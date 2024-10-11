УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10548 відвідувачів онлайн
Новини Війна
3 124 49

"План перемоги" має створити умови, у яких РФ не зможе продовжувати війну, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський пояснив у чому полягає сенс Плану перемоги

Президент України Володимир Зеленський заявив, що сенс "Плану перемоги" полягає в тому, щоб створити умови, в яких Росія не зможе продовжувати війну і буде примушена до миру.

Про це глава держави заявив під час пресконференції з головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Зеленського, нині пріоритетом є посилення позицій України та створення необхідних умов для чесної дипломатії.

Якщо ми реалізуємо "План перемоги" завдяки співпраці з нашими партнерами, Росія не зможе більше продовжувати цю війну і буде примушена до миру. Саме в цьому сенс "Плану перемоги", - наголосив президент.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський та Мелоні обговорили деталі "Плану перемоги"

Глава держави також зауважив, що Росія ігнорує реальну дипломатію та українську "Формулу миру", яка була запропонована українською стороною, щоб завершити війну справедливо на основі статуту ООН.

Зеленський додав, що Україна хоче захистити свою незалежність, українських людей та право українських дітей жити вільно у своїй країні.

Читайте також: Зеленський представив Макрону свій План: "Наступний Мирний саміт має бути в листопаді" 

Нагадуємо, 10 жовтня Зеленський вже відвідав Велику Британію та Францію, де представив керівництву цих країн свій "План перемоги".

Автор: 

Зеленський Володимир (24222) план (170)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+16
Воно взагалі в курсі того, що відбувається на фронті?

Бо більше схоже, що це Україна скоро не зможе продовжувати війну.

Хоча, яещо ЗЄ виконує план перемоги Росії, то все логічно.
показати весь коментар
11.10.2024 08:36
+13
"План перемоги", чи партнери чомусь мають створити умови, бо верховнонезламний все прос**в?
показати весь коментар
11.10.2024 08:32
+13
"Росія ігнорує реальну дипломатію та українську Формулу миру" - вже і Захід ігнорує цю дурню від Зеленського.
показати весь коментар
11.10.2024 08:42
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"План перемоги", чи партнери чомусь мають створити умови, бо верховнонезламний все прос**в?
показати весь коментар
11.10.2024 08:32 Відповісти
Кацапські агенти творожнікав і ермак маніпулюючи клоуном бзде створюють умови за якими Україна не зможе продовжувати війну.
показати весь коментар
11.10.2024 08:42 Відповісти
По Курську більш-менш норм.
показати весь коментар
11.10.2024 09:08 Відповісти
якось ішак придовбав своїми однотипними статистичними відосами!
вставля би, час від часу, свій коронний номер - гру хєром на фортепіяні!
показати весь коментар
11.10.2024 09:17 Відповісти
санкції вже дали результат
у ***** стало більше новітньої зброї
боюсь аби план перемоги не виліз нам боком.
тим більше, цього плану ніхто крім зе не бачив
показати весь коментар
11.10.2024 09:22 Відповісти
На Банковій стійкий запах коноплі. Це план перемоги.
показати весь коментар
11.10.2024 08:33 Відповісти
Що тільки не ляпнеш, коли летиш з десятого поверху...
показати весь коментар
11.10.2024 08:33 Відповісти
План - це зброя і гроші - поки напряги - не дуже спішать з допомогою - а кацапи лізуть
показати весь коментар
11.10.2024 08:33 Відповісти
100% https://t.me/insiderUKR/84602 это не последнее повышение налогов, которое нас ждёт, "потому что никто в мире не будет нам дарить деньги", - нардеп Камельчук

"Нас будут ненавидеть, но у нас нет другого выхода. Речь идет о нашем выживании в этой войне", - нардеп Мовчан https://www.nytimes.com/2024/10/10/world/europe/ukraine-tax-hike-war.html комментирует вчерашнее историческое повышение налогов
показати весь коментар
11.10.2024 08:34 Відповісти
Про "їх вживання" він нескиздів. Тут таки правда.
показати весь коментар
11.10.2024 08:45 Відповісти
Якби ж ці "слуги" і собі пайку урізали, так ні ж, навпаки.
показати весь коментар
11.10.2024 08:50 Відповісти
Це чмо явно слабе на голову. І видається, що хвороба прогресує.
показати весь коментар
11.10.2024 08:36 Відповісти
Воно взагалі в курсі того, що відбувається на фронті?

