Зеленский: Обсудил с Папой Римским вопрос возвращения наших людей домой из плена РФ. ФОТО
Президент Владимир Зеленский сообщил, что в Ватикане обсудил с Папой Римским Франциском вопрос возвращения в Украину захваченных в российский плен украинцев.
Об этом он заявил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
"Для всех нас в Украине остается чрезвычайно болезненными вопросами все, что касается пленных и депортированных людей. Это взрослые и дети, много гражданских, которые сейчас находятся в тюрьмах и лагерях в России", - отметил он.
Глава государства напомнил, что 10 октября стало известно, что в плену в России погибла украинская журналистка Виктория Рощина.
"Для многих украинских журналистов, которые знали Викторию, ее гибель - это настоящий удар. И в российском плену остаются еще много других журналистов, общественных деятелей, руководителей громад с оккупированной территории, даже просто обычных людей, которые были захвачены во время российской оккупации", - подчеркнул Зеленский.
"Вопрос возвращения наших людей домой из плена был главным во время встречи с Папой Римским Франциском. Рассчитываем на содействие Святого Престола возвращению домой захваченных в российский плен украинцев", - добавил президент.
Отметим, что это уже третья встреча Зеленского и Папы Римского.
До этого украинский лидер посещал Ватикан в мае 2023 года, а также виделся с Франциском в июне 2024 года на двусторонней встрече во время саммита "Большой семерки" (G7) в Италии.
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Чи потім дозовано у відосиках буде "вкидувати" % так десь до 73-х?
Встреча длилась 30 минут
С учетом перевода 15 минут
Что за это время можно обговорить ?
За 15 могут можно пописять, зубы почистить ,душ принять - не более
Представляете- КАЧЕСТВО ЭТО РАЗГОВОРА С ПАПОЙ за 15 минут
На фига маячней заниматься?
Мотыляться по Европе
И тратить кучу денег!!!