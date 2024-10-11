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Зеленський прибув до Ватикану: Провів зустріч із Папою Римським. ВIДЕО

У п'ятницю, 11 жовтня, президент України Володимир Зеленський прибув до Ватикану на зустріч із Папою Римським Франциском. 

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Зазначається, що це їхня друга зустріч віч-на-віч за останні чотири місяці.

Папа Римський і український лідер, які зустрічалися на полях саміту "Великої сімки" (G7) на півдні Італії влітку цього року, провели приватні переговори в Апостольському палаці Ватикану.

Вони також зустрічалися у Ватикані в грудні 2023 року.

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Раніше у Ватикані повідомили, що Папа Римський Франциск зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським 11 жовтня.

Автор: 

Ватикан (167) візит (1606) Зеленський Володимир (24222) Папа Римський (336)


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Топ коментарі
+22
Мабуть тепер нового Папу скоро обиратимуть. Передвісник несамовитої вдачі прибув.
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11.10.2024 11:54
+17
Чекаємо чергової порції потужних пустопорожніх балачок.
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11.10.2024 12:00
+13
Наш бідоносець у Ватікані - переживаю за Ватикан! Хоча, за папу, отого козла про-кацапського НІ - сам напросився своїм лівацтвом і підтанцовкою з пуйлом.
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11.10.2024 11:56
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Мабуть тепер нового Папу скоро обиратимуть. Передвісник несамовитої вдачі прибув.
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11.10.2024 11:54 Відповісти
Підсижує...
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11.10.2024 12:42 Відповісти
Було б добре!
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11.10.2024 13:17 Відповісти
Навіщо зустрічатися з Z-папою?
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11.10.2024 11:55 Відповісти
Як навіщо? А отримати інструкції з московії?
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11.10.2024 13:16 Відповісти
...або врешті замінити Z-папіка на Папу.
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11.10.2024 22:40 Відповісти
Фото через 2-3 сек є? Коли на колінах...
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11.10.2024 11:56 Відповісти
Наш бідоносець у Ватікані - переживаю за Ватикан! Хоча, за папу, отого козла про-кацапського НІ - сам напросився своїм лівацтвом і підтанцовкою з пуйлом.
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11.10.2024 11:56 Відповісти
Нехай вже їде назавжди до свого пуйла!!! Троянський кінь!!!
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11.10.2024 12:21 Відповісти
і знову бєнін вкртухай коло нього.
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11.10.2024 12:00 Відповісти
Чекаємо чергової порції потужних пустопорожніх балачок.
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11.10.2024 12:00 Відповісти
!!!!!!!!!!!!!100!!!!!!!!!!!!!!
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11.10.2024 13:17 Відповісти
накуя?
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11.10.2024 12:01 Відповісти
... отож....
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11.10.2024 12:03 Відповісти
Ватикан крутиться,щоб показати свою "миротворчість".
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11.10.2024 12:04 Відповісти
Три '"зустріч" підряд, без планів та без результатів.
Брехня для лохів.
Він просто у турне-відпустку поїхав - втомився від "праці".
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11.10.2024 12:05 Відповісти
З Залужним вже пора зустрічатися і з Шапталою...
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11.10.2024 12:06 Відповісти
Дєрьмак нє вєліт.
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11.10.2024 12:07 Відповісти
В яблучко !!!!!!!!
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11.10.2024 13:18 Відповісти
Два неадеквата.
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11.10.2024 12:06 Відповісти
Майже зняли з мови!
Я хотів написати про двох нарколиг...
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11.10.2024 22:43 Відповісти
Задрав цей Осел.
Немає куди вже їхати, а дуже хочеться погулять?
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11.10.2024 12:09 Відповісти
Ще він не зустрічався з людожерами з Нової Гвінеї. Може хоч там Україні пощастить.
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11.10.2024 12:20 Відповісти
Є така категорія віслюків, котрих корисно вигулювати між двома копицями сіна.
...Єдине,чого я не розумію, - чому нашого Віслюка досі не повели на таку прогулянку?
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11.10.2024 22:45 Відповісти
Анджей, возможно, мы видимся в последний раз», сказал мне Зеленский при прощании в Киеве, буквально за пару часов до российской агрессии", - президент Польши Дуда

"Я понял, что он не побежит, что он останется здесь до самого конца. Тогда на меня это произвело огромное впечатление".

https://t.me/insiderUKR/84674
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11.10.2024 12:10 Відповісти
Краще б він побежал...
Дав би шанс Україні встояти.
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11.10.2024 12:25 Відповісти
Він "побіг"!... Але вчасно зловили по дорозі та "за шкірку", як кота шкодливого, привезли назад, до Києва і тицьнули мордою у ним насране: "Сиди і відпрацьовуй!"
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11.10.2024 12:41 Відповісти
Невже польський президент спілкувався москальською мовою..?
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11.10.2024 13:24 Відповісти
**** як зворушливо!!! ,я на індійських фільм так не ридав.
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12.10.2024 22:32 Відповісти
через Римских Пап, у совка был канал связи с Западом, возможно традицию продолжили с кацапами.
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11.10.2024 12:25 Відповісти
Оце ти закрутив! Зараз папа спорядить гінця в орду. Три кобили і верблюд, швидкісний.
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11.10.2024 12:27 Відповісти
безграмотность сама по себе дело не страшное, если ее не выпячивать ...

