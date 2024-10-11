Зеленский и Мелони обсудили детали "Плана победы"
Президент Владимир Зеленский представил "План победы" председателю Совета министров Италии Джордже Мелони.
Об этом глава государства сообщил в своем телеграм-канале написал в своем телеграмме, передает Цензор.НЕТ.
"Мы очень продуктивно обсудили сегодня все аспекты Плана. Главное - это усилить позиции Украины и наши отношения с ближайшими партнерами таким образом, чтобы мы создали необходимые условия, необходимую справедливую атмосферу для честной дипломатии", - написал Зеленский.
Также он поблагодарил Мелони за подготовку конференции по восстановлению Украины, которая состоится в Италии.
"Для нас важно, чтобы итальянский бизнес был значимо представлен в проектах восстановления в Украине. Очень ценю сегодняшний наш обмен мнениями о перспективах развития глобальной ситуации и ближайших политических перспектив в странах-партнерах", - добавил президент.
Кроме того, он выразил отдельную благодарность за предоставленную Украине помощь в сфере безопасности - "прежде всего системы ПВО, которые спасают жизни в наших городах и селах".
Собеседники также обсудили подготовку нового пакета по безопасности.
"Мы ценим также все, что Италия делает на уровне G7 и Евросоюза ради того, чтобы международное право было реально действенным, а наша Европа - сильной. Спасибо Италии за всю помощь и поддержку, оказанную Украине. Очень ценно иметь таких надежных друзей", - резюмировал Зеленский.
Напоминаем, сегодня Зеленский уже посетил Великобританию и Францию, где представил руководству этих стран свой "План победы".
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Короче кажучи, Зеля обговорює свій оманський договорняк з пуйлом по плановій передачі пуйлу Донецької області, півдня України. Луганську область він здав ще на початку війни.
Зеля шукає підтримки західних лідерів для свої зради України.
Цю зраду вже видно не озброєним оком, саме для цього Зеля і призначив Сирського, щоб швидше здавати території України пуйлу.
Сирський це виконує дуже добре.
Також Зеля шукає країну, яка його прийме, після того, як він вимушений буде тікати з України.
Їздить по Європам щоб курнути його Люльку Миру і розповідає на якому коні він буде прицмати Парад піремоги і в якому порядку будуть їхати на мерседесах батальони дерутатів, Податкової, ТЦК, МССК і Окрема зелено-прапорна гвардійська Трускавецько-Сосенська бригада помічників консультантів заступників завхоза Офіса Прінзіндента.