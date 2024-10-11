45% опитаних німців вважають, що Україна має поступитися територією, щоб завершити війну, - опитування

Майже половина німців вважають, що Україна повинна поступитися територією з метою досягнення миру з РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Європейська правда із посиланням на дані опитування YouGov.

Так, 45% опитаних вважають, що Україна має поступитися територією. 39% кажуть, що вона не повинна поступитися жодним сантиметром.

Зокрема, 22% вважають, що Україна повинна відмовитися від українського півострова Крим, який був анексований Росією у 2014 році.

Ще 23% навіть стверджують, що Київ повинен відмовитися не лише від Криму, але й від територій, які були окуповані Росією після вторгнення в лютому 2022 року.

Існують також розбіжності щодо того, чи слід дозволити Україні стріляти далекобійною західною зброєю вглиб російської території. 42% виступають "за", а 43% – "проти".

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