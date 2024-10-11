Зеленский на встрече с Папой Римским подарил ему картину о трагедии в Буче, - итальянские СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Ватикан 11 октября встретился с Папой Римским Франциском и подарил ему картину по мотивам военных преступлений РФ во время оккупации Бучи.
Об этом сообщает итальянское издание Ansa.it, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что встреча Зеленского и главы Ватикана длилась 35 минут - с 09:45 до 10:20 в зале библиотеки. Затем состоялась встреча с украинской делегацией.
"Папа подарил Зеленскому бронзовый барельеф с изображением распускающегося цветка с надписью "Мир - это хрупкий цветок". Украинский президент, со своей стороны, подарил Понтифику картину маслом "Резня в Буче. История Марички", - пишет издание.
Отметим, что это уже третья встреча Зеленского и Папы Римского.
До этого украинский лидер посещал Ватикан в мае 2023 года, а также виделся с Франциском в июне 2024 года на двусторонней встрече во время саммита "Большой семерки" (G7) в Италии.
11 октября Владимир Зеленский провел встречу с Папой Римским Франциском в Апостольском дворце Ватикана.
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Шкода - фотки той "делегації" немає. Бо та "делегація" - це Єрмак і пару затичок без прізвищ.
Він міг цілий іконостас трагедій подарувати усіх зрівняних з землею і захоплених українських міст.
цю, картину сам зе!гундос намалював? чи у картини, є автор?
автор знає, що його картину подарували? автор, давав згоду?
бронзовий барельєф, подарували особисто зе!шмарклі, чи президенту україни?
як що президенту, то це належить державі україна.
як що особисто, то зе!чмо прокатався в приватну поїздку за рахунок держави.
Мальчики - вот его предпочтение....