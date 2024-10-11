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Новини Війна
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45% опитаних німців вважають, що Україна має поступитися територією, щоб завершити війну, - опитування

Опитування німців щодо війни в Україні

Майже половина німців вважають, що Україна повинна поступитися територією з метою досягнення миру з РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Європейська правда із посиланням на дані опитування YouGov.

Так, 45% опитаних вважають, що Україна має поступитися територією. 39% кажуть, що вона не повинна поступитися жодним сантиметром.

Зокрема, 22% вважають, що Україна повинна відмовитися від українського півострова Крим, який був анексований Росією у 2014 році.

Ще 23% навіть стверджують, що Київ повинен відмовитися не лише від Криму, але й від територій, які були окуповані Росією після вторгнення в лютому 2022 року.

Існують також розбіжності щодо того, чи слід дозволити Україні стріляти далекобійною західною зброєю вглиб російської території. 42% виступають "за", а 43% – "проти".

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Автор: 

Німеччина (7449) опитування (1961)


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Топ коментарі
+28
Цікаво, ці б 45% поступилися, скажімо, Баварією, чи територією колишньої ГДР?
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11.10.2024 10:41
+25
Чужі рани не болять.
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11.10.2024 10:43
+23
Ідіотська постановка питання.
Перед цим "опитуванням" німцям треба пояснити елементарну річ - поступки територією з боку України не завершить війну.
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11.10.2024 10:43
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Цікаво, ці б 45% поступилися, скажімо, Баварією, чи територією колишньої ГДР?
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11.10.2024 10:41 Відповісти
Чужі рани не болять.
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11.10.2024 10:43 Відповісти
Здається мені що 80-90% опитаних навіть не знають де знаходиться та Україна.
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11.10.2024 15:46 Відповісти
Звісно поступились би. По іншому ескалація. Мені просто цікаво, було опитування у пшеків з приводу готовності воювати за свою країну-15 процентів наче готові, інші тікають у дойчланд, а куди тікатиме дойчланд? Не думаю що там процент дуже відрізняється.
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11.10.2024 10:57 Відповісти
Німці ностальгують за ГДР - де їх мали як повій
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11.10.2024 11:06 Відповісти
Отдайте путлеру 30% своей территории (бывшей ГДР) и половину Берлина. А то умника - чужие земли раздаривать
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11.10.2024 11:15 Відповісти
поки кацапи не вдарють по рейху-не один бюргер не поперхнеться сосискою з пивом
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11.10.2024 11:40 Відповісти
А мені не цікаво взагалі, що вони думають. Мені цікаво, наприклад Ваша думка, як має закінчитись війна? Україна відібʼє всі території і Крим і побудує паркан і зробить демілітаризовану зону на кордоні? Я
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11.10.2024 11:41 Відповісти
Так, відіб'є, побудує паркан та зробить демілітаризовану зону на кордоні.
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11.10.2024 11:51 Відповісти
Чарівно. Віра дуже сильне почуття і я вам заздрю. Не впевнений, що це питання віри, адже факти війни кажуть протилежне і ми щодня втрачаємо території і людей.
Але най буде так, як ви кажете. Ну і дуже важливо, щоб всі оптимісти реально наближали день Перемоги
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11.10.2024 14:23 Відповісти
якщо провести опитування-референдум подібним чином то 90% буде за здачу території. Воювати да пабеднава схочуть тільки заброньовані та пенсинафронтники у яких ніхто не служить.
А так тут почитаєш чат, і дивуєшся нахолери тцк з бусиками по вулицях ганяє, "добровольців" клавіатурних міліони, готових до продовження війни.
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11.10.2024 12:30 Відповісти
такі опитування вже проводились, там менше 10% згодні на здачу захоплених територій. Чи уявляють вони практичний механізм цього дійства? Очевидно ні. Бо його не існує.
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11.10.2024 17:01 Відповісти
А на кацапії теж таке опитування будуть проводити?
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11.10.2024 10:42 Відповісти
Та німці про це опитування нічого не знали і не знають. Цими опитуваннями мудрують путін і дєрьмак
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11.10.2024 14:53 Відповісти
Ремарочка маленька: не "путін", а "пітун". А краще "пуйло" з першою літерою "Х" у цьому слові.
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11.10.2024 18:46 Відповісти
Записую опитаних в 3.14дараси не олівцем а відразу ручкою
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11.10.2024 10:42 Відповісти
А краще на паркані великими літерами, щоби у і бачили.
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11.10.2024 10:44 Відповісти
нехай віддають пів німеччини замість нашої території, цей варіант Україну влаштує.
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11.10.2024 10:42 Відповісти
Дибільнішого комента важко знайти. Німці про свою країну подбали і в них немає війни, а ми ні. Тому ми зараз в такій ситуації.

