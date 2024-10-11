Зеленский встретился с президентом Германии Штайнмайером: обсудили ситуацию с безопасностью и ключевые потребности Украины. ФОТОрепортаж

В пятницу, 11 октября, президент Владимир Зеленский встретился с федеральным президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Зеленского, ключевыми темами разговора стали ситуация с безопасностью в Украине, потребности на фоне постоянных российских ударов по энергетической сети и активных боевых действий на фронте, а также развитие региональных партнерств.

Президент также поблагодарил Германию за европейское лидерство в количестве предоставленной Украине помощи, прежде всего в оборонной сфере.

"Важно на таком же высоком уровне сохранить ее и в следующем году", - добавил Зеленский.

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