Зеленський на зустрічі з Папою Римським подарував йому картину про трагедію в Бучі, - італійські ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Ватикану 11 жовтня зустрівся з Папою Римським Франциском та подарував йому картину за мотивами воєнних злочинів РФ під час окупації Бучі.

Про це повідомляє італійське видання Ansa.it, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що зустріч Зеленського та голови Ватикану тривала 35 хвилин – з 09:45 до 10:20 у залі бібліотеки. Потім відбулася зустріч з українською делегацією.

"Папа подарував Зеленському бронзовий барельєф із зображенням квітки, що розпускається, з написом "Мир - це тендітна квітка". Український президент, зі свого боку, подарував Понтифіку картину олією "Різня в Бучі. Історія Марічки", - пише видання.

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Зазначимо, що це вже третя зустріч Зеленського та Папи Римського.

До цього український лідер відвідував Ватикан у травні 2023 року, а також бачився з Франциском у червні 2024 року на двосторонній зустрічі під час саміту "Великої сімки" (G7) в Італії.

11 жовтня Володимир Зеленський провів зустріч із Папою Римським Франциском в Апостольському палаці Ватикану.

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