У Берліні перед візитом Зеленського посилюють заходи безпеки, - ЗМІ

Перед очікуваним приїздом президента України Володимира Зеленського до столиці Німеччини 11 жовтня у Берліні посилюють заходи безпеки.

Про це повідомляє Bild, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що спочатку додаткові заходи планувались у зв’язку приїздом президента США Джо Байдена, однак він скасував візит на тлі урагану "Мілтон".

Тож тепер берлінській поліції не доведеться скасовувати заплановані заходи безпеки, оскільки очікується візит Зеленського.

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У профспілці поліції заявили, що Зеленський перебуває на найвищому рівні можливого ризику, "що, звісно, означає, що ми повинні задіяти всіх наявних людей, щоб забезпечити максимальний рівень безпеки".

Очікується, що поліцейські з інших федеральних земель і федеральної поліції забезпечуватимуть допомогу у захисті.

Наразі невідомо, чи прибуде Зеленський у центр Берліна з аеропорту кортежем чи прилетить вертольотом.

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