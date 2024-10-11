Зеленський та Мелоні обговорили деталі "Плану перемоги"
Президент Володимир Зеленський представив "План перемоги" голові Ради міністрів Італії Джорджі Мелоні.
Про це глава держави повідомив у своєму телеграм-каналі написав у своєму телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
"Ми дуже продуктивно обговорили сьогодні всі аспекти Плану. Головне – це посилити позиції України та наші відносини з найближчими партнерами таким чином, щоб ми створили необхідні умови, необхідну справедливу атмосферу для чесної дипломатії", - написав Зеленський.
Також він подякував Мелоні за підготовку конференції з відновлення України, яка відбудеться в Італії.
"Для нас важливо, щоб італійський бізнес був значимо представлений у проєктах відбудови в Україні. Дуже ціную сьогоднішній наш обмін думками щодо перспектив розвитку глобальної ситуації та найближчих політичних перспектив у країнах-партнерах", - додав президент.
Крім того, він висловив окрему подяку за надану Україні безпекову допомогу – "передусім системи ППО, які рятують життя в наших містах і селах".
Співрозмовники також обговорили підготовку нового безпекового пакету.
"Ми цінуємо також усе, що Італія робить на рівні G7 та Євросоюзу заради того, щоб міжнародне право було реально дієвим, а наша Європа – сильною. Дякую Італії за всю допомогу та підтримку, надану Україні. Дуже цінно мати таких надійних друзів", - резюмував Зеленський.
Нагадуємо, сьогодні Зеленський вже відвідав Велику Британію та Францію, де представив керівництву цих країн свій План перемоги.
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Короче кажучи, Зеля обговорює свій оманський договорняк з пуйлом по плановій передачі пуйлу Донецької області, півдня України. Луганську область він здав ще на початку війни.
Зеля шукає підтримки західних лідерів для свої зради України.
Цю зраду вже видно не озброєним оком, саме для цього Зеля і призначив Сирського, щоб швидше здавати території України пуйлу.
Сирський це виконує дуже добре.
Також Зеля шукає країну, яка його прийме, після того, як він вимушений буде тікати з України.
Їздить по Європам щоб курнути його Люльку Миру і розповідає на якому коні він буде прицмати Парад піремоги і в якому порядку будуть їхати на мерседесах батальони дерутатів, Податкової, ТЦК, МССК і Окрема зелено-прапорна гвардійська Трускавецько-Сосенська бригада помічників консультантів заступників завхоза Офіса Прінзіндента.