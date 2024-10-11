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Зеленський зустрінеться зі Штайнмаєром та Шольцом у Німеччині, - ЗМІ

Зеленський зустрінеться у Берліні зі Штайнмаєром і Шольцом

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 11 жовтня, у рамках візиту до Берліна зустрінеться з президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром і канцлером ФРН Олафом Шольцом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ. 

Зазначається, що зустріч має відбутися в другій половині дня в палаці Бельвю, резиденції глави держави.

Як очікується, Зеленський представить Шольцу свій "План перемоги" України. Також вони зроблять короткі заяви для преси.

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Раніше повідомлялося, що перед очікуваним візитом президента України Володимира Зеленського до столиці Німеччини 11 жовтня у Берліні посилюють заходи безпеки.

Напередодні Володимир Зеленський прибув із візитом до Франції, де на зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном представив йому "План перемоги" України.

Також Зеленський представив "План перемоги" голові Ради міністрів Італії Джорджі Мелоні у рамках візиту до країни. 

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Автор: 

Німеччина (7449) Зеленський Володимир (24222) Штайнмаєр Франк-Вальтер (344) Шольц Олаф (1142)


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11.10.2024 11:03 Відповісти
Стамбульські угоди просуває?
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11.10.2024 11:08 Відповісти
Туристичний сезон триває...
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11.10.2024 11:09 Відповісти
хто б мені оплатив мої подорожі?
я б, навіть з пінгвінами поговорив.
та з австралійськими кроликами, біля таємничої стіни.
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11.10.2024 11:13 Відповісти
воно взагалІ у Києві буває? Чи тільки макулатуру по всьому світі збирає
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11.10.2024 11:18 Відповісти
краще б на піано зіграв їм
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11.10.2024 12:28 Відповісти
Турыст.
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11.10.2024 13:07 Відповісти
 
 