Зеленський на зустрічі з Папою Римським подарував йому картину про трагедію в Бучі, - італійські ЗМІ
Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Ватикану 11 жовтня зустрівся з Папою Римським Франциском та подарував йому картину за мотивами воєнних злочинів РФ під час окупації Бучі.
Про це повідомляє італійське видання Ansa.it, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що зустріч Зеленського та голови Ватикану тривала 35 хвилин – з 09:45 до 10:20 у залі бібліотеки. Потім відбулася зустріч з українською делегацією.
"Папа подарував Зеленському бронзовий барельєф із зображенням квітки, що розпускається, з написом "Мир - це тендітна квітка". Український президент, зі свого боку, подарував Понтифіку картину олією "Різня в Бучі. Історія Марічки", - пише видання.
Зазначимо, що це вже третя зустріч Зеленського та Папи Римського.
До цього український лідер відвідував Ватикан у травні 2023 року, а також бачився з Франциском у червні 2024 року на двосторонній зустрічі під час саміту "Великої сімки" (G7) в Італії.
11 жовтня Володимир Зеленський провів зустріч із Папою Римським Франциском в Апостольському палаці Ватикану.
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Шкода - фотки той "делегації" немає. Бо та "делегація" - це Єрмак і пару затичок без прізвищ.
Він міг цілий іконостас трагедій подарувати усіх зрівняних з землею і захоплених українських міст.
цю, картину сам зе!гундос намалював? чи у картини, є автор?
автор знає, що його картину подарували? автор, давав згоду?
бронзовий барельєф, подарували особисто зе!шмарклі, чи президенту україни?
як що президенту, то це належить державі україна.
як що особисто, то зе!чмо прокатався в приватну поїздку за рахунок держави.
Мальчики - вот его предпочтение....