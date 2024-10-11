Зеленский прибыл в Германию на встречу с Шольцом. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 11 октября, прибыл с визитом в Берлин. У него запланирована встреча с канцлером Германии Олафом Шольцом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Отмечается, в начале планируются короткие заявления для прессы.

Как ожидается Зеленский представит Шольцу "План победы". Переговоры сначала пройдут с глазу на глаз, затем в расширенном кругу.

В таких же форматах пройдет встреча с федеральным президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, который примет Зеленского после его переговоров с Шольцом.

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Ранее сообщалось, что перед ожидаемым визитом президента Украины Владимира Зеленского в столицу Германии 11 октября в Берлине усиливают меры безопасности.

Накануне Владимир Зеленский прибыл с визитом во Францию, где на встрече с президентом Франции Эмманюэлем Макроном представил ему "План победы" Украины.

Также Зеленский представил "План победы" председателю Совета министров Италии Джорджи Мелони в рамках визита в страну.