"План победы" должен создать условия, в которых РФ не сможет продолжать войну, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что смысл "Плана победы" заключается в том, чтобы создать условия, в которых Россия не сможет продолжать войну и будет принуждена к миру.

Об этом глава государства заявил во время пресс-конференции с председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Зеленского, сейчас приоритетом является усиление позиций Украины и создание необходимых условий для честной дипломатии.

Если мы реализуем "План победы" благодаря сотрудничеству с нашими партнерами, Россия не сможет больше продолжать эту войну и будет принуждена к миру. Именно в этом смысл "Плана победы", - подчеркнул президент.

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Глава государства также отметил, что Россия игнорирует реальную дипломатию и украинскую "Формулу мира", которая была предложена украинской стороной, чтобы завершить войну справедливо на основе устава ООН.

Зеленский добавил, что Украина хочет защитить свою независимость, украинских людей и право украинских детей жить свободно в своей стране.

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Напоминаем, 10 октября Зеленский уже посетил Великобританию и Францию, где представил руководству этих стран свой "План победы".