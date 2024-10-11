Зеленский и Мелони обсудили детали "Плана победы"

Президент Владимир Зеленский представил "План победы" председателю Совета министров Италии Джордже Мелони.

Об этом глава государства сообщил в своем телеграм-канале написал в своем телеграмме, передает Цензор.НЕТ.

"Мы очень продуктивно обсудили сегодня все аспекты Плана. Главное - это усилить позиции Украины и наши отношения с ближайшими партнерами таким образом, чтобы мы создали необходимые условия, необходимую справедливую атмосферу для честной дипломатии", - написал Зеленский.

Также он поблагодарил Мелони за подготовку конференции по восстановлению Украины, которая состоится в Италии.

"Для нас важно, чтобы итальянский бизнес был значимо представлен в проектах восстановления в Украине. Очень ценю сегодняшний наш обмен мнениями о перспективах развития глобальной ситуации и ближайших политических перспектив в странах-партнерах", - добавил президент.

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Кроме того, он выразил отдельную благодарность за предоставленную Украине помощь в сфере безопасности - "прежде всего системы ПВО, которые спасают жизни в наших городах и селах".

Собеседники также обсудили подготовку нового пакета по безопасности.

"Мы ценим также все, что Италия делает на уровне G7 и Евросоюза ради того, чтобы международное право было реально действенным, а наша Европа - сильной. Спасибо Италии за всю помощь и поддержку, оказанную Украине. Очень ценно иметь таких надежных друзей", - резюмировал Зеленский.

Напоминаем, сегодня Зеленский уже посетил Великобританию и Францию, где представил руководству этих стран свой "План победы".

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