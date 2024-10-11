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Новости
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Зеленский встретится со Штайнмайером и Шольцом в Германии, - СМИ

Зеленський зустрінеться у Берліні зі Штайнмаєром і Шольцом

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 11 октября, в рамках визита в Берлин встретится с президентом Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером ФРГ Олафом Шольцом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Отмечается, что встреча должна состояться во второй половине дня во дворце Бельвю, резиденции главы государства.

Как ожидается, Зеленский представит Шольцу свой "План победы" Украины. Также они сделают короткие заявления для прессы.

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Ранее сообщалось, что перед ожидаемым визитом президента Украины Владимира Зеленского в столицу Германии 11 октября в Берлине усиливают меры безопасности.

Накануне Владимир Зеленский прибыл с визитом во Францию, где на встрече с президентом Франции Эмманюэлем Макроном представил ему "План победы" Украины.

Также Зеленский представил "План победы" председателю Совета министров Италии Джордже Мелони в рамках визита в страну.

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Автор: 

Германия (7043) Зеленский Владимир (20742) Штайнмайер Франк-Вальтер (519) Шольц Олаф (912)


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11.10.2024 11:03 Ответить
Стамбульські угоди просуває?
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11.10.2024 11:08 Ответить
Туристичний сезон триває...
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11.10.2024 11:09 Ответить
хто б мені оплатив мої подорожі?
я б, навіть з пінгвінами поговорив.
та з австралійськими кроликами, біля таємничої стіни.
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11.10.2024 11:13 Ответить
воно взагалІ у Києві буває? Чи тільки макулатуру по всьому світі збирає
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11.10.2024 11:18 Ответить
краще б на піано зіграв їм
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11.10.2024 12:28 Ответить
Турыст.
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11.10.2024 13:07 Ответить
 
 