09:03 Ответить
Ти з сирскім покажи,що хоч зупинили просування ,бо цифрам вбитих мальчікав в трусіках,як бачимо ,мало вірять(
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11.10.2024 09:04 Ответить
Перша умова - російського шпигуна зєлю геть і вибори.
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11.10.2024 09:36 Ответить
зЕленський в 2024г:
Формула. План. Самміт.
Закинулись. Покурили. Поговорили.
План. Формула.Самміт.
Закинулись. Покурили. Поговорили.
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11.10.2024 09:46 Ответить
- У РФ 15 млн тих хто має 3 і більше кредити

- самі рузкіе не чутливі до втрат менші за 5 млн

ВІН ПРО ШО?
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11.10.2024 09:47 Ответить
Зеля вже одного разу "створив", чим Московія і скористалася.
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11.10.2024 09:49 Ответить
вайна, стой! - раз, два!
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11.10.2024 10:32 Ответить
нажаль, це схоже на агонію
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11.10.2024 10:58 Ответить
Зедрот, все больше людей начинают понимать, шо ты не просто шут гороховый, а продавшийся х-лу предатель, сдающий Украину.
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11.10.2024 11:22 Ответить
План перемоги Зельоних, це черговий мільярд дерев. Ніякої конкретики щодо виконання. Тільки гасла.
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11.10.2024 11:22 Ответить
Я думаю,он имел ввиду Украину,а не РФ...Потому что здесь,как раз такие условия и создаются...Это и есть формула "мира" которую не желают показывать украинцам
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11.10.2024 14:58 Ответить
 
 