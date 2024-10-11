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Зеленский: Обсудил с Папой Римским вопрос возвращения наших людей домой из плена РФ. ФОТО

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в Ватикане обсудил с Папой Римским Франциском вопрос возвращения в Украину захваченных в российский плен украинцев.

Об этом он заявил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Для всех нас в Украине остается чрезвычайно болезненными вопросами все, что касается пленных и депортированных людей. Это взрослые и дети, много гражданских, которые сейчас находятся в тюрьмах и лагерях в России", - отметил он.

Глава государства напомнил, что 10 октября стало известно, что в плену в России погибла украинская журналистка Виктория Рощина.

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Зеленський та Папа Римський на зустрічі у Ватикані 11 жовтня

"Для многих украинских журналистов, которые знали Викторию, ее гибель - это настоящий удар. И в российском плену остаются еще много других журналистов, общественных деятелей, руководителей громад с оккупированной территории, даже просто обычных людей, которые были захвачены во время российской оккупации", - подчеркнул Зеленский.

"Вопрос возвращения наших людей домой из плена был главным во время встречи с Папой Римским Франциском. Рассчитываем на содействие Святого Престола возвращению домой захваченных в российский плен украинцев", - добавил президент.

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Зеленський та Папа Римський на зустрічі у Ватикані 11 жовтня

Отметим, что это уже третья встреча Зеленского и Папы Римского.

До этого украинский лидер посещал Ватикан в мае 2023 года, а также виделся с Франциском в июне 2024 года на двусторонней встрече во время саммита "Большой семерки" (G7) в Италии.

Автор: 

Ватикан (213) Зеленский Владимир (20734) Папа Римский (454)


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Топ комментарии
+5
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11.10.2024 14:26
+5
А хіба папа керував гуманітарною операцією по евакуації з азовсталі?
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11.10.2024 14:44
+4
яким чином ватиканський папа в цьому питанні вплине на хло? чи на московії його паства? чи гроші пригрозить затримати або (бережи цого Небо) віддати Україні...
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11.10.2024 14:25
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Одне питання було?
Чи потім дозовано у відосиках буде "вкидувати" % так десь до 73-х?
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11.10.2024 14:24 Ответить
Ага , цей поц за тебе все порішає...
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11.10.2024 14:24 Ответить
яким чином ватиканський папа в цьому питанні вплине на хло? чи на московії його паства? чи гроші пригрозить затримати або (бережи цого Небо) віддати Україні...
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11.10.2024 14:25 Ответить
якби боявся лише Бога, то вже давно ті гроші віддав на допомогу. Не владі, а скажімо Фонду Громадська ініціатива. Це ніби й не зброя, але засоби захисту та безпілотники. а як ті безпілотники використають, то папа був би ні при чому. Але папа боїться підісланих вбивць як свого часу до Іоана-Павла другого.
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13.10.2024 23:20 Ответить
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11.10.2024 14:26 Ответить
зе!гундос, зе!говорун.

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11.10.2024 14:27 Ответить
А що, це папа Римський взяв наших людей до полону?
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11.10.2024 14:38 Ответить
Потужно.
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11.10.2024 14:40 Ответить
А хіба папа керував гуманітарною операцією по евакуації з азовсталі?
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11.10.2024 14:44 Ответить
Два ганд..................она!
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11.10.2024 14:55 Ответить
ніколи Україні і українському народові не допоможуть ті "дрібні мізерні людські душі " ,котрі є куплені за "срібняки" куйла .
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11.10.2024 15:10 Ответить
Бесполезная встреча с аватаром Пригожина.
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11.10.2024 16:05 Ответить
У Зеленського є ціла армія для обміну і визволення наших полонених з російського полону, тюрем і таборів - це армія російської агентури в Україні. Починаючи з "ефективних менеджерів" ОПи, і далі по списку, - російська ворожа агентура в Уряді, у війську, судах, прокуратурі, у правоохоронних органах тощо. Але ж - ніт! Бо операція Буратіно, бо Оманські договорняки з Патрушевим...
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11.10.2024 16:07 Ответить
Приперлось в зелених кальсонах з шоблою в камуфляжних піжамах, тільки одного горбатого вділи по-людськи
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11.10.2024 16:12 Ответить
Врет
Встреча длилась 30 минут
С учетом перевода 15 минут
Что за это время можно обговорить ?
За 15 могут можно пописять, зубы почистить ,душ принять - не более
Представляете- КАЧЕСТВО ЭТО РАЗГОВОРА С ПАПОЙ за 15 минут
На фига маячней заниматься?
Мотыляться по Европе
И тратить кучу денег!!!
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11.10.2024 18:12 Ответить
Ця картина "Різня в Бучі. Історія Марічки".... На неї неможливо дивитися без сліз.
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11.10.2024 19:21 Ответить
Чому про цю картину нічого не зазначено в статті. Це реальна дівчинка, в якої вбили всю родину.
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11.10.2024 19:22 Ответить
 
 