Зеленский прибыл в Германию на встречу с Шольцом. ФОТО
Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 11 октября, прибыл с визитом в Берлин. У него запланирована встреча с канцлером Германии Олафом Шольцом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Отмечается, в начале планируются короткие заявления для прессы.
Как ожидается Зеленский представит Шольцу "План победы". Переговоры сначала пройдут с глазу на глаз, затем в расширенном кругу.
В таких же форматах пройдет встреча с федеральным президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, который примет Зеленского после его переговоров с Шольцом.
Ранее сообщалось, что перед ожидаемым визитом президента Украины Владимира Зеленского в столицу Германии 11 октября в Берлине усиливают меры безопасности.
Накануне Владимир Зеленский прибыл с визитом во Францию, где на встрече с президентом Франции Эмманюэлем Макроном представил ему "План победы" Украины.
Также Зеленский представил "План победы" председателю Совета министров Италии Джорджи Мелони в рамках визита в страну.
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сором і ганьба за дебільний Вирок-2019...(((
Як там у Л.Гайдая- шо ж ти царская морда землямі разбрасиваєшся ?
економить для ЗСУ
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ЗМІ повідомляють про черговий "розкол" в партії влади:
Шуляк, Кубраков, Найєм під чітким керівництвом єрмака будують нову-стару шайку "Слуги слуг народу".
Насправді, в шапітолії не розкол, а відбувається безстатевий (твердження не точне) бінарний поділ великої бактерії ЗЕ на декілька дочірніх бактеріальних клітин під наглядом лабораторії з ОПи.
Метастази ЗЕ розповзаються по тілу Неньки.
Якщо хочемо врятувати державу - треба "СН" люструвати, як комуністів і ригів.