Зеленский встретится со Штайнмайером и Шольцом в Германии, - СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 11 октября, в рамках визита в Берлин встретится с президентом Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером ФРГ Олафом Шольцом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
Отмечается, что встреча должна состояться во второй половине дня во дворце Бельвю, резиденции главы государства.
Как ожидается, Зеленский представит Шольцу свой "План победы" Украины. Также они сделают короткие заявления для прессы.
Ранее сообщалось, что перед ожидаемым визитом президента Украины Владимира Зеленского в столицу Германии 11 октября в Берлине усиливают меры безопасности.
Накануне Владимир Зеленский прибыл с визитом во Францию, где на встрече с президентом Франции Эмманюэлем Макроном представил ему "План победы" Украины.
Также Зеленский представил "План победы" председателю Совета министров Италии Джордже Мелони в рамках визита в страну.
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я б, навіть з пінгвінами поговорив.
та з австралійськими кроликами, біля таємничої стіни.