Бо більше схоже, що це Україна скоро не зможе продовжувати війну.

Хоча, яещо ЗЄ виконує план перемоги Росії, то все логічно.
показати весь коментар
11.10.2024 08:36 Відповісти
"Якщо" зайве.
показати весь коментар
11.10.2024 11:11 Відповісти
тепер я знаю що означає
"носиться як дурень з писаною торбою".
показати весь коментар
11.10.2024 08:36 Відповісти
"Як Вова з планом мирної перемоги". Надовго запам'ятається.
показати весь коментар
11.10.2024 08:46 Відповісти
пафос тупий і порожній
показати весь коментар
11.10.2024 08:36 Відповісти
"Росія ігнорує реальну дипломатію та українську Формулу миру" - вже і Захід ігнорує цю дурню від Зеленського.
показати весь коментар
11.10.2024 08:42 Відповісти
Кремлівський кривавий вилупок навіть слухати не хоче про ,, мирний
договір ", де не будуть зараховані вимоги кремля !!
Отож , кремлівське бидло розуміє тільки СИЛУ,
все інше - це фантазіі Зе і його команди !
показати весь коментар
11.10.2024 08:43 Відповісти
Поки на різних рівнях влади в Україні знаходяться недоумки та зрадники перемоги не буде...
показати весь коментар
11.10.2024 08:43 Відповісти
З кожним днем все переможистій і переможистій
показати весь коментар
11.10.2024 08:44 Відповісти
1. "За словами Зеленського, нині пріоритетом є посилення позицій України та створення необхідних умов для чесної дипломатії."
2. "Глава держави також зауважив, що росія ігнорує реальну дипломатію"
Питання - то навіщо ти займаєшся завідомо програшною справою?
показати весь коментар
11.10.2024 08:47 Відповісти
Він знає нащо: треба ж показати своєму усохшому лохторату образ хєроя. Он як зешлюхи від смі створюють йому суворий вигляд на портретах а-ля сталін "атєц радной".
показати весь коментар
11.10.2024 11:15 Відповісти
Основна роль Зе у медійному просторі- інформаційний спам
показати весь коментар
11.10.2024 08:47 Відповісти
а у байдена іньший план - надавати допомогу, плану перемоги немає.
показати весь коментар
11.10.2024 08:49 Відповісти
Я думаю план виведення місяця з орбіти і удар їм по москві більш реальний ...
наркотики зло
показати весь коментар
11.10.2024 08:51 Відповісти
План такой - все разминируем,власть передаем надежным хлопцам бывшим помощникам регионалов и начинаем жарить шашлыки,все путинские вояки от такого поворота лопаются от смеха.
показати весь коментар
11.10.2024 08:52 Відповісти
Може, пора міняти план "перемоги"?
Бери, Вова, тихенько квартал95 скопом, грузи в трейлери, Раду не забуть і свиню стефанчука і маму, і під виглядом свинини вези в Лондон. Тебе на кордоні пропустять - скажеш-дипломатичний вантаж.
Перед цим напиши заяву що "устал, ухожу" і положи на стіл в кабінеті. З ранку щоб знайшли.
показати весь коментар
11.10.2024 08:53 Відповісти
План дуже утопічний! Бо вовін лісапед "Україна " за раз все не вивезе! Тільки на вивіз награбованого десь тільки-но рік піде! Це ж не янукович , з якимось самоскидом грошей.
показати весь коментар
11.10.2024 09:07 Відповісти
Влада в Украіні докерувалася до ручки , чесно !!
Люди довіряють тільки ЗСУ , а не міфічним планам Зе про якийсь
,,мирний план " !!
Зе і його банда повинні не просто йти , а тікати зі своіх теплих місць
Із Банковоі, бо в такі страшні часи , краіною повинні керувати профессіонали , а не вискочки і клоуни !!
Поржали і досить , потрібно спасати Украіну!!
