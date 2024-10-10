РУС
Новости
1 100 16

В Берлине перед визитом Зеленского ужесточаются меры безопасности, - СМИ

У Берліні посилюють заходи безпеки перед приїздом Зеленського

Перед ожидаемым приездом президента Украины Владимира Зеленского в столицу Германии 10 октября в Берлине усиливают меры безопасности.

Об этом сообщает Bild, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что сначала дополнительные меры планировались в связи приездом президента США Джо Байдена, однако он отменил визит на фоне урагана "Милтон".

Так что теперь берлинской полиции не придется отменять запланированные меры безопасности, поскольку ожидается визит Зеленского.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский встретился со Стармером в Лондоне

В профсоюзе полиции заявили, что Зеленский находится на самом высоком уровне возможного риска, "что, конечно, означает, что мы должны задействовать всех имеющихся людей, чтобы обеспечить максимальный уровень безопасности".

Ожидается, что полицейские из других федеральных земель и федеральной полиции будут обеспечивать помощь в защите.

Пока неизвестно, прибудет ли Зеленский в центр Берлина из аэропорта кортежем или прилетит вертолетом.

Читайте также: Зеленский планирует в ближайшие сутки провести переговоры с лидерами Британии, Франции, Италии и Германии

Автор: 

+6
а чого це ??? німці бояться що кацапи цього запроданця, дегенерата і путого н*ркомана вб'ють ??? нехай не бояться де вони такого корисного агента ще знайдуть !!!

10.10.2024 12:53 Ответить
+5
І знову дурне поїхало в турне
Для чого ....хз 🙁

10.10.2024 12:56 Ответить
+4
Не допоможе!
Макрон не дасть збрехати!
10.10.2024 12:51 Ответить
Себя лучше поберегите от бедоносца...
10.10.2024 12:47 Ответить
це ти до чого? хто має себе поберегти? німецькі поліціянти?
10.10.2024 13:42 Ответить
Не допоможе!
Макрон не дасть збрехати!
10.10.2024 12:51 Ответить
У Берліні перед візитом Зеленського посилюють заходи безпеки

Передбачливо!
Від нього ж можна чекати чого завгодно!
10.10.2024 12:51 Ответить
а чого це ??? німці бояться що кацапи цього запроданця, дегенерата і путого н*ркомана вб'ють ??? нехай не бояться де вони такого корисного агента ще знайдуть !!!

10.10.2024 12:53 Ответить
з одного боку було б непогано...а з іншого-Стефанчук...
10.10.2024 13:43 Ответить
а хто такий цей стефанчук ??? жирна худоба і холуй дермака !!!
10.10.2024 16:18 Ответить
Всі німецькі канали будуть два дні транслювати телемарафон?
10.10.2024 12:55 Ответить
Та ну.... Там ЛГБТ, а не під@раси...
показать весь комментарий
І знову дурне поїхало в турне
Для чого ....хз 🙁

10.10.2024 12:56 Ответить
щоб не втік?
10.10.2024 13:01 Ответить
зе!лідора, ніхто не планував вбивати!
зе!поц повинен був, призначити медведчука прем'єром, та бойко або шуфрича або ще якогось рига спікером, і відвалити у добровільну відставку.
ось чому воно не втекло і чому його ніхто не міг виколупати з бункера. зе!шмаркля чекав на вхід росгвардії в київ.
але ж, українці уперлися і все пішло по розкішниці.
зі стамбулом, хоча, все було підписано, знову не вийшло, бо залужний вигнав кацапів з києва та півночі.
тепер, всіма способами, впарюється план примирення, тобто капітуляції.
всі дії зе!шобли, це саботаж та повний розвал україни як держави, для здачі ворогу.
10.10.2024 13:09 Ответить
100%!
10.10.2024 13:44 Ответить
Які заходи.... достатньо просто добре помити руки, з милом, після привітання....
10.10.2024 13:50 Ответить
Готуються до різних природніх катаклізмів.
10.10.2024 14:41 Ответить
не переживайте,кальсони оливкового кольору для кацапів невидимі.
10.10.2024 20:28 Ответить
 
 