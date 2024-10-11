"План перемоги" має створити умови, у яких РФ не зможе продовжувати війну, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що сенс "Плану перемоги" полягає в тому, щоб створити умови, в яких Росія не зможе продовжувати війну і буде примушена до миру.

Про це глава держави заявив під час пресконференції з головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Зеленського, нині пріоритетом є посилення позицій України та створення необхідних умов для чесної дипломатії.

Якщо ми реалізуємо "План перемоги" завдяки співпраці з нашими партнерами, Росія не зможе більше продовжувати цю війну і буде примушена до миру. Саме в цьому сенс "Плану перемоги", - наголосив президент.

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Глава держави також зауважив, що Росія ігнорує реальну дипломатію та українську "Формулу миру", яка була запропонована українською стороною, щоб завершити війну справедливо на основі статуту ООН.

Зеленський додав, що Україна хоче захистити свою незалежність, українських людей та право українських дітей жити вільно у своїй країні.

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Нагадуємо, 10 жовтня Зеленський вже відвідав Велику Британію та Францію, де представив керівництву цих країн свій "План перемоги".