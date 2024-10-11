"План перемоги" має створити умови, у яких РФ не зможе продовжувати війну, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що сенс "Плану перемоги" полягає в тому, щоб створити умови, в яких Росія не зможе продовжувати війну і буде примушена до миру.
Про це глава держави заявив під час пресконференції з головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні, інформує Цензор.НЕТ.
За словами Зеленського, нині пріоритетом є посилення позицій України та створення необхідних умов для чесної дипломатії.
Якщо ми реалізуємо "План перемоги" завдяки співпраці з нашими партнерами, Росія не зможе більше продовжувати цю війну і буде примушена до миру. Саме в цьому сенс "Плану перемоги", - наголосив президент.
Глава держави також зауважив, що Росія ігнорує реальну дипломатію та українську "Формулу миру", яка була запропонована українською стороною, щоб завершити війну справедливо на основі статуту ООН.
Зеленський додав, що Україна хоче захистити свою незалежність, українських людей та право українських дітей жити вільно у своїй країні.
Нагадуємо, 10 жовтня Зеленський вже відвідав Велику Британію та Францію, де представив керівництву цих країн свій "План перемоги".
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вставля би, час від часу, свій коронний номер - гру хєром на фортепіяні!
у ***** стало більше новітньої зброї
боюсь аби план перемоги не виліз нам боком.
тим більше, цього плану ніхто крім зе не бачив
"Нас будут ненавидеть, но у нас нет другого выхода. Речь идет о нашем выживании в этой войне", - нардеп Мовчан https://www.nytimes.com/2024/10/10/world/europe/ukraine-tax-hike-war.html комментирует вчерашнее историческое повышение налогов
Бо більше схоже, що це Україна скоро не зможе продовжувати війну.
Хоча, яещо ЗЄ виконує план перемоги Росії, то все логічно.
"носиться як дурень з писаною торбою".
договір ", де не будуть зараховані вимоги кремля !!
Отож , кремлівське бидло розуміє тільки СИЛУ,
все інше - це фантазіі Зе і його команди !
2. "Глава держави також зауважив, що росія ігнорує реальну дипломатію"
Питання - то навіщо ти займаєшся завідомо програшною справою?
наркотики зло
Бери, Вова, тихенько квартал95 скопом, грузи в трейлери, Раду не забуть і свиню стефанчука і маму, і під виглядом свинини вези в Лондон. Тебе на кордоні пропустять - скажеш-дипломатичний вантаж.
Перед цим напиши заяву що "устал, ухожу" і положи на стіл в кабінеті. З ранку щоб знайшли.
Люди довіряють тільки ЗСУ , а не міфічним планам Зе про якийсь
,,мирний план " !!
Зе і його банда повинні не просто йти , а тікати зі своіх теплих місць
Із Банковоі, бо в такі страшні часи , краіною повинні керувати профессіонали , а не вискочки і клоуни !!
Поржали і досить , потрібно спасати Украіну!!
Їх план: пауза - підготовка - сво 2.0.
Формула. План. Самміт.
Закинулись. Покурили. Поговорили.
План. Формула.Самміт.
Закинулись. Покурили. Поговорили.
- самі рузкіе не чутливі до втрат менші за 5 млн
ВІН ПРО ШО?