Ну і чергове жалюгідне видовище, як закордонні біженці-патріоти потужно воюють чужими життями.
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11.10.2024 11:36 Відповісти
дибільчик , Сікорський: Термінали Starlink для України продовжуватиме фінансувати виключно Польща Джерело:
На відміну від тебе,я з перших днів у ЗСУ, гівнюк диванний
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11.10.2024 11:39 Відповісти
Ти з перших днів тут в коментах, і не вилазиш. В ЗСУ він. Чи ти так часто повторюєш свою брехню, що вже почав сам в неї вірити?
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11.10.2024 11:51 Відповісти
Ей, юзер!
Не повіриш, в мене 2 роки на нулі був з собою ноутбук. Генератор і старлінк з польським айпішником.
Ще питання будуть?
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11.10.2024 11:56 Відповісти
Можливо, що ти кажеш правду, і Василь каже правду також (хоча я сумніваюся, але перевірити не можу). Але те що ти в ЗСУ, чи був в ЗСУ не дає права розпоряджатися життями інших, не робить з тебе експерта там, де ти ним не є, не додає розуму, якщо його не було, не дає права власну думку подавати, як думку більшості.

Ну і якщо ви обою воювали/воюєте, то за це вам шана і подяка, але варто на речі дивитися все таки реально, і думати на кілька років вперед, якщо метою є збереження України.

Ну і ввічливість підтягнути не завадить.
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11.10.2024 12:30 Відповісти
Між нами різниця в тому, що ти пишеш "думати на кілька років вперед". Ти ніколи не був і ніколи не будеш там, де були і є ми. Там де не можна планувати на день уперед, не те, що на роки.
Коли в галереї твого телефону фотографій мертвих більше ніж живих. Коли в тому ж телефоні в базі контактів половина номерів ніколи не відповість.
==
Так що, друже, вибач, але ввічливість - це між нами. Ветеранами. Ви, цивільні, до них не відноситеся.
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11.10.2024 12:37 Відповісти
Думати на кілька років вперед в контексті майбутнього країни. Без цього всі жертви марні, ти повинен це розуміти.

А щодо ввічливості, то ти не правий. Якщо хочеш реінтегруватисязнову у мирне життя і своїми діями в цивільному житті не знівелювати те, що робив на фронті (звісно якщо ти казав правду про ЗСУ).
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11.10.2024 13:45 Відповісти
Жалюгідно - бути ухилянтом. З-за таких як ти ця країна могла б стати приреченою, але пощастило. Є ми. Справжні.
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11.10.2024 14:56 Відповісти
МОЛОДЕЦЬ !!!!
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11.10.2024 13:28 Відповісти
Звільняйте посла - це його про@** і його колег
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11.10.2024 10:42 Відповісти
Ідіотська постановка питання.
Перед цим "опитуванням" німцям треба пояснити елементарну річ - поступки територією з боку України не завершить війну.
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11.10.2024 10:43 Відповісти
А ще дивує, як дурним українцям ******** "заради миру". З москалями при будь-яких поступках нам цей "мир" тільки снитися буде.
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11.10.2024 10:49 Відповісти
Їм "Альтернатива" пояснює навпаки, от і результат.
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11.10.2024 10:59 Відповісти
це перманенте завдання влади з 2014 для будь якої демократичної держави
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11.10.2024 11:32 Відповісти
Але дасть передишку, щоб провести вибори і забрати Гетьманську булаву у Зеленого виродка і його кремлівського Козиря. Нажаль така ціна голосування по приколу.
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11.10.2024 12:15 Відповісти
Якби ж то. Біда у тому, що рашисти не погодяться на "передишку".
А от Захід - залюбки погодиться на "передишку" у допомозі Україні.
Розмови про мир в обмін на території взагалі ні про що.
Рашисти зараз на підйомі - нахріна їм "передишка"?
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11.10.2024 13:02 Відповісти
Де рашисти на підйомі? Там срака повна куди не глянь, їм самим передишка потрібна більше ніж Україні. Менше споживайте новин на руском язікє, коли руське відкриває рот,значить бреше.
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11.10.2024 13:11 Відповісти
Схоже, Ви передивилися мараговнофону.
Дивіться новини хоч за https://deepstatemap.live/ DeepStateMAP | Мапа війни в Україні - кожень день рашисти просуваються уперед. Але на мараговнофоні звісно про це не розкажуть...
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11.10.2024 13:15 Відповісти
Марафон для маргіналів, які голосували за зеленого виродка. Для мене ведучі марафону і кацапскі пропагандони одні й ті самі створіння які стоять по шию в крові.
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11.10.2024 13:18 Відповісти
Добре. Тоді дивіться новини, які дають за https://deepstatemap.live/ DeepStateMAP | Мапа війни в Україні
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11.10.2024 13:20 Відповісти
Я дивлюся, що кацапи штурмують на мотоциклах і танках 50-х років, і здихають так, що вже за 3 млн рублєй немає бажаючих. При цьому за майже 3 роки не спромоглися вийти на межі Донецької області, якщо не рахувати Південь який їм здав Зелений виродок в перший тиждень війни.
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11.10.2024 13:36 Відповісти
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11.10.2024 14:03 Відповісти
Факт - вже було
Були Мінські угоди - ще й за участю Франції та Німетчини
Віддали - Крим , частину Донбасу + частину Луганщини ...
Бо буде мир ...

