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Новини
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У Берліні перед візитом Зеленського посилюють заходи безпеки, - ЗМІ

У Берліні посилюють заходи безпеки перед приїздом Зеленського

Перед очікуваним приїздом президента України Володимира Зеленського до столиці Німеччини 11 жовтня у Берліні посилюють заходи безпеки. 

Про це повідомляє Bild, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що спочатку додаткові заходи планувались у зв’язку приїздом президента США Джо Байдена, однак він скасував візит на тлі урагану "Мілтон".

Тож тепер берлінській поліції не доведеться скасовувати заплановані заходи безпеки, оскільки очікується візит Зеленського.

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У профспілці поліції заявили, що Зеленський перебуває на найвищому рівні можливого ризику, "що, звісно, означає, що ми повинні задіяти всіх наявних людей, щоб забезпечити максимальний рівень безпеки".

Очікується, що поліцейські з інших федеральних земель і федеральної поліції забезпечуватимуть допомогу у захисті. 

Наразі невідомо, чи прибуде Зеленський у центр Берліна з аеропорту кортежем чи прилетить вертольотом.

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Автор: 

безпека (944) Німеччина (7449) Зеленський Володимир (24222)


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Топ коментарі
+6
а чого це ??? німці бояться що кацапи цього запроданця, дегенерата і путого н*ркомана вб'ють ??? нехай не бояться де вони такого корисного агента ще знайдуть !!!

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10.10.2024 12:53
+5
І знову дурне поїхало в турне
Для чого ....хз 🙁

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10.10.2024 12:56
+4
Не допоможе!
Макрон не дасть збрехати!
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10.10.2024 12:51
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Себя лучше поберегите от бедоносца...
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10.10.2024 12:47 Відповісти
це ти до чого? хто має себе поберегти? німецькі поліціянти?
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10.10.2024 13:42 Відповісти
Не допоможе!
Макрон не дасть збрехати!
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10.10.2024 12:51 Відповісти
У Берліні перед візитом Зеленського посилюють заходи безпеки

Передбачливо!
Від нього ж можна чекати чого завгодно!
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10.10.2024 12:51 Відповісти
а чого це ??? німці бояться що кацапи цього запроданця, дегенерата і путого н*ркомана вб'ють ??? нехай не бояться де вони такого корисного агента ще знайдуть !!!

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10.10.2024 12:53 Відповісти
з одного боку було б непогано...а з іншого-Стефанчук...
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10.10.2024 13:43 Відповісти
а хто такий цей стефанчук ??? жирна худоба і холуй дермака !!!
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10.10.2024 16:18 Відповісти
Всі німецькі канали будуть два дні транслювати телемарафон?
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10.10.2024 12:55 Відповісти
Та ну.... Там ЛГБТ, а не під@раси...
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10.10.2024 13:37 Відповісти
І знову дурне поїхало в турне
Для чого ....хз 🙁

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10.10.2024 12:56 Відповісти
щоб не втік?
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10.10.2024 13:01 Відповісти
зе!лідора, ніхто не планував вбивати!
зе!поц повинен був, призначити медведчука прем'єром, та бойко або шуфрича або ще якогось рига спікером, і відвалити у добровільну відставку.
ось чому воно не втекло і чому його ніхто не міг виколупати з бункера. зе!шмаркля чекав на вхід росгвардії в київ.
але ж, українці уперлися і все пішло по розкішниці.
зі стамбулом, хоча, все було підписано, знову не вийшло, бо залужний вигнав кацапів з києва та півночі.
тепер, всіма способами, впарюється план примирення, тобто капітуляції.
всі дії зе!шобли, це саботаж та повний розвал україни як держави, для здачі ворогу.
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10.10.2024 13:09 Відповісти
100%!
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10.10.2024 13:44 Відповісти
Які заходи.... достатньо просто добре помити руки, з милом, після привітання....
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10.10.2024 13:50 Відповісти
Готуються до різних природніх катаклізмів.
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10.10.2024 14:41 Відповісти
не переживайте,кальсони оливкового кольору для кацапів невидимі.
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10.10.2024 20:28 Відповісти
 
 