показати весь коментар
11.10.2024 08:55 Відповісти
Ти краще подумав про план оборони ,ворог продовжує наступ і кожен день варвари вбивають мирних громадян ,замість того пустопорожні слова про якийсь "план перемоги".
показати весь коментар
11.10.2024 08:55 Відповісти
гєнітально! шашльіка єму!
показати весь коментар
11.10.2024 08:56 Відповісти
показати весь коментар
11.10.2024 08:57 Відповісти
відправляючи пару десятків тисяч добре підготовлених українських бійців , разом із західним озброєнням на територію 3,14дерації.тільки для того, щоб вони не брали участі в обороні на тих напрямках ,які дуже швидко окупував рашист і розказувати "зелено прорашистські мантри" українському народові про те, що рашисти кудась відтягнули свої війска і це допомогло в обороні тих територій,котрі окупував рашист "зелені прорашистські слуги" створюють всі передумови для того, щоб саме Україна не змогла вести війну і погодилася на умови куйла..."план перемоги"-це є антиукраїнська авантюра ,котра не дозволить Україні отримати запрошення в НАТО(на догоду рашисту) не дозволитьвідвоювати Україні окуповані рашистом українські землі і в кінцевому результаті оманський план із поруйнованою Україною і сотнями тисяч українських жертв буде за співучасті "зелених" виконаний...
показати весь коментар
11.10.2024 08:59 Відповісти
Укурений дебіл! Мені цікаво, для того щоб план спрацював вистачить ядерного по Москві, чи треба ще буде додатково по Пітеру і ящик віски з полонієм на Банкову?
показати весь коментар
11.10.2024 09:00 Відповісти
''План перемоги має створити... '' А ти там прописав як саме і чим оте все має створитися? Чи просто бла-бла-бла.
показати весь коментар
11.10.2024 09:02 Відповісти
На такий план русня не погодиться ніколи.
Їх план: пауза - підготовка - сво 2.0.
показати весь коментар
11.10.2024 09:03 Відповісти
Ти з сирскім покажи,що хоч зупинили просування ,бо цифрам вбитих мальчікав в трусіках,як бачимо ,мало вірять(
показати весь коментар
11.10.2024 09:04 Відповісти
Перша умова - російського шпигуна зєлю геть і вибори.
показати весь коментар
11.10.2024 09:36 Відповісти
зЕленський в 2024г:
Формула. План. Самміт.
Закинулись. Покурили. Поговорили.
План. Формула.Самміт.
Закинулись. Покурили. Поговорили.
показати весь коментар
11.10.2024 09:46 Відповісти
- У РФ 15 млн тих хто має 3 і більше кредити

- самі рузкіе не чутливі до втрат менші за 5 млн

ВІН ПРО ШО?
показати весь коментар
11.10.2024 09:47 Відповісти
Зеля вже одного разу "створив", чим Московія і скористалася.
показати весь коментар
11.10.2024 09:49 Відповісти
вайна, стой! - раз, два!
показати весь коментар
11.10.2024 10:32 Відповісти
нажаль, це схоже на агонію
показати весь коментар
11.10.2024 10:58 Відповісти
Зедрот, все больше людей начинают понимать, шо ты не просто шут гороховый, а продавшийся х-лу предатель, сдающий Украину.
показати весь коментар
11.10.2024 11:22 Відповісти
План перемоги Зельоних, це черговий мільярд дерев. Ніякої конкретики щодо виконання. Тільки гасла.
показати весь коментар
11.10.2024 11:22 Відповісти
Я думаю,он имел ввиду Украину,а не РФ...Потому что здесь,как раз такие условия и создаются...Это и есть формула "мира" которую не желают показывать украинцам
показати весь коментар
11.10.2024 14:58 Відповісти
 
 