І що - Пішла друга масова агресія з ще більшою окупацією ...
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11.10.2024 13:23 Відповісти
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11.10.2024 14:04 Відповісти
Це є результат зовн політики єрмака.Шо там наш посол в німетчині?Ау!
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11.10.2024 10:43 Відповісти
Скільки з опитаних бувші російські громадяни, які ******* «радныя бярьозки» з ситої Німеччини? В
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11.10.2024 10:44 Відповісти
От кому це цікаво окрім кацапів які зробили чергову заказуху. Плюс москворилих в Німеччині тьма.
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11.10.2024 10:49 Відповісти
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11.10.2024 11:09 Відповісти
У Німеччині в новинах постійно висвітлюється війна Ізраїлю з Палестиною, а Україна згадають вкрай рідко.
МЗС України дуже погано працює над цим- от і маємо такий результат.
Москальська пропаганда дає сильні взнаки...
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11.10.2024 10:50 Відповісти
і це так всюди і по всій європі. Їм ізраїль ближчий і більше цікавить чим то що робиться рядом за 1 тис км від їх нікчемних голів
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11.10.2024 23:50 Відповісти
то заберіть у ***** кьоніксберг (калінінград)
цеж ваша земля,
поступиться вам уібанам ***** терирорією заради миру????
відповім за вас.
ХУ в ЖО!!!!!
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11.10.2024 10:53 Відповісти
Німцям-так а навіщо ви зруйнували Берлінську стіну та об'єднались з окупованю частиною Німмечини,треба було поступитись щоб і надалі так залишалось...
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11.10.2024 10:53 Відповісти
А хто німцям сказав, що ***** тільки якісь території треба?
Йому треба всю Україну. Тому війна не припиниться поки він не отримає все або не отримає по зубах.

Ну ок. Зараз ***** отримає 3-4 області. А через рік накопить сили і піде далі.
І що знов йому схарчити вже інші нові території?

Дебіли *****...
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11.10.2024 10:53 Відповісти
Так поки тут не буде власного виробництва далекобійної балістики яка може зупинити орківський екпорт ресурсів хоча б з двох портів Пітера та Новоросійська і ми не можемо нанести значний урон їх промисловості орки не зупиняться.

