45% опрошенных немцев считают, что Украина должна уступить территорию, чтобы завершить войну, - опрос
Почти половина немцев считает, что Украина должна уступить территорию с целью достижения мира с РФ.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Европейская правда со ссылкой на данные опроса YouGov.
Так, 45% опрошенных считают, что Украина должна уступить территорию. 39% говорят, что она не должна уступить ни одним сантиметром.
В частности, 22% считают, что Украина должна отказаться от украинского полуострова Крым, который был аннексирован Россией в 2014 году.
Еще 23% даже утверждают, что Киев должен отказаться не только от Крыма, но и от территорий, которые были оккупированы Россией после вторжения в феврале 2022 года.
Существуют также разногласия относительно того, следует ли разрешить Украине стрелять дальнобойным западным оружием вглубь российской территории. 42% выступают "за", а 43% - "против".
Пожалуйста, подождите...
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Але най буде так, як ви кажете. Ну і дуже важливо, щоб всі оптимісти реально наближали день Перемоги
А так тут почитаєш чат, і дивуєшся нахолери тцк з бусиками по вулицях ганяє, "добровольців" клавіатурних міліони, готових до продовження війни.
Ну і чергове жалюгідне видовище, як закордонні біженці-патріоти потужно воюють чужими життями.
На відміну від тебе,я з перших днів у ЗСУ, гівнюк диванний
Не повіриш, в мене 2 роки на нулі був з собою ноутбук. Генератор і старлінк з польським айпішником.
Ще питання будуть?
Ну і якщо ви обою воювали/воюєте, то за це вам шана і подяка, але варто на речі дивитися все таки реально, і думати на кілька років вперед, якщо метою є збереження України.
Ну і ввічливість підтягнути не завадить.
Коли в галереї твого телефону фотографій мертвих більше ніж живих. Коли в тому ж телефоні в базі контактів половина номерів ніколи не відповість.
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Так що, друже, вибач, але ввічливість - це між нами. Ветеранами. Ви, цивільні, до них не відноситеся.
А щодо ввічливості, то ти не правий. Якщо хочеш реінтегруватисязнову у мирне життя і своїми діями в цивільному житті не знівелювати те, що робив на фронті (звісно якщо ти казав правду про ЗСУ).
Перед цим "опитуванням" німцям треба пояснити елементарну річ - поступки територією з боку України не завершить війну.
А от Захід - залюбки погодиться на "передишку" у допомозі Україні.
Розмови про мир в обмін на території взагалі ні про що.
Рашисти зараз на підйомі - нахріна їм "передишка"?
Дивіться новини хоч за https://deepstatemap.live/ DeepStateMAP | Мапа війни в Україні - кожень день рашисти просуваються уперед. Але на мараговнофоні звісно про це не розкажуть...
Були Мінські угоди - ще й за участю Франції та Німетчини
Віддали - Крим , частину Донбасу + частину Луганщини ...
Бо буде мир ...
І що - Пішла друга масова агресія з ще більшою окупацією ...
МЗС України дуже погано працює над цим- от і маємо такий результат.
Москальська пропаганда дає сильні взнаки...
цеж ваша земля,
поступиться вам уібанам ***** терирорією заради миру????
відповім за вас.
ХУ в ЖО!!!!!
Йому треба всю Україну. Тому війна не припиниться поки він не отримає все або не отримає по зубах.
Ну ок. Зараз ***** отримає 3-4 області. А через рік накопить сили і піде далі.
І що знов йому схарчити вже інші нові території?
Дебіли *****...
Або ще є варіант американці рішаться побити горшки з Китаєм та будуть повертати виробництво в штати, тоді у орків бюджету не буде дальше воювати. Але нажаль не бачу там політиків щоб це зробили, наразі навіть самі американські компанії купляють ресурси в раші тому що вони дешевше ринку, той же уран. Чи як адміністрація зняла санкції з платежів за енергоресурси щоб інфляція не зросла.
YouGov, це типу афігенно авторитетна організація? майже така ж авторитетна, типу нашого кміс, чи разумкова?
я ж кажу, зі всіх "утюгів" стирчать вонючі лапті.
що? не зайшов вугледар?
Хтось дуже уміло наповнює український контент новин подібними статтями. Безпомилково знаходять в тисячах іншомовної преси, перекладає та доносить до мудрого наріду.
Ну віддайте той шматочок і всьо закончітся, правда-правда...
Он один з "членів" НАТО взагалі вже "лягли і просють"!
Угорщина, ймовірно, не чинила б опору, якби на неї напала РФ, - помічник Орбана Джерело:
походу тупість передається повітряно-крапельним шляхом, краще будь-якого вірусу..
ЛІЖКО С ДОЛЛЯРАМИ
И 100% немцев скажут- ХАРЕ!
Пора с этими украинцами заканчивать
Они воруют круче кацапов
У немцев министр ,которого поймали на плагиате - подал в отставку
На следующий день после публикации в прессе
Ни один немецкий министр так шикарно не живет как украинский
А ведь это министр БОГАТОЙ и МИРНОЙ Германии
Так что все справедливо
От нас скоро весь мир отвернется
Про наш героизм забудут
А вот НАША КОРРУПЦИЯ станет СИНОНИМОМ УКРАИНЫ
А СИМВОЛ НАШЕЙ КОРРУПЦИИ - ЗЕЛЕНСКИЙ
Хотим ,чтобы нам помогали
Надо избавиться от СИМВОЛА КОРРУПЦИИ
Ну нет у нас другого способа - ВЫЖИТЬ!!
**** не ясно?
То,что немецкие граждане отдают в виде налогов свои деньги
НА ПОМОЩЬ УКРАИНЕ - это можно, это правильно,это этично
А спросить у этих граждан - нравится ли им оплачивать
УКРАИНСКУЮ КОРРУПЦИЮ - нельзя?
А ведь именно это и привело к тому,что поддержка Украины
Падает по всему миру
Если бы мы воевали как герои
Затянули бы пояса
И все отдавали на победу
Нас не просто бы поддерживали
Нас завалили бы помощью
А кто захочет помогать ЛЖИВЫМ ВОРАМ?
Я бы тоже не стала
- є допомога державі а є гуманітарна допомога людям євакуйованим з зони небезпеки. Це великі суми але вони передбачені і фінансуються ЄС у тому числі з прибутків заморожених активів рф. Більше половини українців працює і сплачує податки і ця пропорція постійно збільшується.
Держава корумпована так, то що спокійно спостерігати як її громадян шматує озвіріла, і доречі теж корумпована ерефія? Тобто аргумент з корупцією "не катіт" . Ви не бачите на третьому році війни героїзму наших захисників, повторюєте путінську маячню. Це вас характеризує.