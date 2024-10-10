В Берлине перед визитом Зеленского ужесточаются меры безопасности, - СМИ

Перед ожидаемым приездом президента Украины Владимира Зеленского в столицу Германии 10 октября в Берлине усиливают меры безопасности.

Об этом сообщает Bild, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что сначала дополнительные меры планировались в связи приездом президента США Джо Байдена, однако он отменил визит на фоне урагана "Милтон".

Так что теперь берлинской полиции не придется отменять запланированные меры безопасности, поскольку ожидается визит Зеленского.

В профсоюзе полиции заявили, что Зеленский находится на самом высоком уровне возможного риска, "что, конечно, означает, что мы должны задействовать всех имеющихся людей, чтобы обеспечить максимальный уровень безопасности".

Ожидается, что полицейские из других федеральных земель и федеральной полиции будут обеспечивать помощь в защите.

Пока неизвестно, прибудет ли Зеленский в центр Берлина из аэропорта кортежем или прилетит вертолетом.

