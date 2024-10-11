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Зеленский прибыл в Германию на встречу с Шольцом. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 11 октября, прибыл с визитом в Берлин. У него запланирована встреча с канцлером Германии Олафом Шольцом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Отмечается, в начале планируются короткие заявления для прессы.

Как ожидается Зеленский представит Шольцу "План победы". Переговоры сначала пройдут с глазу на глаз, затем в расширенном кругу.

Зеленський та Шольц

В таких же форматах пройдет встреча с федеральным президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, который примет Зеленского после его переговоров с Шольцом.

Также смотрите: Зеленский: Обсудил с Папой Римским вопрос возвращения наших людей домой из плена РФ. ФОТО

Ранее сообщалось, что перед ожидаемым визитом президента Украины Владимира Зеленского в столицу Германии 11 октября в Берлине усиливают меры безопасности.

Накануне Владимир Зеленский прибыл с визитом во Францию, где на встрече с президентом Франции Эмманюэлем Макроном представил ему "План победы" Украины.

Также Зеленский представил "План победы" председателю Совета министров Италии Джорджи Мелони в рамках визита в страну.

Автор: 

визит (3102) Германия (7036) Зеленский Владимир (20734) Шольц Олаф (912)


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Топ комментарии
+11
це - його робота - торгувати, усим вже набридлим, своїм неголеним, і-балом у хакі...
сором і ганьба за дебільний Вирок-2019...(((
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11.10.2024 15:58
+6
Купите уже ему костюм.
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11.10.2024 16:11
+5
Приїхав потужно поганяти шольца на тему потужного плана перемоги.
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11.10.2024 15:52
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Приїхав потужно поганяти шольца на тему потужного плана перемоги.
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11.10.2024 15:52 Ответить
він всю Европу вирішив закошмарити...
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11.10.2024 15:53 Ответить
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11.10.2024 16:51 Ответить
це - його робота - торгувати, усим вже набридлим, своїм неголеним, і-балом у хакі...
сором і ганьба за дебільний Вирок-2019...(((
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11.10.2024 15:58 Ответить
Зеленый сперматозоид.
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11.10.2024 15:58 Ответить
Везiть "План перемоги" в Канадy, на. Зацiним, на!
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11.10.2024 15:59 Ответить
Зверніть увагу -- вони майже однакові на зріст.
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11.10.2024 16:02 Ответить
Шольц на чотири сантиметри вище!
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11.10.2024 16:07 Ответить
Зе каблук одів, як ПТН ?
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11.10.2024 16:34 Ответить
Наш промінчик потужності
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11.10.2024 16:04 Ответить
Купите уже ему костюм.
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11.10.2024 16:11 Ответить
може рахунок відкрити або петицію замовити?
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11.10.2024 16:35 Ответить
більше зброі для Украіни,це головне зараз.
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11.10.2024 16:16 Ответить
Бубон вибрав Шольца переговорником з х...... Це симптоматично. Засилає волхвів з благою вістю - дует згідний на капітулірен. Вже раз були -француз,німец ь та румун причепом. Але звірства в Бучі зупинили.
Як там у Л.Гайдая- шо ж ти царская морда землямі разбрасиваєшся ?
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11.10.2024 16:18 Ответить
Вова, ****, герой наш, в зелёных штанах. Тогда уже и каску одевай, и бронежилет
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11.10.2024 16:20 Ответить
шолом і бронік - все пішло на "0"
економить для ЗСУ
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11.10.2024 16:36 Ответить
Бронежилет не потягне, він тяжкий, може лише щось гумове, надуте
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11.10.2024 16:29 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=61558778381497&__cft__[0]=AZXUAyW_2E7aBgeT3hGxklYk4WU5cN064P8pERlNQpOd9QMltG9nNoyEzSCubsB2GG81YPApUv62ByegwYed0dURQFjLpjmZ4hTJ9S8WQKSq8hYfimz0-R6wCXdENsp1KqOudQO_bgx-N0sMZdlgVUNcF8ro-51HkD3MRHzOto1cQQ&__tn__=-UC%2CP-R Леусенко Олег

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0R3WS6EmotJoy36gnq5uPws6K7t46kTUggsqi3xyVho1Kz2FvbLG7aPxGWW852n8Ul&id=61558778381497&__cft__[0]=AZXUAyW_2E7aBgeT3hGxklYk4WU5cN064P8pERlNQpOd9QMltG9nNoyEzSCubsB2GG81YPApUv62ByegwYed0dURQFjLpjmZ4hTJ9S8WQKSq8hYfimz0-R6wCXdENsp1KqOudQO_bgx-N0sMZdlgVUNcF8ro-51HkD3MRHzOto1cQQ&__tn__=%2CO%2CP-R

ЗМІ повідомляють про черговий "розкол" в партії влади:

Шуляк, Кубраков, Найєм під чітким керівництвом єрмака будують нову-стару шайку "Слуги слуг народу".

Насправді, в шапітолії не розкол, а відбувається безстатевий (твердження не точне) бінарний поділ великої бактерії ЗЕ на декілька дочірніх бактеріальних клітин під наглядом лабораторії з ОПи.

Метастази ЗЕ розповзаються по тілу Неньки.

Якщо хочемо врятувати державу - треба "СН" люструвати, як комуністів і ригів.
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11.10.2024 16:32 Ответить
Усі ці зустрічі мали бути перед Рамштайном. Щоб дотиснути Діда. Але він спритно ухилився, а Рамштайн довелося відкласти.
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11.10.2024 17:16 Ответить
вони ж уже неначе зустрічалися без свідків (перекладачів)? невже аж так сподобалося?
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11.10.2024 18:17 Ответить
А ПО ТЕЛЕФОНУ ПОГОВОРИТЬ НЕЛЬЗЯ !?)
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14.10.2024 07:48 Ответить
 
 