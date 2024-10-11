"План победы" должен создать условия, в которых РФ не сможет продолжать войну, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что смысл "Плана победы" заключается в том, чтобы создать условия, в которых Россия не сможет продолжать войну и будет принуждена к миру.
Об этом глава государства заявил во время пресс-конференции с председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони, информирует Цензор.НЕТ.
По словам Зеленского, сейчас приоритетом является усиление позиций Украины и создание необходимых условий для честной дипломатии.
Если мы реализуем "План победы" благодаря сотрудничеству с нашими партнерами, Россия не сможет больше продолжать эту войну и будет принуждена к миру. Именно в этом смысл "Плана победы", - подчеркнул президент.
Глава государства также отметил, что Россия игнорирует реальную дипломатию и украинскую "Формулу мира", которая была предложена украинской стороной, чтобы завершить войну справедливо на основе устава ООН.
Зеленский добавил, что Украина хочет защитить свою независимость, украинских людей и право украинских детей жить свободно в своей стране.
Напоминаем, 10 октября Зеленский уже посетил Великобританию и Францию, где представил руководству этих стран свой "План победы".
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вставля би, час від часу, свій коронний номер - гру хєром на фортепіяні!
у ***** стало більше новітньої зброї
боюсь аби план перемоги не виліз нам боком.
тим більше, цього плану ніхто крім зе не бачив
"Нас будут ненавидеть, но у нас нет другого выхода. Речь идет о нашем выживании в этой войне", - нардеп Мовчан https://www.nytimes.com/2024/10/10/world/europe/ukraine-tax-hike-war.html комментирует вчерашнее историческое повышение налогов
Бо більше схоже, що це Україна скоро не зможе продовжувати війну.
Хоча, яещо ЗЄ виконує план перемоги Росії, то все логічно.
"носиться як дурень з писаною торбою".
договір ", де не будуть зараховані вимоги кремля !!
Отож , кремлівське бидло розуміє тільки СИЛУ,
все інше - це фантазіі Зе і його команди !
2. "Глава держави також зауважив, що росія ігнорує реальну дипломатію"
Питання - то навіщо ти займаєшся завідомо програшною справою?
наркотики зло
Бери, Вова, тихенько квартал95 скопом, грузи в трейлери, Раду не забуть і свиню стефанчука і маму, і під виглядом свинини вези в Лондон. Тебе на кордоні пропустять - скажеш-дипломатичний вантаж.
Перед цим напиши заяву що "устал, ухожу" і положи на стіл в кабінеті. З ранку щоб знайшли.
Люди довіряють тільки ЗСУ , а не міфічним планам Зе про якийсь
,,мирний план " !!
Зе і його банда повинні не просто йти , а тікати зі своіх теплих місць
Із Банковоі, бо в такі страшні часи , краіною повинні керувати профессіонали , а не вискочки і клоуни !!
Поржали і досить , потрібно спасати Украіну!!
Їх план: пауза - підготовка - сво 2.0.
Формула. План. Самміт.
Закинулись. Покурили. Поговорили.
План. Формула.Самміт.
Закинулись. Покурили. Поговорили.
- самі рузкіе не чутливі до втрат менші за 5 млн
ВІН ПРО ШО?