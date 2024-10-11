Зеленський прибув до Ватикану: Провів зустріч із Папою Римським. ВIДЕО

У п'ятницю, 11 жовтня, президент України Володимир Зеленський прибув до Ватикану на зустріч із Папою Римським Франциском.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Зазначається, що це їхня друга зустріч віч-на-віч за останні чотири місяці.

Папа Римський і український лідер, які зустрічалися на полях саміту "Великої сімки" (G7) на півдні Італії влітку цього року, провели приватні переговори в Апостольському палаці Ватикану.

Вони також зустрічалися у Ватикані в грудні 2023 року.

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Раніше у Ватикані повідомили, що Папа Римський Франциск зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським 11 жовтня.