Або ще є варіант американці рішаться побити горшки з Китаєм та будуть повертати виробництво в штати, тоді у орків бюджету не буде дальше воювати. Але нажаль не бачу там політиків щоб це зробили, наразі навіть самі американські компанії купляють ресурси в раші тому що вони дешевше ринку, той же уран. Чи як адміністрація зняла санкції з платежів за енергоресурси щоб інфляція не зросла.
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11.10.2024 11:08 Відповісти
Шо вони вважають це таке - але ж іх думки давлять на партіі і іх очільників
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11.10.2024 10:56 Відповісти
Питання вже навіть не в територіях а в гарантіях які покищо ніхто не може забезпечити.
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11.10.2024 11:01 Відповісти
Забули коли самі були в окупації. І забули як зрадили Україну в минулому
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11.10.2024 11:04 Відповісти
А я считаю что нужно отстроить Берлинскую стену и вернуть ГДР рашке ради мира.
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11.10.2024 11:05 Відповісти
И вообще, кто сказал что если отдать территории то будет мир. Меркельша с Оландом и Обамой тоже думали что если мы молча отступим то война закончится. даже нобелевскую премию мира получила чорножопая обезьяна. А вышло до наоборот. Апетиты кремлевской твари только вырасли и война стала в 100 раз кровавее. А Обама нобелевскую премию так и не вернул. Да и Меркельши с Оландом не слышно. Все потому что им всем насрать. Им нужна сиеминутная слава так называемого миротворца. А что будет завтра ето уже им по барабану.
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11.10.2024 11:13 Відповісти
Так что если на то пошло то скажите немцам мечтающим вернуть ссср "радимира" перед опросом что ГДР так же был составом советского союза. И покажите ето фото где Украина просто транзитная территория между истинными целями кремлевского режима
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11.10.2024 11:24 Відповісти
Переклад з англійської-YouGov plc - це британська міжнародна інтернет-компанія з дослідження ринку та аналітики даних зі штаб-квартирою у Великій Британії та працює в Європі, Північній Америці, на Близькому Сході та в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.