во время Карибского кризиса, когда стороны были готовы начать войну, последним каналом связи остался Ватикан, именно через него и договорились в последний момент.
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11.10.2024 12:51 Відповісти
А мама-мія там була?
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11.10.2024 12:28 Відповісти
Це інструкції ФСБ.
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11.10.2024 12:29 Відповісти
Дурне поiхало в турне

Та й повернулося сумне,

Бо всi пiд час того турне,

Дiзнались що воно дурне.

Вже люди мрiють про одне,

Коли дурне те хтось турне,

Коли воно кудись чкурне,

I вже назад не поверне.
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11.10.2024 12:36 Відповісти
Геніально!!!!
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11.10.2024 18:23 Відповісти
план! покажи йому свій грьобанний план!
політичний ексгібіціоніст.
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11.10.2024 12:38 Відповісти
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11.10.2024 18:16 Відповісти
От як роз із планом у них проблем і не буде: "дунуть" обоє і понесуть усіляку дичину. Проблеми могли б початися, якби папіку захтілось, щоб наш Боневтік Відважний зіграв на фортепіано...
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11.10.2024 22:50 Відповісти
Этот турист хоть вернется? Или уже с концами чухнул?
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11.10.2024 13:00 Відповісти
Жилплоща в Італії є та і сусіди хороші, міг би і залишитись:
Шоумен і кандидат у президенти України Володимир Зеленський має 15-кімнатну віллу на узбережжі італійського курорту Форте-дей-Мармі. Це містечко уподобали російські багатії - тут відпочивають Роман Абрамович, Олег Дерипаска та члени родини Бориса Єльцина. Згадки про віллу в https://declarations.com.ua/declaration/nacp_98a80581-f9af-40ec-95c7-9283b69f9b4e декларації Зеленського немає.
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11.10.2024 13:29 Відповісти
А з Мамою Римською нє? Не зустрічався?
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11.10.2024 13:12 Відповісти
з мамою ріммаю - думаю так
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11.10.2024 14:18 Відповісти
Треба підписати гарантії безпеки ще і з Ватиканом.
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11.10.2024 13:14 Відповісти
Ураган "Мілтон" змінив напрямок і рухається на Рим.
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11.10.2024 13:14 Відповісти
👍
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11.10.2024 13:24 Відповісти
Зустрілись два спеціаліста по загляданню ***** в очі...
Ділились досвідом...
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11.10.2024 13:27 Відповісти
АГОНИЯ власти !!!(((
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11.10.2024 13:43 Відповісти
За новим Томосом, чи по традіції визитів - трапиться щось хрінове у тому місці де воно приїзджає.
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11.10.2024 13:45 Відповісти
Че Гевара ты наш))
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11.10.2024 14:33 Відповісти
Візит Зеленського до Ватикану - це візит керівника держави в якій корупція стала формою правління, до керівника наскрізь корумпованої релігійної структури. Не цікаво. Цікаво інше.
Ми давно писали про колосальні провали особистої охорони, яка забезпечує безпеку Зеленського. Поглинаючи колосальні кошти вона дивує дикою непрофесійністю і відвертою зневагою до об'єкту. Зовсім не дивно буде, якщо хтось захоче це використати. Зверніть увагу на фото - особистий охоронець (!) відчиняє дверцята автомобіля і після виходу об'єкта спокійно стоїть обпершись на них. За цей час він НІЧОГО не контролює і об'єкт охорони можна ліквідувати мінімум двічі. Це елементарна помилка початківців-охоронців, які плутають обов'язки охоронці з обов'язками лакея.
Хроніка https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
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11.10.2024 17:45 Відповісти
"Я б засосал стакан и - в Ватикан!" ©
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11.10.2024 19:39 Відповісти
Ряжені клоуни
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11.10.2024 21:06 Відповісти
Буратіні по ходу пофіг з ким зустрічатися чи з папою Бєнєю, чи з папою Римським, чи з х.лом, "какая разнітса" лиш би бути в інфопросторі інакше "рейтинг" притисне кришкой рояля.
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11.10.2024 22:52 Відповісти
 
 