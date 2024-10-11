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Зеленський на зустрічі з Папою Римським подарував йому картину про трагедію в Бучі, - італійські ЗМІ

Зеленський у Ватикані подарував Папі Римському картину про Бучу

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Ватикану 11 жовтня зустрівся з Папою Римським Франциском та подарував йому картину за мотивами воєнних злочинів РФ під час окупації Бучі.

Про це повідомляє італійське видання Ansa.it, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що зустріч Зеленського та голови Ватикану тривала 35 хвилин – з 09:45 до 10:20 у залі бібліотеки. Потім відбулася зустріч з українською делегацією.

"Папа подарував Зеленському бронзовий барельєф із зображенням квітки, що розпускається, з написом "Мир - це тендітна квітка". Український президент, зі свого боку, подарував Понтифіку картину олією "Різня в Бучі. Історія Марічки", - пише видання. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський прибув до Ватикану: Провів зустріч із Папою Римським. ВIДЕО 

Зеленський у Ватикані подарував Папі Римському картину про Бучу

Зазначимо, що це вже третя зустріч Зеленського та Папи Римського.

До цього український лідер відвідував Ватикан у травні 2023 року, а також бачився з Франциском у червні 2024 року на двосторонній зустрічі під час саміту "Великої сімки" (G7) в Італії. 

11 жовтня Володимир Зеленський провів зустріч із Папою Римським Франциском в Апостольському палаці Ватикану.

Читайте також: Папа Римський засудив російські обстріли енергетичної інфраструктури України

Автор: 

Зеленський Володимир (24222) Папа Римський (336) Папа Франциск (196) Буча (542)


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Топ коментарі
+7
"...Потім відбулася зустріч з українською делегацією..."

Шкода - фотки той "делегації" немає. Бо та "делегація" - це Єрмак і пару затичок без прізвищ.
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11.10.2024 13:28
+4
Хай на лобі собі виб'є, щоб в дзеркалі бачити діяння головного миротворця всія всесвіту.
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11.10.2024 13:26
+4
Помилково прочитав заголовок як "Зеленський подарував Папі квартиру у Бучі"... Потім подумав, що краще б так і було замість картини...
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11.10.2024 13:28
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Хай на лобі собі виб'є, щоб в дзеркалі бачити діяння головного миротворця всія всесвіту.
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11.10.2024 13:26 Відповісти
Бачиш картинку? - Оце зробив я.
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11.10.2024 14:47 Відповісти
"...Потім відбулася зустріч з українською делегацією..."

Шкода - фотки той "делегації" немає. Бо та "делегація" - це Єрмак і пару затичок без прізвищ.
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11.10.2024 13:28 Відповісти
Помилково прочитав заголовок як "Зеленський подарував Папі квартиру у Бучі"... Потім подумав, що краще б так і було замість картини...
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11.10.2024 13:28 Відповісти
А про трагедію в Україні він йому розповів...???? Чи байки і обіцянки ( які ніколи не будуть в реальності)))
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11.10.2024 13:31 Відповісти
Старий маразматик. Релігія - це дніщє
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11.10.2024 13:34 Відповісти
Люди - дніщє, а релігія - інстромент осмислення буття.
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11.10.2024 13:43 Відповісти
Та що ви кажете? Ну хочете - ходіть в церкву. Тільки бога там немає. Давайте гроші
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11.10.2024 14:06 Відповісти
Церкву на дух не переварюю у вашому розумінні. Я не віруючий і не релігійний, але і віра і релігія невід'ємна частина культури повноцінної особи минулого. Зараз же суспільство гниє без ціллі і ідеї.
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11.10.2024 14:13 Відповісти
Я вірю в себе, в свої сили. І не гнию. Розвиваюся. Гниють релігійні фанатики
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11.10.2024 14:39 Відповісти
Ага. І тому тебе від розвитку коробить, коли якимось чином згадується релігія?
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11.10.2024 14:45 Відповісти
Паства Паші Мерседеса
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11.10.2024 21:07 Відповісти
Іван Бунін був українофілом і антисовєтчиком. Вірш в тему.
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11.10.2024 17:46 Відповісти
люди створюють релігії, які люди - такі й релігії
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11.10.2024 14:13 Відповісти
Здаєтья, йермак з одягу для Найвеличнійшого, залишив тільки зелену "спецовку"...
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11.10.2024 13:38 Відповісти
Соромлюсь запитати-картину Зегевара сам малював?Адже сонцесяйний та найвеличіший ЗЕ має бути найвеличнішим у всьому.
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11.10.2024 13:40 Відповісти
Принаймні сам проводив естетичну експертизу.
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11.10.2024 13:46 Відповісти
При чому тут лише Буча...
Він міг цілий іконостас трагедій подарувати усіх зрівняних з землею і захоплених українських міст.
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11.10.2024 13:46 Відповісти
зе!поц, від себе дарував, чи від україни?
цю, картину сам зе!гундос намалював? чи у картини, є автор?
автор знає, що його картину подарували? автор, давав згоду?

бронзовий барельєф, подарували особисто зе!шмарклі, чи президенту україни?
як що президенту, то це належить державі україна.
як що особисто, то зе!чмо прокатався в приватну поїздку за рахунок держави.
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11.10.2024 13:50 Відповісти
А папік " втирав" генітальному піаністу про велич кацапсьої літератури- матерні частушки!
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11.10.2024 13:57 Відповісти
По ходу, этого Папу картина с девочкой не тронет!
Мальчики - вот его предпочтение....
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11.10.2024 14:04 Відповісти
КОТОРЫЕ ХЙЕМ НА ПИАНИНО ИГРАТЬ УМЕЮТ !?)
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11.10.2024 14:09 Відповісти
Є ще дві теми для картин. "Відведення військ в Станиці Луганській". "Розмінування Чонгару". Нехай намалюють...
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11.10.2024 14:09 Відповісти
Папу, який підтримує ЗЛО, росію і путіна картинами вже не зміниш і не усовістиш. Треба дарувати його білий порошок, щоб з римської курії пійшов білий дим.
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11.10.2024 14:16 Відповісти
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11.10.2024 14:32 Відповісти
https://thumbsnap.com/dwbh8PT1
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11.10.2024 15:42 Відповісти
 
 