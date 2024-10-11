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Зеленский на встрече с Папой Римским подарил ему картину о трагедии в Буче, - итальянские СМИ

Зеленський та Папа Римський на зустрічі у Ватикані 11 жовтня

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Ватикан 11 октября встретился с Папой Римским Франциском и подарил ему картину по мотивам военных преступлений РФ во время оккупации Бучи.

Об этом сообщает итальянское издание Ansa.it, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что встреча Зеленского и главы Ватикана длилась 35 минут - с 09:45 до 10:20 в зале библиотеки. Затем состоялась встреча с украинской делегацией.

"Папа подарил Зеленскому бронзовый барельеф с изображением распускающегося цветка с надписью "Мир - это хрупкий цветок". Украинский президент, со своей стороны, подарил Понтифику картину маслом "Резня в Буче. История Марички", - пишет издание.

Также читайте: "Церковь нельзя трогать": Папа Римский Франциск отреагировал на запрет УПЦ МП в Украине

Зеленський у Ватикані подарував Папі Римському картину про Бучу

Отметим, что это уже третья встреча Зеленского и Папы Римского.

До этого украинский лидер посещал Ватикан в мае 2023 года, а также виделся с Франциском в июне 2024 года на двусторонней встрече во время саммита "Большой семерки" (G7) в Италии.

11 октября Владимир Зеленский провел встречу с Папой Римским Франциском в Апостольском дворце Ватикана.

Читайте также: Папа Римский Франциск призвал все страны, находящиеся в состоянии войны, искать мира и переговоров

Автор: 

Зеленский Владимир (20734) Папа Римский (454) Франциск (181) Буча (460)


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Топ комментарии
+7
"...Потім відбулася зустріч з українською делегацією..."

Шкода - фотки той "делегації" немає. Бо та "делегація" - це Єрмак і пару затичок без прізвищ.
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11.10.2024 13:28
+4
Хай на лобі собі виб'є, щоб в дзеркалі бачити діяння головного миротворця всія всесвіту.
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11.10.2024 13:26
+4
Помилково прочитав заголовок як "Зеленський подарував Папі квартиру у Бучі"... Потім подумав, що краще б так і було замість картини...
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11.10.2024 13:28
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Хай на лобі собі виб'є, щоб в дзеркалі бачити діяння головного миротворця всія всесвіту.
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11.10.2024 13:26 Ответить
Бачиш картинку? - Оце зробив я.
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11.10.2024 14:47 Ответить
"...Потім відбулася зустріч з українською делегацією..."

Шкода - фотки той "делегації" немає. Бо та "делегація" - це Єрмак і пару затичок без прізвищ.
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11.10.2024 13:28 Ответить
Помилково прочитав заголовок як "Зеленський подарував Папі квартиру у Бучі"... Потім подумав, що краще б так і було замість картини...
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11.10.2024 13:28 Ответить
А про трагедію в Україні він йому розповів...???? Чи байки і обіцянки ( які ніколи не будуть в реальності)))
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11.10.2024 13:31 Ответить
Старий маразматик. Релігія - це дніщє
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11.10.2024 13:34 Ответить
Люди - дніщє, а релігія - інстромент осмислення буття.
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11.10.2024 13:43 Ответить
Та що ви кажете? Ну хочете - ходіть в церкву. Тільки бога там немає. Давайте гроші
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11.10.2024 14:06 Ответить
Церкву на дух не переварюю у вашому розумінні. Я не віруючий і не релігійний, але і віра і релігія невід'ємна частина культури повноцінної особи минулого. Зараз же суспільство гниє без ціллі і ідеї.
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11.10.2024 14:13 Ответить
Я вірю в себе, в свої сили. І не гнию. Розвиваюся. Гниють релігійні фанатики
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11.10.2024 14:39 Ответить
Ага. І тому тебе від розвитку коробить, коли якимось чином згадується релігія?
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11.10.2024 14:45 Ответить
Паства Паші Мерседеса
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11.10.2024 21:07 Ответить
Іван Бунін був українофілом і антисовєтчиком. Вірш в тему.
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11.10.2024 17:46 Ответить
люди створюють релігії, які люди - такі й релігії
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11.10.2024 14:13 Ответить
Здаєтья, йермак з одягу для Найвеличнійшого, залишив тільки зелену "спецовку"...
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11.10.2024 13:38 Ответить
Соромлюсь запитати-картину Зегевара сам малював?Адже сонцесяйний та найвеличіший ЗЕ має бути найвеличнішим у всьому.
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11.10.2024 13:40 Ответить
Принаймні сам проводив естетичну експертизу.
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11.10.2024 13:46 Ответить
При чому тут лише Буча...
Він міг цілий іконостас трагедій подарувати усіх зрівняних з землею і захоплених українських міст.
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11.10.2024 13:46 Ответить
зе!поц, від себе дарував, чи від україни?
цю, картину сам зе!гундос намалював? чи у картини, є автор?
автор знає, що його картину подарували? автор, давав згоду?

бронзовий барельєф, подарували особисто зе!шмарклі, чи президенту україни?
як що президенту, то це належить державі україна.
як що особисто, то зе!чмо прокатався в приватну поїздку за рахунок держави.
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11.10.2024 13:50 Ответить
А папік " втирав" генітальному піаністу про велич кацапсьої літератури- матерні частушки!
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11.10.2024 13:57 Ответить
По ходу, этого Папу картина с девочкой не тронет!
Мальчики - вот его предпочтение....
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11.10.2024 14:04 Ответить
КОТОРЫЕ ХЙЕМ НА ПИАНИНО ИГРАТЬ УМЕЮТ !?)
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11.10.2024 14:09 Ответить
Є ще дві теми для картин. "Відведення військ в Станиці Луганській". "Розмінування Чонгару". Нехай намалюють...
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11.10.2024 14:09 Ответить
Папу, який підтримує ЗЛО, росію і путіна картинами вже не зміниш і не усовістиш. Треба дарувати його білий порошок, щоб з римської курії пійшов білий дим.
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11.10.2024 14:16 Ответить
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11.10.2024 14:32 Ответить
https://thumbsnap.com/dwbh8PT1
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11.10.2024 15:42 Ответить
 
 