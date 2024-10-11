Зеленський зустрінеться зі Штайнмаєром та Шольцом у Німеччині, - ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 11 жовтня, у рамках візиту до Берліна зустрінеться з президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром і канцлером ФРН Олафом Шольцом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Зазначається, що зустріч має відбутися в другій половині дня в палаці Бельвю, резиденції глави держави.

Як очікується, Зеленський представить Шольцу свій "План перемоги" України. Також вони зроблять короткі заяви для преси.

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Раніше повідомлялося, що перед очікуваним візитом президента України Володимира Зеленського до столиці Німеччини 11 жовтня у Берліні посилюють заходи безпеки.

Напередодні Володимир Зеленський прибув із візитом до Франції, де на зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном представив йому "План перемоги" України.

Також Зеленський представив "План перемоги" голові Ради міністрів Італії Джорджі Мелоні у рамках візиту до країни.

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