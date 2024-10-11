Зеленський зустрінеться зі Штайнмаєром та Шольцом у Німеччині, - ЗМІ
Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 11 жовтня, у рамках візиту до Берліна зустрінеться з президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром і канцлером ФРН Олафом Шольцом.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Зазначається, що зустріч має відбутися в другій половині дня в палаці Бельвю, резиденції глави держави.
Як очікується, Зеленський представить Шольцу свій "План перемоги" України. Також вони зроблять короткі заяви для преси.
Раніше повідомлялося, що перед очікуваним візитом президента України Володимира Зеленського до столиці Німеччини 11 жовтня у Берліні посилюють заходи безпеки.
Напередодні Володимир Зеленський прибув із візитом до Франції, де на зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном представив йому "План перемоги" України.
Також Зеленський представив "План перемоги" голові Ради міністрів Італії Джорджі Мелоні у рамках візиту до країни.
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я б, навіть з пінгвінами поговорив.
та з австралійськими кроликами, біля таємничої стіни.