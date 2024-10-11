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Зеленский встретился с президентом Германии Штайнмайером: обсудили ситуацию с безопасностью и ключевые потребности Украины. ФОТОрепортаж

В пятницу, 11 октября, президент Владимир Зеленский встретился с федеральным президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Зеленского, ключевыми темами разговора стали ситуация с безопасностью в Украине, потребности на фоне постоянных российских ударов по энергетической сети и активных боевых действий на фронте, а также развитие региональных партнерств.

Зеленський і Штайнмаєр зустрілися

Зеленський і Штайнмаєр зустрілися

Президент также поблагодарил Германию за европейское лидерство в количестве предоставленной Украине помощи, прежде всего в оборонной сфере.

"Важно на таком же высоком уровне сохранить ее и в следующем году", - добавил Зеленский.

Зеленський і Штайнмаєр зустрілися

Зеленський і Штайнмаєр зустрілися

Смотрите также: Зеленский прибыл в Германию на встречу с Шольцом. ФОТО

Автор: 

Германия (7036) Зеленский Владимир (20734) Штайнмайер Франк-Вальтер (519)


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Топ комментарии
+3
Криворіжський організм теж
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11.10.2024 22:03
+2
Обговорили імплементацію "формули Штайнмайєра" до "формули миру Зеленського"?
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11.10.2024 21:44
+2
і йому теж план перемоги розповів?
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11.10.2024 21:47
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Обговорили імплементацію "формули Штайнмайєра" до "формули миру Зеленського"?
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11.10.2024 21:44 Ответить
Я й забув що в Німеччині є президент.
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11.10.2024 21:46 Ответить
Це ж не така яскрава особистість як Зеленський.
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11.10.2024 21:56 Ответить
Як сказати, у звязці з Порошенко це був лютий ворог зебілів, а тепер виявляється союзник
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11.10.2024 22:02 Ответить
і йому теж план перемоги розповів?
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11.10.2024 21:47 Ответить
Какаяразніца веде переговори про зброю професіонал чи тупий клоун...

Головне, щоб весело та по-приколу.
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11.10.2024 21:48 Ответить
Президент у ФРГ виконує представницьку функцію, він нічого не вирішує.
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11.10.2024 21:57 Ответить
Криворіжський організм теж
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11.10.2024 22:03 Ответить
Як ви точно оце назвали,треба запам'ятати😂👍
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12.10.2024 10:59 Ответить
Мабуть тому ми і бачимо цю новину.

Зустрілися дві людини, від розмов яких ніякого практичного зиску.
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11.10.2024 22:09 Ответить
Чекаємо у відосику "Поговорив з Франком потім Вальтером, коротше з обома Штанмайєрами.."
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11.10.2024 21:51 Ответить
Он як прильнув до Путінської підстилки!
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11.10.2024 21:55 Ответить
Не бачу на фото агента під прикриттям, де це чмо?
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11.10.2024 22:08 Ответить
Мабуть на цій зустрічі достатньо було і одного чма
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12.10.2024 11:00 Ответить
обговорили безпекову ситуацію та ключові потреби України
...і попустило...
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11.10.2024 22:14 Ответить
За словами , ключовими темами розмови стали безпекова ситуація в Україні, потреби на тлі постійних російських ударів по енергетичній мережі та активних бойових дій на фронті, а також розвиток регіональних партнерств. Про НАТО "зезедент" заглох.Мабуть Сказали не візьмуть Україну до тих пір поки рашистська агентура в ОП(офісі путіна)?
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12.10.2024 00:00 Ответить
Невже Штайнмаєр забув як Зеленський його "опустив"? А от пересічні німці, які усі, незалежно від поглядів, Штайнмаєра поважають - не забули.
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12.10.2024 09:01 Ответить
 
 