YouGov, це типу афігенно авторитетна організація? майже така ж авторитетна, типу нашого кміс, чи разумкова?
я ж кажу, зі всіх "утюгів" стирчать вонючі лапті.
що? не зайшов вугледар?
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11.10.2024 11:07 Відповісти
Дует готує піпл до Стамбула 2.0 і заходить здалеку. 45 за а тільки 32 проти.
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11.10.2024 11:08 Відповісти
Це "опитування" не для німців а для нас.
Хтось дуже уміло наповнює український контент новин подібними статтями. Безпомилково знаходять в тисячах іншомовної преси, перекладає та доносить до мудрого наріду.
Ну віддайте той шматочок і всьо закончітся, правда-правда...
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11.10.2024 11:08 Відповісти
Так, то йде масована підготовка українців до стамбульського плану. НаркОманський готує грунт до капітуляції. Зрадник
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11.10.2024 11:12 Відповісти
покажите им надписи "На Берлин"
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11.10.2024 11:10 Відповісти
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11.10.2024 11:14 Відповісти
Тоді віійна точно не закінчиться, росіяни розпочали її не заради окремих частин України. Та й німцям в такому випадку рано чи пізно доведеться звільнити "народ НДР". пУтін в 2021 році в одному з своїх виступів відкрито заявив, що Німеччина окупована США.
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11.10.2024 11:11 Відповісти
то ще потрібно фільтрувати ці опитування і не сприймати їх як істину. в Німеччині дуже багато москальні і москальських грошей, якими московити фінансують у Німеччині свою пропаганду і видають її від імені німецьких ЗМІ, перейменувавши свої рашатудей і спутніки в німецькі ЗМІ. крім того московити через різні канали і своїх прикормлених агентів впливу фінансують радикальні німецькі партії типу АДН і Сари Вагенкнехт. тож так само можуть замовити подібні опитування у своїх прикормлених "німецьких" службах. Тому не варто сприймати подібні опитування за чисту монету чи за істину в останній інстанції.
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11.10.2024 11:13 Відповісти
Опитування проводили російською мовою?
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11.10.2024 11:19 Відповісти
Та що там "Германія"!
Он один з "членів" НАТО взагалі вже "лягли і просють"!
Угорщина, ймовірно, не чинила б опору, якби на неї напала РФ, - помічник Орбана Джерело:
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11.10.2024 11:19 Відповісти
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11.10.2024 11:20 Відповісти
Пропаганда намагається сховати реальність ...
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11.10.2024 11:22 Відповісти
гарно працює ворожа пропаганда, рашка не спить й грошей в неї вистачить на 100 років війни й на 200 активної пропаганди..., а як же принципи, що прописані в ООН? це ж шлях у прірву..., завтра рашка пропише в своїй конституції частину Берліна й все, ауфідрзеєн..., було ваше, стало їхнє...
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11.10.2024 11:23 Відповісти
Колись чехи поступилися їм((помогло((
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11.10.2024 11:23 Відповісти
Нічого дивного... Зима на носі, а газок газпромовскіий ще не закачаний...
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11.10.2024 11:27 Відповісти
Не впевнений ,що оці "опитані" німці знають щось про ******* Україну. Для них те, що на схід від Польщі ,то завжди була раша. Це для старшого покоління. Що стосується молодняка ,то тим взагалі все по барабану.
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11.10.2024 11:32 Відповісти
тобто 45% дебілів, певно, готові повоювати з українцями, поляками-литовцями-чехами-угорцями... з усима народами, яких бажає окупувати Московська Орда і битися з німцями-французами вже "новими загарбаними ресурсами"?..
походу тупість передається повітряно-крапельним шляхом, краще будь-якого вірусу..
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11.10.2024 11:34 Відповісти
..а за прой.бану інформаційну політику на Захід і розтринькування бюджету на фрідоми-*************-квартальське телелайно Верховне гівнокомандувач Зєлєнскій має відповідати по судах окремими пунктами..
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11.10.2024 11:38 Відповісти
Ок, відаємо територію НДР
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11.10.2024 11:37 Відповісти
Так 80% українців і поляків вважають, що німці повінні платити репарації 100 років за другу світому....
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11.10.2024 11:41 Відповісти
На немецкие рыла - кошерную ******! Свои земли отдавайте, хайгитлеры поганые...
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11.10.2024 11:43 Відповісти
Цікаво почути думку ісландців.
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11.10.2024 11:56 Відповісти
Дограється німчура
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11.10.2024 12:02 Відповісти
Немцам покажут еще одно
ЛІЖКО С ДОЛЛЯРАМИ
И 100% немцев скажут- ХАРЕ!
Пора с этими украинцами заканчивать
Они воруют круче кацапов
У немцев министр ,которого поймали на плагиате - подал в отставку
На следующий день после публикации в прессе
Ни один немецкий министр так шикарно не живет как украинский
А ведь это министр БОГАТОЙ и МИРНОЙ Германии
Так что все справедливо
От нас скоро весь мир отвернется
Про наш героизм забудут
А вот НАША КОРРУПЦИЯ станет СИНОНИМОМ УКРАИНЫ
А СИМВОЛ НАШЕЙ КОРРУПЦИИ - ЗЕЛЕНСКИЙ
Хотим ,чтобы нам помогали
Надо избавиться от СИМВОЛА КОРРУПЦИИ
Ну нет у нас другого способа - ВЫЖИТЬ!!
**** не ясно?
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11.10.2024 12:09 Відповісти
это видимо те немцы мам которых оттрахали саветские салдаты в 45 году, генетика, мля. а одним словом уроды, хай свою землю отдадутт путлеру. и щольца там поставят губернатором.
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11.10.2024 12:12 Відповісти
Молодці, тепер лишилось обрізати підтримку повністю.
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11.10.2024 12:24 Відповісти
обурює сам факт опитування громадян інших держав. Можливо це і неє порушенням законодавства але це як мінімум не етично.Чомусь у мене ніхто ніколи не питав про відношення до німецьких проблем а якби й спитали я б послав нах. Це маніпуляція
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11.10.2024 12:55 Відповісти
Интересная у вас логика
То,что немецкие граждане отдают в виде налогов свои деньги
НА ПОМОЩЬ УКРАИНЕ - это можно, это правильно,это этично
А спросить у этих граждан - нравится ли им оплачивать
УКРАИНСКУЮ КОРРУПЦИЮ - нельзя?
А ведь именно это и привело к тому,что поддержка Украины
Падает по всему миру
Если бы мы воевали как герои
Затянули бы пояса
И все отдавали на победу
Нас не просто бы поддерживали
Нас завалили бы помощью
А кто захочет помогать ЛЖИВЫМ ВОРАМ?
Я бы тоже не стала
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11.10.2024 13:08 Відповісти
- опитування було (якщо взагалі було) не про корупцію а про обмін окупованих територій на "мир". Це є втручанням у внутрішні справи суверенної держави. Такі інформаційні вкиди зазвичай без рашистського свинячого рила не обходяться.
- є допомога державі а є гуманітарна допомога людям євакуйованим з зони небезпеки. Це великі суми але вони передбачені і фінансуються ЄС у тому числі з прибутків заморожених активів рф. Більше половини українців працює і сплачує податки і ця пропорція постійно збільшується.
Держава корумпована так, то що спокійно спостерігати як її громадян шматує озвіріла, і доречі теж корумпована ерефія? Тобто аргумент з корупцією "не катіт" . Ви не бачите на третьому році війни героїзму наших захисників, повторюєте путінську маячню. Це вас характеризує.
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11.10.2024 16:52 Відповісти
 
 