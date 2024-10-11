Зеленський та Мелоні обговорили деталі "Плану перемоги"

Президент Володимир Зеленський представив "План перемоги" голові Ради міністрів Італії Джорджі Мелоні.

Про це глава держави повідомив у своєму телеграм-каналі написав у своєму телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Ми дуже продуктивно обговорили сьогодні всі аспекти Плану. Головне – це посилити позиції України та наші відносини з найближчими партнерами таким чином, щоб ми створили необхідні умови, необхідну справедливу атмосферу для чесної дипломатії", - написав Зеленський.

Також він подякував Мелоні за підготовку конференції з відновлення України, яка відбудеться в Італії.

"Для нас важливо, щоб італійський бізнес був значимо представлений у проєктах відбудови в Україні. Дуже ціную сьогоднішній наш обмін думками щодо перспектив розвитку глобальної ситуації та найближчих політичних перспектив у країнах-партнерах", - додав президент.

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Крім того, він висловив окрему подяку за надану Україні безпекову допомогу – "передусім системи ППО, які рятують життя в наших містах і селах".

Співрозмовники також обговорили підготовку нового безпекового пакету.

"Ми цінуємо також усе, що Італія робить на рівні G7 та Євросоюзу заради того, щоб міжнародне право було реально дієвим, а наша Європа – сильною. Дякую Італії за всю допомогу та підтримку, надану Україні. Дуже цінно мати таких надійних друзів", - резюмував Зеленський.

Нагадуємо, сьогодні Зеленський вже відвідав Велику Британію та Францію, де представив керівництву цих країн свій План перемоги.

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