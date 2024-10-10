У Берліні перед візитом Зеленського посилюють заходи безпеки, - ЗМІ
Перед очікуваним приїздом президента України Володимира Зеленського до столиці Німеччини 11 жовтня у Берліні посилюють заходи безпеки.
Про це повідомляє Bild, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що спочатку додаткові заходи планувались у зв’язку приїздом президента США Джо Байдена, однак він скасував візит на тлі урагану "Мілтон".
Тож тепер берлінській поліції не доведеться скасовувати заплановані заходи безпеки, оскільки очікується візит Зеленського.
У профспілці поліції заявили, що Зеленський перебуває на найвищому рівні можливого ризику, "що, звісно, означає, що ми повинні задіяти всіх наявних людей, щоб забезпечити максимальний рівень безпеки".
Очікується, що поліцейські з інших федеральних земель і федеральної поліції забезпечуватимуть допомогу у захисті.
Наразі невідомо, чи прибуде Зеленський у центр Берліна з аеропорту кортежем чи прилетить вертольотом.
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Макрон не дасть збрехати!
Передбачливо!
Від нього ж можна чекати чого завгодно!
Для чого ....хз 🙁
зе!поц повинен був, призначити медведчука прем'єром, та бойко або шуфрича або ще якогось рига спікером, і відвалити у добровільну відставку.
ось чому воно не втекло і чому його ніхто не міг виколупати з бункера. зе!шмаркля чекав на вхід росгвардії в київ.
але ж, українці уперлися і все пішло по розкішниці.
зі стамбулом, хоча, все було підписано, знову не вийшло, бо залужний вигнав кацапів з києва та півночі.
тепер, всіма способами, впарюється план примирення, тобто капітуляції.
всі дії зе!шобли, це саботаж та повний розвал україни як держави, для здачі ворогу.